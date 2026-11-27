Shinsegae-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 4,01 Prozent – Kaufhausriese zeitweise fast 9 Prozent im Minus

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:11 2 Min.

Die Shinsegae-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Kaufhaus- und Duty-free-Konzern fällt um 4,01 Prozent auf 263.500 Won. Leitzinserhöhung, starker Won und schwächeres Umsatzwachstum belasten die Branche.

Die Shinsegae-Aktie (ISIN: KR7004170007, KRX-Kürzel: 004170) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier schloss in Seoul bei 263.500 Won, ein Minus von 4,01 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 274.500 Won. Im Handelsverlauf hatte der Verlust bis zu 8,74 Prozent betragen. 004170 004170 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 004170 — — — Tagesminus der Shinsegae-Aktie -4,01 % Schlusskurs in Seoul 263.500 KRW Größter Verlust im Handelsverlauf -8,74 % KOSPI Composite Index am Freitag +4,34 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026; Tagesverlauf laut Newsworks Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Shinsegae gegen den Markt fällt Kaufhausaktien fielen am Freitag geschlossen: Neben Shinsegae gaben Hyundai Department Store und Lotte Shopping nach. Koreanische Medien nennen drei Gründe. Die Leitzinserhöhung schürt die Sorge vor schwächerem Konsum. Der stärkere Won macht das Einkaufen in Korea für ausländische Besucher teurer, was Kaufhäuser und das Duty-free-Geschäft trifft. Und für Oktober und November wird ein langsameres Umsatzwachstum der Kaufhäuser erwartet. Bis zum Handelsschluss holte Shinsegae gut die Hälfte des Tagesverlusts wieder auf. Im Sommer hatte die Aktie noch bei mehr als 700.000 Won notiert. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Zinsen: Höhere Kreditkosten bremsen den Konsum.

Währung: Ein starker Won dämpft die Ausgaben von Touristen.

Tiefer Fall: Seit Jahresmitte hat die Aktie rund zwei Drittel verloren. Häufige Fragen zur Shinsegae-Aktie Warum ist die Shinsegae-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die Shinsegae-Aktie fiel um 4,01 Prozent auf 263.500 Won, weil Leitzinserhöhung, starker Won und schwächeres Umsatzwachstum die Kaufhausaktien belasteten. Fazit: Konsumsorgen überlagern die Erholung Die Shinsegae-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Zinsen und Währung drücken die Branche. Die Erholung vom Tagestief zeigt, dass Käufer bereitstehen.

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