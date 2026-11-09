Goldman Sachs habe das Kursziel für die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NASDAQ-Symbol: SHOP) von 194 auf 200 USD angehoben und das Rating "buy" bestätigt.
Shopify Aktie: Jetzt die große Kaufchance für 2027?
Goldman Sachs erhöht Kursziel
Das Papier des kanadischen Unternehmens sei nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen für das dritte Quartal unter Druck geraten, obwohl Shopify die Gewinnerwartungen übertroffen habe. Die positiven Geschäftstreiber seien von Shopify bereits in der Prognose für das dritte Quartal berücksichtigt worden. Die überraschend guten Ergebnisse hätten deshalb keine zusätzliche Begeisterung bei den Anlegern auslösen können.
Den jüngsten Kursrückgang betrachte Goldman Sachs jedoch ausdrücklich als attraktive Gelegenheit. Die Investmentbank empfehle Anlegern, sowohl die aktuelle Kursschwäche als auch die unterdurchschnittliche Kursentwicklung seit Jahresbeginn zu nutzen, um mit Blick auf 2027 Positionen in der Shopify-Aktie aufzubauen.
Goldman Sachs bezeichne Shopify als ein Unternehmen mit "hoher Kundenbindung und strukturellen Wettbewerbsvorteilen". Das Geschäftsmodell profitiere von langfristigen Wachstumstrends und einer starken Marktposition. Gerade die enge Bindung bestehender Kunden mache Shopify aus Sicht der Investmentbank zu einem attraktiven langfristigen Investment.
Goldman Sachs bleibe trotz der jüngsten Kursverluste optimistisch. Mit dem erhöhten Kursziel und der bestätigten Kaufempfehlung signalisiere die Investmentbank, dass sie die aktuelle Schwäche der Shopify-Aktie eher als Kaufgelegenheit denn als Warnsignal betrachte, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 04.11.2026)
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