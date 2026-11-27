Warum ist die Shopify Aktie Nasdaq100 Gewinner?

Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; der Black Friday und starke Onlineumsätze stützen.

Wie hoch ist der Kurs der Shopify Aktie?

Im frühen Handel am Freitag 140,63 Dollar.

Wann meldet Shopify die Bilanz des Shopping-Wochenendes?

Voraussichtlich am 1. Dezember.