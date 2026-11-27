Die Shopify Aktie (ISIN: CA82509L1076, US-Handelssymbol: SHOP) zählt am Black Friday, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Im frühen Handel steht sie bei 140,63 Dollar, die Kursanzeige nennt plus 5,42 Prozent. Am Mittwoch hatte sie bei 133,40 Dollar geschlossen.
Shopify Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Black Friday – der wichtigste Tag des Jahres
Die Shopify Aktie steht am Black Friday im frühen US-Handel bei 140,63 Dollar und zählt mit plus 5,42 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Gewinnern. Warum das Shopping-Wochenende den Kurs treibt.
Kursgrund
Warum die Shopify Aktie steigt
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Anstieg fällt mit dem Start des wichtigsten Shopping-Wochenendes zusammen. Nach Daten von Adobe gaben US-Verbraucher vom 1. bis 22. November 82,5 Milliarden Dollar online aus, 9,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Für die Shopify Aktie als Nasdaq100 Gewinner ist das ein Rückenwind.
Hintergrund
Wachstum von 32 Prozent, Bilanz am 1. Dezember
Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 32 Prozent, die Free-Cashflow-Marge lag bei 22 Prozent. Die Bilanz des Shopping-Wochenendes wird voraussichtlich am 1. Dezember veröffentlicht; im Vorjahr setzten Shopify-Händler 14,6 Milliarden Dollar um.
Häufige Fragen zur Shopify Aktie
Warum ist die Shopify Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; der Black Friday und starke Onlineumsätze stützen.
Wie hoch ist der Kurs der Shopify Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 140,63 Dollar.
Wann meldet Shopify die Bilanz des Shopping-Wochenendes?
Voraussichtlich am 1. Dezember.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.