Die Siemens-Energy-Aktie (ISIN DE000ENER6Y0, Handelssymbol ENR) gehört am Donnerstag zu den Gewinnern im DAX: Rund 4 Prozent plus, als der Index nach dem tiefsten Stand seit Juli um gut 2 Prozent auf 25.215,52 Punkte zurückkehrt. Der Antrieb ist die Wende der US-Techwerte vom Vorabend, denn Siemens Energy ist der Strom-Zulieferer der KI-Rechenzentren. Doch an der Marke von 120 Euro ging der Aktie die Luft aus. Hinter dem Kurs liegt ein Rekordjahr – und davor ein Zweifel.
Siemens-Energy-Aktie: 164 Mrd. Euro Auftragsbestand – reicht das gegen die KI-Angst?
Siemens-Energy-Aktie legt rund 4 % zu und scheitert knapp unter 120 Euro: Rekordjahr, Dividende 2,30 Euro und 164 Mrd. Euro Auftragsbestand gegen Zweifel am KI-Boom.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- Handelssymbol
- ENR (Xetra)
- ISIN
- DE000ENER6Y0
- Kurs 26.11., 15:52 Uhr
- rund 117,94 € (+4,9 %)
- 52-Wochen-Hoch
- 191,66 € (24.04.2026)
- 52-Wochen-Tief
- 108,05 € (26.11.2025)
Stand: 26.11.2026, Kursangaben vom Nachmittag des 26.11.2026
Der Kurs
Warum ist die Siemens-Energy-Aktie so schwankungsanfällig?
Am 13. November stand die Aktie laut aktiencheck-Bericht bei 131,04 Euro, am 20. November bei etwa 119 Euro – ein Minus von gut 4 Prozent an einem Tag, ausgelöst nicht durch eine Unternehmensmeldung, sondern durch den Ausverkauf bei KI-Werten und Zweifel am Rechenzentrumsboom. Am Donnerstag nun die Gegenbewegung. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 191,66 Euro vom 24. April, das 52-Wochen-Tief bei 108,05 Euro vom 26. November 2025. Die Aktie bewegt sich damit rund ein Drittel unter ihrem Jahreshoch.
Wie gut sind die Geschäftszahlen von Siemens Energy wirklich?
Die Bilanz für das Geschäftsjahr 2026, vorgelegt am 11. November, liest sich wie ein Befreiungsschlag. Der Umsatz stieg auf 44,2 Milliarden Euro, vergleichbar um 15,5 Prozent. Die Marge vor Sondereffekten kletterte von 6,0 auf 12,4 Prozent, der Jahresüberschuss auf 4,129 Milliarden Euro nach 1,7 Milliarden im Vorjahr. Der Auftragsbestand erreichte 164 Milliarden Euro.
|Kennzahl
|GJ 2026
|Vorjahr
|Umsatz
|44,2 Mrd. €
|39,1 Mrd. €
|Auftragseingang
|68,1 Mrd. €
|58,9 Mrd. €
|Auftragsbestand
|164 Mrd. €
|138 Mrd. €
|Marge vor Sondereffekten
|12,4 %
|6,0 %
|Jahresüberschuss
|4,129 Mrd. €
|1,7 Mrd. €
|Free Cashflow vor Steuern
|8,8 Mrd. €
|4,7 Mrd. €
Alle Angaben laut Berichten zur Ergebnismitteilung vom 11.11.2026; Originalmitteilung nicht eingesehen.
Quelle: aktiencheck.de-Berichte vom 13. und 20.11.2026 zur Siemens-Energy-Mitteilung
Der Motor ist das Gasturbinengeschäft: Gas Services verbuchte Aufträge über 32,8 Milliarden Euro, vergleichbar ein Plus von 45,9 Prozent. Grid Technologies kam auf 24,0 Milliarden Euro. Selbst die Problemsparte Siemens Gamesa erreichte die Gewinnschwelle, mit einem Ergebnis von 8 Millionen Euro nach rund minus 1,4 Milliarden im Vorjahr – bei einem Auftragseingang, der um 31,1 Prozent einbrach.
Was plant Siemens Energy für 2027?
Für das neue Geschäftsjahr stellt der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent, eine Marge von 14 bis 16 Prozent und einen Jahresüberschuss von rund 5 Milliarden Euro in Aussicht. Der Free Cashflow vor Steuern soll bei rund 10 Milliarden liegen. Beim Jahresüberschuss liegt das unter den rund 5,5 Milliarden, die Analysten im Schnitt erwartet hatten. Mittelfristig bis 2030 peilt Siemens Energy ein Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent pro Jahr und eine Marge von 20 bis 22 Prozent an. Die Aktionäre sollen 2,30 Euro Dividende je Aktie erhalten, dazu kommt ein Rückkaufprogramm, das laut Bericht bis zu 9 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030 umfasst.
Bemerkenswert: Der hohe Free Cashflow von 8,8 Milliarden Euro im Berichtsjahr wurde auch von Kundenanzahlungen und Reservierungsgebühren getragen. Ob sich das wiederholen lässt, ist offen.
Wie bewerten Analysten die Siemens-Energy-Aktie und das Kursziel?
Laut finanzen.net stufen unter anderem Bernstein (Outperform), Deutsche Bank, Berenberg, Goldman Sachs (jeweils Buy) und RBC (Outperform) die Aktie positiv ein. Berenberg nennt laut aktiencheck-Bericht vom 19. November ein Kursziel von 205 Euro; im Schnitt liegen die Ziele je nach Datenanbieter zwischen rund 194 und 210 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Was kommt als Nächstes für Anleger?
Der nächste Termin sind die Zahlen zum ersten Quartal 2027, die finanzen.net für den 11. Februar erwartet; bestätigt ist der Termin laut Berichten nicht. Bis dahin hängt der Kurs vor allem an der Stimmung für KI-Werte: Lebt die Rechenzentrums-Fantasie, profitiert Siemens Energy überproportional – und leidet bei Rückschlägen genauso.
Häufige Fragen zur Siemens-Energy-Aktie
Wie hoch ist die Dividende von Siemens Energy? Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026 (Vorjahr 0,70 Euro). Die Hauptversammlung muss zustimmen.
Wie lauten die Prognosen für das Geschäftsjahr 2027? Vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent, Marge von 14 bis 16 Prozent, Jahresüberschuss von rund 5 Milliarden Euro.
Warum schwankt die Siemens-Energy-Aktie so stark? Weil sie als Profiteur des KI-Stromhungers gilt. Stimmungswechsel bei KI-Werten schlagen direkt auf den Kurs durch.
Welche Kursziele nennen Analysten? Berenberg nennt 205 Euro; der Durchschnitt der Analysten liegt je nach Anbieter zwischen etwa 194 und 210 Euro.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Voraussichtlich am 11. Februar 2027 mit dem ersten Quartal; bestätigt ist das nicht.
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