Kaum ein DAX-Konzern hat eine so spektakuläre Wende hingelegt wie Siemens Energy. Die Auftragsbücher sind voller denn je, die Gewinne steigen, Aktionäre bekommen eine kräftig erhöhte Dividende. Trotzdem hat die Siemens Energy Aktie seit ihrem Rekord im Frühjahr spürbar nachgegeben. Der Grund liegt ausgerechnet bei den Kunden, die das Geschäft gerade befeuern: den Betreibern von KI-Rechenzentren.
Siemens Energy Aktie: 164 Milliarden Auftragsbestand, Dividende 2,30 Euro – warum der Kurs trotzdem wackelt
Rekordaufträge, angehobene Ziele für 2030, ein milliardenschwerer Rückkauf. Doch Zweifel an den KI-Investitionen drücken auf die Siemens Energy Aktie. Die Analyse eines Börsenlieblings unter Druck.
Siemens Energy AG · ISIN: DE000ENER6Y0 · WKN: ENER6Y · Handelssymbol: ENR · US-Handelssymbol: SMNEY
Die Zahlen
Ein Rekordjahr mit Ansage
Im Geschäftsjahr 2026 steigerte Siemens Energy den Umsatz auf 44,2 Milliarden Euro, vergleichbar ein Plus von 15,5 Prozent. Die Marge vor Sondereffekten erreichte 12,4 Prozent und lag damit über der zuvor genannten Spanne von zehn bis zwölf Prozent. Der Auftragsbestand wuchs auf 164 Milliarden Euro. Die Hauptversammlung soll über eine Dividende von 2,30 Euro je Aktie entscheiden. Zudem kündigte Siemens Energy einen Aktienrückkauf von bis zu neun Milliarden Euro an und hob die Mittelfristziele für 2030 an.
Siemens Energy liefert die Gasturbinen, die KI-Rechenzentren mit Strom versorgen. Für die Siemens Energy Aktie ist diese Abhängigkeit Chance und Risiko zugleich.
Der Gegenwind
KI-Zweifel erreichen die Energietechnik
Anfang November verlor die Siemens Energy Aktie an einem Tag 6,1 Prozent, als Zweifel an den Investitionsplänen der KI-Branche das gesamte Umfeld belasteten. Die Sorge: Sollten Rechenzentrumsbetreiber ihre Ausbaupläne verlangsamen, könnte die Nachfrage nach Gasturbinen weniger stark wachsen als erwartet. Bislang zeigt sich das in den Zahlen nicht – die Aufträge erreichen Rekordniveau.
JPMorgan hob das Kursziel nach den Jahreszahlen auf 250 Euro an. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Siemens Energy?
Rund 164 Milliarden Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2026.
Welche Dividende schlägt Siemens Energy vor?
2,30 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026.
Warum fiel die Siemens Energy Aktie zuletzt?
Vor allem wegen Zweifeln an den Investitionsplänen der KI-Branche, die auch die Energietechnik betreffen.
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