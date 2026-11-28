Es gibt Aktien, bei denen Zahlen und Kurs nichts mehr miteinander zu tun haben. Siemens Energy ist derzeit eine davon. Der Konzern meldet Rekorde und sitzt auf einem Auftragsbestand von 164 Milliarden Euro. Die Siemens Energy Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 119,18 Euro, ein Plus von 1,86 Prozent – und liegt damit fast 40 Prozent unter dem Allzeithoch von 191,66 Euro aus dem April.