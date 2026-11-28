Shell Aktie: 9,6 Millionen eigene Aktien in einer Woche vom Markt genommen – der Ölriese kauft sich selbst auf

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 20:13 3 Min.

Shell setzt sein Rückkaufprogramm fort und treibt ein Großprojekt vor Kanada voran. Die Shell Aktie liegt auf Jahressicht mehr als ein Drittel im Plus. Der Ölpreis bleibt der wichtigste Hebel.

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Es gibt zwei Wege, Aktionäre zu belohnen: Dividenden zahlen oder die Zahl der Aktien verringern. Shell tut beides, und das zweite mit Nachdruck. Zwischen dem 20. und 26. November kaufte der Konzern 9,6 Millionen eigene Aktien zurück, um sie einzuziehen. Die Shell Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, in New York bei 95,47 US-Dollar, ein Plus von 1,42 Prozent. In Stuttgart notierte sie am Abend bei 43,55 Euro. Shell plc · ISIN: GB00BP6MXD84 · WKN: A3C99G · Handelssymbol: R6C0 · US-Handelssymbol: SHEL zurückgekaufte Aktien vom 20. bis 26. November 9,6 Mio. New Yorker Schlusskurs am 27. November, plus 1,42 Prozent 95,47 $ Kursentwicklung in Euro über ein Jahr +36,7 % Börsenwert rund 245 Mrd. € Quelle : Shell laut Yahoo Finance; Kursdaten NYSE und Börse Stuttgart vom 27. November 2026 Der Rückkauf Weniger Aktien, mehr Gewinn je Stück Bei rund 5,66 Milliarden ausstehenden Aktien wirkt eine Woche klein. Über das Jahr summieren sich die Käufe aber zu einem spürbaren Effekt: Jeder verbleibende Anteilsschein steht für einen größeren Teil des Unternehmens. Möglich macht das der starke Mittelzufluss aus dem Öl- und Gasgeschäft. Die Aktie ist entsprechend gelaufen. Auf Jahressicht steht in Euro ein Plus von knapp 37 Prozent. Bewertet wird Shell mit rund dem Zwölffachen des Vorjahresgewinns, die Dividendenrendite liegt bei knapp vier Prozent. Die Projekte Neues Öl vor Neufundland Parallel treibt Shell das Tiefseeprojekt Bay du Nord vor der kanadischen Küste voran. Eine endgültige Investitionsentscheidung könnte Anfang 2027 fallen. Das zeigt, wohin die Reise geht: Der Konzern setzt wieder stärker auf sein Kerngeschäft. Das Risiko liegt im Rohstoffpreis. Die Ölnotierungen sind zuletzt gestiegen; die Nordseesorte Brent näherte sich am Freitag der Marke von 98 US-Dollar. Fällt der Preis, sinkt der Mittelzufluss – und mit ihm der Spielraum für Rückkäufe und Dividenden. Beobachter weisen ausdrücklich auf diese Abhängigkeit der Ausschüttung hin. Für das kommende Jahr rechnen Analysten bereits mit einem niedrigeren Gewinn je Aktie als 2026. Was für die Shell Aktie spricht Starker Mittelzufluss, laufende Rückkäufe, Dividendenrendite von knapp vier Prozent, moderate Bewertung und ein hoher Ölpreis. Was dagegen spricht Abhängigkeit vom Ölpreis, erwarteter Gewinnrückgang 2027, hohe Investitionen in neue Förderprojekte und politische Risiken. Häufige Fragen zur Shell Aktie Wo steht die Shell Aktie?

In New York schloss sie am 27. November 2026 bei 95,47 US-Dollar (plus 1,42 Prozent); in Stuttgart notierte sie am Abend bei 43,55 Euro. Wie viele Aktien hat Shell zurückgekauft?

9,6 Millionen Stück zwischen dem 20. und 26. November. Wovon hängt die Ausschüttung ab?

Vor allem vom Ölpreis, der den Mittelzufluss bestimmt. Fazit: Geldmaschine mit einem Schalter Die Shell Aktie profitiert von hohen Ölpreisen und gibt das Geld konsequent weiter. Solange der Ölpreis hält, läuft die Rechnung. Wer die Aktie beobachtet, beobachtet deshalb vor allem den Ölmarkt.

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