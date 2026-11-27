Welche ISIN und WKN hat die Shopify-Aktie?

Die ISIN lautet CA82509L1076, die WKN A14TJP. In Deutschland wird die Aktie unter dem Handelssymbol 307 geführt, in den USA unter SHOP an der Nasdaq.

Warum steigt die Shopify-Aktie heute?

Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Anstieg fällt mit dem Start des Black Friday, starken Onlineumsätzen im November und einer Erholung der Technologiewerte nach Thanksgiving zusammen.

Wie viel setzten Shopify-Händler am Black Friday 2025 um?

Von Black Friday bis Cyber Monday 2025 waren es 14,6 Milliarden Dollar, 27 Prozent mehr als im Vorjahr.

Wann meldet Shopify die Zahlen für 2026?

In den vergangenen fünf Jahren jeweils am Dienstag nach dem Cyber Monday – in diesem Jahr wäre das der 1. Dezember.

Welche Kursziele nennen Analysten?

Die genannten Ziele reichen von 150 Dollar bei Cantor Fitzgerald bis 216 Dollar bei Citi, im Schnitt rund 179 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.