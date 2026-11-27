Eine Aktie, die vor Wochen noch als Gewinner der KI-Revolution gefeiert wurde, ist binnen Tagen zum Wackelkandidaten geworden. Die Siemens-Energy-Aktie (Handelssymbol ENR, ISIN DE000ENER6Y0) sackte am Dienstag um rund sieben Prozent auf knapp 118 Euro ab und erholt sich am Freitag mit einem Plus von rund fünf Prozent auf gut 122 Euro. Dahinter steht eine Spannung, die den ganzen Sektor prägt: Die Auftragsbücher sind so voll wie nie, doch die Börse fragt, wie lange die Rechenzentrums-Investitionen die Nachfrage tragen.
Siemens-Energy-Aktie: 164 Mrd. € Auftragsbestand, KI-Angst – wie viel Boom steckt im Kurs?
Die Siemens-Energy-Aktie springt am Freitag um rund 5 Prozent auf 122 Euro. Rekord-Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro trifft auf die Sorge vor einem KI-Rückschlag.
Steckbrief
- Unternehmen
- Siemens Energy AG
- Handelssymbol
- ENR (Xetra)
- ISIN
- DE000ENER6Y0
- 52-Wochen-Spanne
- 112,50 € bis 188,32 €
- Nächster Termin
- Geschäftsbericht am 10.12.2026
Stand: 27.11.2026, Kurs: 10:30 Uhr, 15 Minuten verzögert (Börse Express)
Der Auslöser
Warum schwankt die Siemens-Energy-Aktie so stark?
Am Dienstag, dem 24. November, schloss die Siemens-Energy-Aktie laut finanzen.net bei knapp 118 Euro, rund sieben Prozent im Minus. Der Kurs folgt derzeit stark der Stimmung zur Künstlichen Intelligenz: Gasturbinen und Netztechnik für Rechenzentren gelten als Wachstumstreiber des Konzerns. Am Freitagmorgen half die Chip-Erholung in Asien. Nach Börse-Express-Angaben stand die Aktie um 10:30 Uhr bei 122,10 Euro, ein Plus von 4,84 Prozent gegenüber 116,46 Euro am Vortag. Die Tagesspanne reichte von 118,64 bis 122,62 Euro. Zum 52-Wochen-Hoch von 188,32 Euro fehlt aber weiterhin viel.
Die Zahlen
Wie stark ist das Geschäft von Siemens Energy wirklich?
Das Geschäftsjahr 2026, das Ende September zu Ende ging, lieferte starke Zahlen: Der Umsatz stieg nach finanzen.net auf 44,2 Milliarden Euro, vergleichbar ein Plus von 15,5 Prozent. Das Ergebnis vor Sondereffekten kletterte auf knapp 5,5 Milliarden Euro und hat sich damit mehr als verdoppelt, die Marge liegt bei 12,4 Prozent. Der Gewinn nach Steuern stieg von etwa 1,7 auf gut 4,1 Milliarden Euro. Für das Geschäftsjahr 2027 peilt das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und eine Marge vor Sondereffekten von 14 bis 16 Prozent an. Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro je Aktie steigen.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Geschäftsjahr 2026
|44,2 Mrd. €
|Ergebnis vor Sondereffekten
|knapp 5,5 Mrd. €
|Marge vor Sondereffekten
|12,4 %
|Auftragsbestand
|164 Mrd. € (Vorjahr 138 Mrd. €)
|Auftragseingang Q4
|14,8 Mrd. € (+5 %)
|Prognose 2027: Umsatzwachstum
|14 bis 16 %
|Prognose 2027: Marge
|14 bis 16 %
|Mittelfristziel Marge (GJ 2030)
|20 bis 22 %
Quelle: finanzen.net (25.11.2026), Börse Express (27.11.2026)
Die Schattenseite
Wo hakt es bei der Siemens-Energy-Aktie trotzdem?
Nicht alles an den Zahlen ist glänzend. Der Auftragseingang im vierten Quartal stieg zwar um fünf Prozent auf 14,8 Milliarden Euro, doch die Bestellungen in der Netzsparte lagen fast ein Fünftel unter dem Vorjahresquartal. Für die Windtochter Siemens Gamesa erwartet das Unternehmen für 2027 leicht rückläufige Umsätze. Außerdem hängt die Stimmung stark an der KI: Bernstein verweist laut 4investors.de auf Risiken durch die US-Kongresswahlen, auf mögliche Standort- und Zeitplanrisiken bei künftigen Projekten und auf abwartende Cloud-Betreiber. Genehmigte und laufende Projekte seien davon unberührt. Die Deutsche Bank sieht Rechenzentren laut finanzen.net als zusätzlichen Faktor, nicht als alleinige Grundlage der Investmentstory.
Die Analysten
Wie beurteilen Analysten die Siemens-Energy-Aktie aktuell?
Die Häuser bleiben überwiegend zuversichtlich. JPMorgan bestätigte am 12. November die Einstufung „Overweight“ und hob das Kursziel von 245 auf 250 Euro an, Analyst Phil Buller nannte die starken Quartalszahlen und den beruhigenden Ton der Telefonkonferenz. Die Deutsche Bank sieht die Aktie bei „Buy“ mit 210 Euro, Berenberg bei „Buy“ mit 205 Euro, Bernstein Research bei „Outperform“ mit 210 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, aktiencheck.de gibt weder Kursziele noch Empfehlungen ab.
Wie breit das Lager aufgestellt ist, zeigt der Konsens: Der Börse-Express-Block weist zehn Kaufempfehlungen und keine Halten- oder Verkaufsvoten aus, das durchschnittliche Kursziel dort liegt bei 191,53 Euro. Der Stand dieser Daten ist nicht eindeutig, andere Quellen nennen höhere Durchschnittswerte.
|Bank
|Urteil
|Kursziel
|JPMorgan
|Overweight
|250 €
|Deutsche Bank
|Buy
|210 €
|Bernstein Research
|Outperform
|210 €
|Berenberg
|Buy
|205 €
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: 4investors.de (17.11.2026), Börse Express/finanzen.net (12.–27.11.2026)
Termine
Wann gibt es neue Informationen zur Siemens-Energy-Aktie konkret?
Der nächste feste Termin ist laut Börse Express der Geschäftsbericht 2026 am 10. Dezember. Zudem bleiben die KI-Nachrichten aus den USA und die Chip-Stimmung kurzfristige Kurstreiber.
Häufige Fragen zur Siemens-Energy-Aktie
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy? Er liegt laut finanzen.net auf Rekordniveau von 164 Milliarden Euro, nach 138 Milliarden Euro im Vorjahr.
Warum fiel die Siemens-Energy-Aktie am Dienstag? Sie verlor rund sieben Prozent auf knapp 118 Euro. Die Quellen verweisen auf die KI-Stimmung; eine einzelne Ursache nennen sie nicht.
Welche Prognose gibt Siemens Energy für 2027? Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent und eine Marge vor Sondereffekten von 14 bis 16 Prozent.
Wann kommt der Geschäftsbericht? Laut Börse Express am 10. Dezember 2026.
Gibt es ein Kursziel von aktiencheck.de? Nein. Genannte Kursziele stammen von JPMorgan, Deutsche Bank, Berenberg und Bernstein.
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