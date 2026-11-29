Jeder Chip der Welt beginnt als hauchdünne, spiegelglatte Scheibe aus Silizium. Die meisten dieser Wafer kommen von einem Konzern, den außerhalb der Branche kaum jemand kennt: Shin-Etsu Chemical aus Tokio. Die Shin-Etsu Chemical Aktie schloss am Freitag mit einem Plus von 2,3 Prozent bei 5.640 Yen. Vom Jahreshoch bei 7.930 Yen ist sie damit 29 Prozent entfernt – obwohl der Konzern gerade etwas tut, was er jahrelang nicht konnte: Er erhöht die Preise.
Shin-Etsu Chemical Aktie: Der größte Wafer-Hersteller der Welt erhöht die Preise – wird Silizium jetzt zum Engpass der KI?
Ohne Siliziumscheiben gibt es keinen Chip, und niemand stellt mehr davon her als Shin-Etsu Chemical. Jetzt hebt der japanische Konzern erstmals seit Jahren die Preise an, die Werke für Elektronikmaterialien laufen voll, der Gewinn steigt um 19 Prozent. Die Shin-Etsu Chemical Aktie notiert trotzdem 29 Prozent unter ihrem Jahreshoch. Die große Analyse.
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. · ISIN: JP3371200001 · WKN: 859118 · Handelssymbol: SEH · US-Handelssymbol: SHECY
Die Nachricht
Die Wafer-Preise steigen wieder
Seit Oktober verlangt Shin-Etsu höhere Preise – zunächst für Mengen, die über die vereinbarten Verträge hinausgehen, und von Kunden ohne langfristigen Liefervertrag.
Das klingt nach einem kleinen Schritt, ist für die Branche aber ein Signal. Drei Jahre lang saßen die Chiphersteller auf vollen Lagern, die Wafer-Produzenten mussten Mengen strecken. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Der Markt für die großen Scheiben mit 300 Millimetern Durchmesser wuchs nach Angaben des Konzerns im Sommerquartal um einen mittleren einstelligen Prozentsatz gegenüber dem Vorquartal und um mehr als zehn Prozent zum Vorjahr. Die Sparte Elektronikmaterialien arbeitet laut Präsident Yasuhiko Saitoh an der Kapazitätsgrenze.
Der Hebel
Warum neue Werke nicht einfach gebaut werden
Die Altverträge
Die meisten Wafer liefert Shin-Etsu über langfristige Verträge, die 2020 und 2021 geschlossen wurden. Sie laufen frühestens Ende 2027 aus. Erst dann können die höheren Preise in der Breite greifen.
Die Baukosten
Ein neues Wafer-Werk würde nach Angaben des Managements mehr als doppelt so viel kosten wie in der letzten Ausbaurunde. Wer zusätzliche Mengen will, muss deshalb deutlich mehr bezahlen.
Die Nachfrage
Der Branchenverband SEMI erwartet für 2026 ein Plus von 11,8 Prozent bei den ausgelieferten Siliziumflächen und Rekorde in jedem Jahr bis 2029.
Die Vorsicht
Für das laufende Quartal von Oktober bis Dezember rechnet Shin-Etsu mit einem Wafer-Markt auf dem Niveau des Vorquartals.
Alle reden über KI-Chips. Shin-Etsu liefert die Scheibe, auf der sie entstehen – und bestimmt jetzt wieder den Preis.
Soitec S.A. · ISIN: FR0013227113 · WKN: A2DKAC · Handelssymbol: SOH1 · US-Handelssymbol: SLOIF
Die Zahlen
Chips glänzen, PVC schwächelt
Im zweiten Geschäftsquartal von Juli bis September stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 758,2 Milliarden Yen, der Betriebsgewinn um 27 Prozent auf 212,1 Milliarden Yen und der Nettogewinn um 19 Prozent auf 156,1 Milliarden Yen. Im ersten Halbjahr kam die Sparte Elektronikmaterialien auf einen Betriebsgewinn von 218,9 Milliarden Yen, ein Plus von 28 Prozent. Sie steuert damit mehr als die Hälfte zum Konzernergebnis bei.
Das zweite Standbein läuft schlechter. Shin-Etsu ist auch der größte Hersteller des Kunststoffs PVC, der vor allem am Bau gebraucht wird. In dieser Sparte sank der Betriebsgewinn im Halbjahr um 16 Prozent auf 86,2 Milliarden Yen. Die Jahresprognose ließ der Konzern unverändert: 2,7 Billionen Yen Umsatz, 700 Milliarden Yen Betriebsgewinn und 525 Milliarden Yen Nettogewinn, ein Plus von 11 Prozent. Die Dividende soll um 28 Prozent auf 136 Yen steigen. Darin stecken 20 Yen Sonderdividende zum 100. Geburtstag des 1926 gegründeten Unternehmens.
In Europa richtet sich der Blick damit auch auf den Münchner Wettbewerber Siltronic, der im selben Markt unterwegs ist.
Siltronic AG · ISIN: DE000WAF3001 · WKN: WAF300 · Handelssymbol: WAF · US-Handelssymbol: SSLLF
Häufige Fragen zur Shin-Etsu Chemical Aktie
Was macht Shin-Etsu Chemical?
Der Konzern ist der weltweit größte Hersteller von Siliziumwafern und von PVC. Dazu kommen weitere Materialien für die Chipfertigung sowie Silikone.
Warum steigen die Wafer-Preise?
Die Nachfrage aus der Chipindustrie zieht an, die Werke sind ausgelastet, und neue Kapazitäten sind deutlich teurer als früher.
Wie viel Dividende zahlt Shin-Etsu Chemical?
Für das laufende Geschäftsjahr sind 136 Yen je Aktie geplant, davon 20 Yen als Sonderdividende zum 100-jährigen Bestehen.
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