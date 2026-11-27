Warum schwankt die Siemens Energy Aktie so stark?

Weil Anleger sie als Profiteur des KI-Booms sehen. Zweifel an den Investitionen in Rechenzentren treffen deshalb auch Siemens Energy.

Wie hoch ist der Auftragsbestand?

Rund 164 Milliarden Euro, ein Rekord.

Wie hoch ist die Dividende?

Vorgeschlagen sind 2,30 Euro je Aktie nach 0,70 Euro im Vorjahr.

Welche ISIN und WKN hat die Siemens Energy Aktie?

ISIN DE000ENER6Y0, WKN ENER6Y, Handelssymbol ENR, US-Handelssymbol SMNEY.