Die Siemens Energy Aktie hat am Donnerstag ein kräftiges Comeback hingelegt. Mit einem Plus von 4 Prozent auf 117,00 Euro gehörte sie zu den größten Gewinnern im DAX und im Euro Stoxx 50. In der Spitze ging es bis auf 119,50 Euro, an der Marke von 120 Euro war jedoch Schluss. Zuvor hatte das Papier binnen zwei Handelstagen rund 12 Prozent verloren. Die Aktie gehört zu den meistgesuchten Werten des Tages.
Siemens Energy Aktie: 164 Milliarden Euro Auftragsbestand, Comeback um 4 Prozent – an der 120-Euro-Marke ging die Luft aus
Erst zwölf Prozent Minus in zwei Tagen, dann einer der größten DAX-Gewinner: Die Siemens Energy Aktie fährt Achterbahn mit dem KI-Sentiment. Dabei liefert der Konzern Rekordzahlen, eine verdreifachte Dividende und bis zu 9 Milliarden Euro Rückkauf. Die große Analyse: warum die Aktie trotzdem 40 Prozent unter dem Hoch liegt.
Die Stammdaten: Die Siemens Energy Aktie trägt die ISIN DE000ENER6Y0 und die WKN ENER6Y. In Deutschland lautet das Handelssymbol ENR, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol SMNEY gehandelt.
Die Zahlen
Ein Rekordjahr in jeder Hinsicht
Operativ hat Siemens Energy ein Ausnahmejahr hinter sich. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro, der Auftragsbestand wuchs von 138 auf 164 Milliarden Euro. Die Marge vor Sondereffekten verdoppelte sich auf 12,4 Prozent, der Nettogewinn stieg auf 4,13 Milliarden Euro. Treiber ist das Gasturbinengeschäft, das allein Aufträge über 32,8 Milliarden Euro hereinholte. Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro steigen.
Auch der Ausblick ist ehrgeizig: 14 bis 16 Prozent Wachstum, eine Marge in derselben Spanne und rund 5 Milliarden Euro Nettogewinn. Analysten hatten allerdings mit rund 5,5 Milliarden Euro gerechnet. Hinzu kommt ein Rückkaufprogramm über bis zu 9 Milliarden Euro bis zum Geschäftsjahr 2030. Die Windsparte Siemens Gamesa erreichte die Gewinnschwelle, ihre Aufträge brachen aber um 31 Prozent ein.
Siemens Energy verdient so viel wie nie. Die Aktie handelt trotzdem wie ein Barometer für die KI-Stimmung.
Das Problem
Abhängig vom KI-Sentiment
Siemens Energy liefert Gasturbinen, mit denen Rechenzentren für künstliche Intelligenz mit Strom versorgt werden. Deshalb bewegt sich die Siemens Energy Aktie derzeit eng mit den US-Technologiewerten. Wachsen die Zweifel am KI-Boom, verkaufen Anleger auch Siemens Energy. Vom 52-Wochen-Hoch bei 191,66 Euro aus dem April ist die Aktie rund 40 Prozent entfernt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 27 bis 29 ist sie dennoch nicht billig.
Die Analysten bleiben überwiegend positiv. Berenberg nennt ein Kursziel von 205 Euro, im Durchschnitt liegen die Ziele je nach Anbieter zwischen rund 194 und 210 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Warum schwankt die Siemens Energy Aktie so stark?
Weil Anleger sie als Profiteur des KI-Booms sehen. Zweifel an den Investitionen in Rechenzentren treffen deshalb auch Siemens Energy.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
Rund 164 Milliarden Euro, ein Rekord.
Wie hoch ist die Dividende?
Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie nach 0,70 Euro im Vorjahr.
Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?
ISIN DE000ENER6Y0, WKN ENER6Y, Handelssymbol ENR, US-Handelssymbol SMNEY.
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