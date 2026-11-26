aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 19:18 5 Min.

Siemens-Energy-Aktie legt rund 4 % zu und scheitert knapp unter 120 Euro: Rekordjahr, Dividende 2,30 Euro und 164 Mrd. Euro Auftragsbestand gegen Zweifel am KI-Boom.

Auftragsbestand zum 30.9.2026 (Vorjahr 138 Mrd. €) 164 Mrd. € Umsatz im Geschäftsjahr 2026, +13,2 % 44,2 Mrd. € vorgeschlagene Dividende je Aktie (Vorjahr 0,70 €) 2,30 € Quelle : Siemens-Energy-Geschäftszahlen GJ 2026 vom 11.11.2026, laut aktiencheck.de-Berichten Steckbrief Unternehmen Siemens Energy AG Handelssymbol ENR (Xetra) ISIN DE000ENER6Y0 Kurs 26.11., 15:52 Uhr rund 117,94 € (+4,9 %) 52-Wochen-Hoch 191,66 € (24.04.2026) 52-Wochen-Tief 108,05 € (26.11.2025) Stand: 26.11.2026, Kursangaben vom Nachmittag des 26.11.2026

Die Siemens-Energy-Aktie (ISIN DE000ENER6Y0, Handelssymbol ENR) gehört am Donnerstag zu den Gewinnern im DAX: Rund 4 Prozent plus, als der Index nach dem tiefsten Stand seit Juli um gut 2 Prozent auf 25.215,52 Punkte zurückkehrt. Der Antrieb ist die Wende der US-Techwerte vom Vorabend, denn Siemens Energy ist der Strom-Zulieferer der KI-Rechenzentren. Doch an der Marke von 120 Euro ging der Aktie die Luft aus. Hinter dem Kurs liegt ein Rekordjahr – und davor ein Zweifel.

Der Kurs Warum ist die Siemens-Energy-Aktie so schwankungsanfällig?

Am 13. November stand die Aktie laut aktiencheck-Bericht bei 131,04 Euro, am 20. November bei etwa 119 Euro – ein Minus von gut 4 Prozent an einem Tag, ausgelöst nicht durch eine Unternehmensmeldung, sondern durch den Ausverkauf bei KI-Werten und Zweifel am Rechenzentrumsboom. Am Donnerstag nun die Gegenbewegung. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 191,66 Euro vom 24. April, das 52-Wochen-Tief bei 108,05 Euro vom 26. November 2025. Die Aktie bewegt sich damit rund ein Drittel unter ihrem Jahreshoch.

Wie gut sind die Geschäftszahlen von Siemens Energy wirklich?

Die Bilanz für das Geschäftsjahr 2026, vorgelegt am 11. November, liest sich wie ein Befreiungsschlag. Der Umsatz stieg auf 44,2 Milliarden Euro, vergleichbar um 15,5 Prozent. Die Marge vor Sondereffekten kletterte von 6,0 auf 12,4 Prozent, der Jahresüberschuss auf 4,129 Milliarden Euro nach 1,7 Milliarden im Vorjahr. Der Auftragsbestand erreichte 164 Milliarden Euro.

Siemens Energy im Geschäftsjahr 2026 Kennzahl GJ 2026 Vorjahr Umsatz 44,2 Mrd. € 39,1 Mrd. € Auftragseingang 68,1 Mrd. € 58,9 Mrd. € Auftragsbestand 164 Mrd. € 138 Mrd. € Marge vor Sondereffekten 12,4 % 6,0 % Jahresüberschuss 4,129 Mrd. € 1,7 Mrd. € Free Cashflow vor Steuern 8,8 Mrd. € 4,7 Mrd. € Alle Angaben laut Berichten zur Ergebnismitteilung vom 11.11.2026; Originalmitteilung nicht eingesehen. Quelle : aktiencheck.de-Berichte vom 13. und 20.11.2026 zur Siemens-Energy-Mitteilung

Der Motor ist das Gasturbinengeschäft: Gas Services verbuchte Aufträge über 32,8 Milliarden Euro, vergleichbar ein Plus von 45,9 Prozent. Grid Technologies kam auf 24,0 Milliarden Euro. Selbst die Problemsparte Siemens Gamesa erreichte die Gewinnschwelle, mit einem Ergebnis von 8 Millionen Euro nach rund minus 1,4 Milliarden im Vorjahr – bei einem Auftragseingang, der um 31,1 Prozent einbrach.

Was plant Siemens Energy für 2027?

Für das neue Geschäftsjahr stellt der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent, eine Marge von 14 bis 16 Prozent und einen Jahresüberschuss von rund 5 Milliarden Euro in Aussicht. Der Free Cashflow vor Steuern soll bei rund 10 Milliarden liegen. Beim Jahresüberschuss liegt das unter den rund 5,5 Milliarden, die Analysten im Schnitt erwartet hatten. Mittelfristig bis 2030 peilt Siemens Energy ein Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent pro Jahr und eine Marge von 20 bis 22 Prozent an. Die Aktionäre sollen 2,30 Euro Dividende je Aktie erhalten, dazu kommt ein Rückkaufprogramm, das laut Bericht bis zu 9 Milliarden Euro bis Ende des Geschäftsjahres 2030 umfasst.

Bemerkenswert: Der hohe Free Cashflow von 8,8 Milliarden Euro im Berichtsjahr wurde auch von Kundenanzahlungen und Reservierungsgebühren getragen. Ob sich das wiederholen lässt, ist offen.

Wie bewerten Analysten die Siemens-Energy-Aktie und das Kursziel?

Laut finanzen.net stufen unter anderem Bernstein (Outperform), Deutsche Bank, Berenberg, Goldman Sachs (jeweils Buy) und RBC (Outperform) die Aktie positiv ein. Berenberg nennt laut aktiencheck-Bericht vom 19. November ein Kursziel von 205 Euro; im Schnitt liegen die Ziele je nach Datenanbieter zwischen rund 194 und 210 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.

Was gegen die Siemens-Energy-Aktie spricht Zweifel an der Dauer des KI-Investitionsbooms – sinken die Rechenzentrums-Investitionen, bremst das die Gasturbinen-Nachfrage.

Die Gewinnprognose für 2027 liegt unter den Erwartungen.

Die Bewertung ist mit einem KGV von rund 27 bis 29 (Berechnungen von Finanzportalen) hoch.

Gamesa: Wind bleibt schwach, der Auftragseingang brach um 31,1 Prozent ein.

Was kommt als Nächstes für Anleger?

Der nächste Termin sind die Zahlen zum ersten Quartal 2027, die finanzen.net für den 11. Februar erwartet; bestätigt ist der Termin laut Berichten nicht. Bis dahin hängt der Kurs vor allem an der Stimmung für KI-Werte: Lebt die Rechenzentrums-Fantasie, profitiert Siemens Energy überproportional – und leidet bei Rückschlägen genauso.

Fazit Die Siemens-Energy-Aktie hat operativ geliefert: Rekordbestand, verdoppelte Marge, hohe Ausschüttung. Der Kurs allerdings folgt derzeit der KI-Stimmung, nicht den Zahlen. Das erklärt, warum ein Plus von 4 Prozent an einem Feiertagsmarkt kaum mehr ist als ein Atemholen unter der 120-Euro-Marke.

Häufige Fragen zur Siemens-Energy-Aktie