Es gibt Aktien, bei denen Zahlen und Kurs nichts mehr miteinander zu tun haben. Siemens Energy ist derzeit eine davon. Der Konzern meldet Rekorde und sitzt auf einem Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro. Die Siemens Energy Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 119,18 Euro, ein Plus von 1,86 Prozent – und liegt damit fast 40 Prozent unter dem Allzeithoch von 191,66 Euro aus dem April.
Siemens Energy Aktie: 164 Milliarden Euro Auftragsbestand, 40 Prozent unter dem Hoch – hält der Boden diesmal?
Rekordzahlen, volle Auftragsbücher, steigende Dividende – und trotzdem hat die Siemens Energy Aktie seit April rund 40 Prozent verloren. Jetzt hat der Kurs zweimal an derselben Stelle gedreht.
Siemens Energy AG · ISIN: DE000ENER6Y0 · WKN: ENER6Y · Handelssymbol: ENR · US-Handelssymbol: SMNEY
Die Lage
Ein Industriewert, der wie ein KI-Titel schwankt
Siemens Energy baut Gasturbinen, Transformatoren und Netztechnik – genau das, was Rechenzentren und Stromnetze derzeit am dringendsten brauchen. Deshalb wird die Aktie zunehmend im Takt der KI-Stimmung gehandelt. Am Dienstag verlor sie im Xetra-Handel rund sieben Prozent und schloss bei knapp 118 Euro. Bis Freitag folgte eine zaghafte Erholung, im Tageshoch bis über 122 Euro.
Die Fundamentaldaten erzählen eine andere Geschichte. Der Konzern meldete Rekordzahlen, stellt eine Dividende von 2,30 Euro in Aussicht und peilt weiteres zweistelliges Wachstum an. Erste Bremsspuren sehen Beobachter dennoch – und der Kapitalfluss in die Aktie bereitet Chartanalysten Sorgen.
164 Milliarden Euro Aufträge verschwinden nicht, weil die Nasdaq einen schlechten Tag hat. Der Kurs tut trotzdem so. Darin liegt das Risiko – und für Geduldige womöglich die Gelegenheit.
Die Charttechnik
Zweimal gedreht, noch nicht bestätigt
Am Tief vom 5. November bei 111 Euro betrug der Abstand zum Hoch gut 42 Prozent. Die folgende Erholung trug nicht weit, bis zum 25. November rutschte der Kurs zurück – und drehte erneut im selben Bereich. Charttechniker sprechen von einem möglichen Doppelboden. Bestätigt wäre er erst, wenn die Aktie das Zwischenhoch der ersten Erholung überwindet. Der Donnerstag ließ Zweifel: Eröffnung nahe dem Tageshoch, Schluss nahe dem Tagestief.
Die Analysten bleiben mehrheitlich zuversichtlich. Eine Auswertung mit Stand 27. November nennt für acht Banken ein durchschnittliches Kursziel von 212,75 Euro bei einer Spanne von 200 bis 245 Euro und zählt 22 Kauf-, vier Halte- und zwei Verkaufsempfehlungen. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Wo steht die Siemens Energy Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 119,18 Euro (plus 1,86 Prozent).
Warum fällt die Aktie trotz Rekordzahlen?
Weil sie stark mit der Stimmung für KI-Werte schwankt und nach dem Anstieg bis April hoch bewertet war.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
164 Milliarden Euro.
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