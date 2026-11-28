Es gibt zwei Wege, Aktionäre zu belohnen: Dividenden zahlen oder die Zahl der Aktien verringern. Shell tut beides, und das zweite mit Nachdruck. Zwischen dem 20. und 26. November kaufte der Konzern 9,6 Millionen eigene Aktien zurück, um sie einzuziehen. Die Shell Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, in New York bei 95,47 US-Dollar, ein Plus von 1,42 Prozent. In Stuttgart notierte sie am Abend bei 43,55 Euro.
Shell Aktie: 9,6 Millionen eigene Aktien in einer Woche vom Markt genommen – der Ölriese kauft sich selbst auf
Shell setzt sein Rückkaufprogramm fort und treibt ein Großprojekt vor Kanada voran. Die Shell Aktie liegt auf Jahressicht mehr als ein Drittel im Plus. Der Ölpreis bleibt der wichtigste Hebel.
Shell plc · ISIN: GB00BP6MXD84 · WKN: A3C99G · Handelssymbol: R6C0 · US-Handelssymbol: SHEL
Der Rückkauf
Weniger Aktien, mehr Gewinn je Stück
Bei rund 5,66 Milliarden ausstehenden Aktien wirkt eine Woche klein. Über das Jahr summieren sich die Käufe aber zu einem spürbaren Effekt: Jeder verbleibende Anteilsschein steht für einen größeren Teil des Unternehmens. Möglich macht das der starke Mittelzufluss aus dem Öl- und Gasgeschäft.
Die Aktie ist entsprechend gelaufen. Auf Jahressicht steht in Euro ein Plus von knapp 37 Prozent. Bewertet wird Shell mit rund dem Zwölffachen des Vorjahresgewinns, die Dividendenrendite liegt bei knapp vier Prozent.
Shell verdient bei diesen Ölpreisen mehr, als der Konzern sinnvoll investieren kann. Das Geld geht an die Aktionäre. Die Rechnung hat nur eine Variable – und die wird nicht in London festgelegt, sondern am Ölmarkt.
Die Projekte
Neues Öl vor Neufundland
Parallel treibt Shell das Tiefseeprojekt Bay du Nord vor der kanadischen Küste voran. Eine endgültige Investitionsentscheidung könnte Anfang 2027 fallen. Das zeigt, wohin die Reise geht: Der Konzern setzt wieder stärker auf sein Kerngeschäft.
Das Risiko liegt im Rohstoffpreis. Die Ölnotierungen sind zuletzt gestiegen; die Nordseesorte Brent näherte sich am Freitag der Marke von 98 US-Dollar. Fällt der Preis, sinkt der Mittelzufluss – und mit ihm der Spielraum für Rückkäufe und Dividenden. Beobachter weisen ausdrücklich auf diese Abhängigkeit der Ausschüttung hin. Für das kommende Jahr rechnen Analysten bereits mit einem niedrigeren Gewinn je Aktie als 2026.
Häufige Fragen zur Shell Aktie
Wo steht die Shell Aktie?
In New York schloss sie am 27. November 2026 bei 95,47 US-Dollar (plus 1,42 Prozent); in Stuttgart notierte sie am Abend bei 43,55 Euro.
Wie viele Aktien hat Shell zurückgekauft?
9,6 Millionen Stück zwischen dem 20. und 26. November.
Wovon hängt die Ausschüttung ab?
Vor allem vom Ölpreis, der den Mittelzufluss bestimmt.
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