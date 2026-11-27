Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy?

Rund 164 Milliarden Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2026.

Welche Dividende schlägt Siemens Energy vor?

2,30 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026.

Warum fiel die Siemens Energy Aktie zuletzt?

Vor allem wegen Zweifeln an den Investitionsplänen der KI-Branche, die auch die Energietechnik betreffen.