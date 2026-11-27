Für Shopify ist heute der wichtigste Tag des Jahres – und die Börse feiert schon vor dem Startschuss. Am Morgen des Black Friday kletterte die Shopify-Aktie im vorbörslichen US-Handel bis 5:05 Uhr New Yorker Zeit um 3,84 Prozent auf 138,52 Dollar, in der Spitze ging es bis auf 139,88 Dollar. Damit setzt das Papier seine Erholung fort: Seit dem Tief vom 20. November hat es rund 12 Prozent gutgemacht. Jetzt beginnt das Wochenende, an dem Millionen Händler auf der Plattform ihre größten Umsätze des Jahres machen. Diese Shopify Aktienanalyse prüft, was die Erwartungen rechtfertigt, wie die Bewertung aussieht und was die Shopify Aktienprognose in den kommenden Tagen bestimmt.
Shopify Aktie: Fast 4 Prozent Plus zum Start des Black Friday – wird das Milliarden-Wochenende zum Kurstreiber?
Black Friday ist da, und die Shopify-Aktie springt vorbörslich um 3,84 Prozent auf 138,52 Dollar. Im Vorjahr setzten Shopify-Händler am Shopping-Wochenende 14,6 Milliarden Dollar um – die Zahl für 2026 kommt voraussichtlich am Dienstag. Unsere Shopify Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Sprung steckt, wie stark das Geschäft wirklich läuft, was die Aktie kostet und welche Wege die Shopify Aktienprognose nehmen kann.
Steckbrief
- Unternehmen
- Shopify Inc.
- Sitz
- Ottawa, Kanada
- ISIN
- CA82509L1076
- WKN
- A14TJP
- Handelssymbol
- 307
- US-Handelssymbol
- SHOP (Nasdaq)
- Kurs
- 138,52 Dollar (vorbörslich)
- Börsenwert
- rund 178 Milliarden Dollar
- Präsident
- Harley Finkelstein
- Nächste Zahlen
- 10. Februar 2027
Stand: 27.11.2026, Kurs: vorbörslicher US-Handel 27.11.2026, 5:05 Uhr ET; Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Stammdaten für Anleger: Die Shopify-Aktie trägt die ISIN CA82509L1076 und die WKN A14TJP. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol 307 gehandelt, in den USA unter dem Kürzel SHOP an der Nasdaq. In Kanada notiert die Aktie zusätzlich an der Börse Toronto.
Der Auslöser
Black Friday ist da: warum die Shopify-Aktie jetzt anzieht
Für die Shopify Aktie ist der Black Friday kein gewöhnlicher Handelstag, sondern ein Härtetest für das ganze Geschäftsmodell.
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es bis zum Morgen nicht. Der Kurssprung fällt mit dem Start des wichtigsten Shopping-Wochenendes und einer breiten Erholung der Technologiewerte nach Thanksgiving zusammen. Die Vorzeichen für den Onlinehandel sind gut: Nach Daten von Adobe gaben US-Verbraucher vom 1. bis 22. November 82,5 Milliarden Dollar online aus, 9,1 Prozent mehr als im Vorjahr – deutlich mehr als die 6,7 Prozent, die Adobe für die gesamte Saison erwartet. Für den Black Friday rechnet Adobe mit 12,9 Milliarden Dollar Onlineumsatz in den USA, für den Cyber Monday mit 15,1 Milliarden Dollar. Bemerkenswert für Shopify: Die Besuche in Onlineshops über KI-Assistenten haben sich im November mehr als verdoppelt.
Die Messlatte liegt hoch. Am Black-Friday-Wochenende 2025 setzten Shopify-Händler weltweit 14,6 Milliarden Dollar um, 27 Prozent mehr als im Vorjahr. Mehr als 81 Millionen Kunden kauften ein, in der Spitze lief der Umsatz mit 5,1 Millionen Dollar pro Minute. In den vergangenen fünf Jahren veröffentlichte Shopify seine Bilanz jeweils am Dienstag nach dem Cyber Monday – in diesem Jahr wäre das der 1. Dezember. Die Statistik spricht für die Shopify-Aktie: In acht der vergangenen elf Jahre stieg sie in der Woche nach dem Black Friday.
