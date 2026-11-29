Im zweiten Geschäftsquartal von Juli bis September stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 758,2 Milliarden Yen, der Betriebsgewinn um 27 Prozent auf 212,1 Milliarden Yen und der Nettogewinn um 19 Prozent auf 156,1 Milliarden Yen. Im ersten Halbjahr kam die Sparte Elektronikmaterialien auf einen Betriebsgewinn von 218,9 Milliarden Yen, ein Plus von 28 Prozent. Sie steuert damit mehr als die Hälfte zum Konzernergebnis bei.

Das zweite Standbein läuft schlechter. Shin-Etsu ist auch der größte Hersteller des Kunststoffs PVC, der vor allem am Bau gebraucht wird. In dieser Sparte sank der Betriebsgewinn im Halbjahr um 16 Prozent auf 86,2 Milliarden Yen. Die Jahresprognose ließ der Konzern unverändert: 2,7 Billionen Yen Umsatz, 700 Milliarden Yen Betriebsgewinn und 525 Milliarden Yen Nettogewinn, ein Plus von 11 Prozent. Die Dividende soll um 28 Prozent auf 136 Yen steigen. Darin stecken 20 Yen Sonderdividende zum 100. Geburtstag des 1926 gegründeten Unternehmens.

In Europa richtet sich der Blick damit auch auf den Münchner Wettbewerber Siltronic, der im selben Markt unterwegs ist.

Siltronic AG · ISIN: DE000WAF3001 · WKN: WAF300 · Handelssymbol: WAF · US-Handelssymbol: SSLLF