Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy? Er liegt laut finanzen.net auf Rekordniveau von 164 Milliarden Euro, nach 138 Milliarden Euro im Vorjahr.

Warum fiel die Siemens-Energy-Aktie am Dienstag? Sie verlor rund sieben Prozent auf knapp 118 Euro. Die Quellen verweisen auf die KI-Stimmung; eine einzelne Ursache nennen sie nicht.

Welche Prognose gibt Siemens Energy für 2027? Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und eine Marge vor Sondereffekten von 14 bis 16 Prozent.

Wann kommt der Geschäftsbericht? Laut Börse Express am 10. Dezember 2026.

Gibt es ein Kursziel von aktiencheck.de? Nein. Genannte Kursziele stammen von JPMorgan, Deutsche Bank, Berenberg und Bernstein.