Shopify-Händler: Umsatz am Black-Friday-Wochenende
Mrd. Dollar
Weltweiter Umsatz der Shopify-Händler von Black Friday bis Cyber Monday. Der Wert für 2026 wird voraussichtlich am 1. Dezember veröffentlicht.
Quelle: Shopify, Mitteilungen; Black Friday bis Cyber Monday
Daten als Tabelle
|Jahr
|Umsatz
|2023
|9,3
|2024
|11,5
|2025
|14,6
Die Reihe zeigt das Tempo: In nur zwei Jahren ist der Umsatz am Shopping-Wochenende um mehr als die Hälfte gewachsen. Eine Prognose für das diesjährige Wochenende hat Shopify nicht veröffentlicht.
Die Zahlen
32 Prozent Wachstum, 22 Prozent Marge: das Geschäft hinter der Shopify-Aktie
Operativ liefert Shopify seit Quartalen zuverlässig. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 32 Prozent auf 3,74 Milliarden Dollar, das Handelsvolumen auf der Plattform um 29 Prozent auf 119,1 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow kletterte auf 816 Millionen Dollar, eine Marge von 22 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,49 Dollar über den Erwartungen. Stark wuchsen vor allem das Geschäft mit Firmenkunden mit plus 74 Prozent und das Bezahlsystem Shop Pay mit plus 50 Prozent. Dennoch fiel die Aktie am Tag der Zahlen um 8,7 Prozent: Das Handelsvolumen blieb knapp hinter den Schätzungen der Analysten zurück.
Shopify: Quartalsumsatz
Mrd. Dollar
Kalenderquartale. Q4 2025 eigene Ableitung: Jahresumsatz 2025 von 11,6 Mrd. Dollar abzüglich der ersten drei Quartale.
Quelle: Shopify, Quartalsmitteilungen (Form 8-K)
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 2025
|2,84
|Q4 2025
|3,72
|Q1 2026
|3,17
|Q2 2026
|3,58
|Q3 2026
|3,74
Wir haben unsere Erfolgsbilanz konstanter Umsetzung fortgesetzt, mit 32 Prozent Umsatzwachstum und einer Free-Cashflow-Marge von 22 Prozent.
Für das laufende Schlussquartal stellt Shopify ein Umsatzwachstum im niedrigen 30-Prozent-Bereich in Aussicht. Ein neuer Wachstumstreiber ist der Handel über KI-Assistenten: Der Verkehr aus KI-Anwendungen in Shopify-Shops hat sich zuletzt mehr als verdoppelt, und erstmals sind Produkte vieler Shopify-Händler zum Black Friday standardmäßig in ChatGPT auffindbar. Für die Shopify Aktie ist dieses Wochenende damit auch ein erster großer Test für den KI-Handel.
Die Bewertung
23 Prozent unter dem Hoch: was die Shopify-Aktie jetzt kostet
Nach dem Rücksetzer seit Oktober stellt sich in dieser Shopify Aktienanalyse die Frage nach der Bewertung.
Zum vorbörslichen Kurs ist Shopify an der Börse rund 178 Milliarden Dollar wert. Rechnet man den Umsatz des dritten Quartals auf ein Jahr hoch, ergibt sich ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von knapp 12, gemessen am hochgerechneten freien Cashflow ein Vielfaches von rund 55. Das ist sportlich, aber deutlich weniger als vor wenigen Wochen: Vom höchsten Schlusskurs der vergangenen zwölf Monate bei 179,22 Dollar im Oktober ist die Shopify-Aktie noch knapp 23 Prozent entfernt. Vom Tief am 20. November bei 123,72 Dollar hat sie sich dagegen schon um 12 Prozent erholt.
Shopify-Aktie: die wichtigsten Kursmarken
Dollar
Schlusskurse; 27. November vorbörslicher Kurs um 5:05 Uhr New Yorker Zeit.
