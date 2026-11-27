Die Shopify Aktie (ISIN: CA82509L1076, US-Handelssymbol: SHOP) zählt am Black Friday, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 6,36 Prozent auf 141,89 Dollar. Am Mittwoch hatte sie bei 133,40 Dollar geschlossen.
Shopify Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Black Friday treibt weiter
Die Shopify Aktie steht am Black Friday bei 141,89 Dollar und zählt mit plus 6,36 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Warum das Shopping-Wochenende den Kurs stützt.
Kursgrund
Warum die Shopify Aktie steigt
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Anstieg fällt mit dem Black Friday zusammen, an dem Onlinehandelswerte gefragt sind. Die Shopify Aktie hat als Nasdaq100 Gewinner im Tagesverlauf zugelegt: Am Morgen lag das Plus bei rund 5,4 Prozent. Die Bilanz des Shopping-Wochenendes wird voraussichtlich am 1. Dezember veröffentlicht.
Häufige Fragen zur Shopify Aktie
Warum ist die Shopify Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; der Black Friday stützt.
Wie hoch ist der Kurs der Shopify Aktie?
Am Freitagabend 141,89 Dollar.
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