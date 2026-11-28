Rekordaufträge, eine höhere Dividende und ein Aktiengeschenk obendrauf: Siemens hat seinen Aktionären Mitte November viel geboten. Trotzdem liegt die Siemens Aktie inzwischen rund zehn Prozent unter dem Niveau vom Tag der Jahreszahlen. Am Freitag schloss sie mit einem Plus von 0,92 Prozent bei 252,60 Euro.
Siemens Aktie: Rekordaufträge, 5,50 Euro Dividende, Healthineers-Geschenk – und trotzdem 10 Prozent unter dem Zahlen-Hoch
13,3 Milliarden Euro Industriegewinn, ehrgeiziger Ausblick, Abspaltung der Medizintechnik. Doch seit den Jahreszahlen bröckelt der Kurs. Was die Siemens Aktie jetzt bewegt.
Siemens AG · ISIN: DE0007236101 · WKN: 723610 · Handelssymbol: SIE · US-Handelssymbol: SIEGY
Siemens Healthineers AG · ISIN: DE000SHL1006 · WKN: SHL100 · Handelssymbol: SHL · US-Handelssymbol: SMMNY
Die Zahlen
Ein Jahr mit Rekordaufträgen
Im Geschäftsjahr 2026 steigerte Siemens das Ergebnis des Industriegeschäfts um 13 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro, der freie Mittelzufluss erreichte 12,1 Milliarden Euro. Für 2027 erwartet der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum von 9 bis 11 Prozent und ein Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokation von 10,20 bis 10,80 Euro. Die Dividende soll auf 5,50 Euro steigen. Am Tag der Zahlen kletterte die Siemens Aktie auf 281 Euro.
Siemens wird vom Mischkonzern zum Technologieunternehmen mit Fokus auf Automatisierung, Software und Infrastruktur. Für die Siemens Aktie ist die Abspaltung der Medizintechnik der nächste große Schritt.
Der Umbau
Healthineers geht an die Aktionäre
Siemens plant, 34,1 Prozent der Anteile an Siemens Healthineers an die eigenen Aktionäre zu übertragen: Für je zwei Siemens-Aktien soll es eine Healthineers-Aktie geben. Die Abspaltung soll voraussichtlich im Mai wirksam werden, die Hauptversammlungen stimmen im Februar 2027 ab. Die neue Prognose versteht sich bereits ohne die Medizintechnik-Tochter. Die Zahlen zum ersten Quartal folgen am 11. Februar 2027.
Häufige Fragen zur Siemens Aktie
Wie schloss die Siemens Aktie am Freitag?
Bei 252,60 Euro, ein Plus von 0,92 Prozent.
Wie hoch ist die Dividende?
Vorgeschlagen sind 5,50 Euro je Aktie.
Was bekommen Aktionäre bei der Healthineers-Abspaltung?
Für je zwei Siemens-Aktien soll es eine Aktie von Siemens Healthineers geben.
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