Quelle: Nasdaq; Chartmill; Benzinga; vorbörslicher US-Handel
Daten als Tabelle
|Marke
|Dollar
|Hoch 12. Oktober
|179,22
|Schluss 17. November
|141,90
|Tief 20. November
|123,72
|Schluss 25. November
|133,40
|Vorbörse 27. November
|138,52
Die Analysten
Kursziele von 150 bis 216 Dollar: die Wall Street sieht Luft nach oben
Die Analysten bleiben mehrheitlich positiv. Am optimistischsten ist Citi mit einem Kursziel von 216 Dollar, gefolgt von Goldman Sachs mit 200 Dollar. KeyBanc nennt 185 Dollar, Rosenblatt und DA Davidson jeweils 180 Dollar, Wedbush 176 Dollar. Vorsichtiger sind Bernstein mit 165 Dollar sowie UBS und Cantor Fitzgerald mit neutralen Einschätzungen und Zielen von 160 beziehungsweise 150 Dollar. Im Schnitt liegt das Kursziel von 49 Analysten laut MarketBeat bei 178,82 Dollar. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Shopify-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Kurs: vorbörslicher US-Handel am 27. November 2026, 5:05 Uhr New Yorker Zeit. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: MarketBeat; WallStreetZen; TipRanks; StockAnalysis; Stand 27. Oktober bis 4. November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Dollar
|Citi
|216
|Goldman Sachs
|200
|KeyBanc
|185
|Rosenblatt
|180
|DA Davidson
|180
|Wedbush
|176
|Bernstein
|165
|UBS
|160
|Cantor Fitzgerald
|150
|Kurs vorbörslich 27. November
|138,52
Die Szenarien
Shopify Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Drei Marken prägen das Bild: das Tief vom 20. November bei 123,72 Dollar, der Schlusskurs vom 17. November bei 141,90 Dollar und das Zwölfmonatshoch bei 179,22 Dollar. Den nächsten Impuls dürfte die Bilanz des Shopping-Wochenendes am 1. Dezember liefern.
Szenario 1: Rekord-Wochenende
Shopify meldet ein deutlich zweistelliges Plus beim Black-Friday-Umsatz, der KI-Handel liefert sichtbar Beiträge. Dann könnte die Shopify-Aktie die Marke von rund 142 Dollar überwinden und die Lücke zum Herbsthoch weiter schließen.
Szenario 2: Gut, aber erwartet
Das Wochenende wächst ungefähr im Tempo des Vorjahres. Der Markt hat das weitgehend eingepreist, die Aktie pendelt zwischen rund 125 und 145 Dollar bis zu den Jahreszahlen im Februar.
Szenario 3: Die Erwartungen waren zu hoch
Das Wachstum am Shopping-Wochenende fällt schwächer aus oder technische Probleme trüben das Bild. Dann könnte die Aktie den vorbörslichen Gewinn wieder abgeben und das Tief um 124 Dollar erneut testen.
Häufige Fragen zur Shopify Aktie
Welche ISIN und WKN hat die Shopify-Aktie?
Die ISIN lautet CA82509L1076, die WKN A14TJP. In Deutschland wird die Aktie unter dem Handelssymbol 307 geführt, in den USA unter SHOP an der Nasdaq.
Warum steigt die Shopify-Aktie heute?
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Anstieg fällt mit dem Start des Black Friday, starken Onlineumsätzen im November und einer Erholung der Technologiewerte nach Thanksgiving zusammen.
Wie viel setzten Shopify-Händler am Black Friday 2025 um?
Von Black Friday bis Cyber Monday 2025 waren es 14,6 Milliarden Dollar, 27 Prozent mehr als im Vorjahr.
Wann meldet Shopify die Zahlen für 2026?
In den vergangenen fünf Jahren jeweils am Dienstag nach dem Cyber Monday – in diesem Jahr wäre das der 1. Dezember.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die genannten Ziele reichen von 150 Dollar bei Cantor Fitzgerald bis 216 Dollar bei Citi, im Schnitt rund 179 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
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