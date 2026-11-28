Wie schloss die Siemens Aktie am Freitag?

Bei 252,60 Euro, ein Plus von 0,92 Prozent.

Wie hoch ist die Dividende?

Vorgeschlagen sind 5,50 Euro je Aktie.

Was bekommen Aktionäre bei der Healthineers-Abspaltung?

Für je zwei Siemens-Aktien soll es eine Aktie von Siemens Healthineers geben.