Die SharpLink Aktie (Ticker SBET, Nasdaq) hat für das dritte Quartal 2026 einen Nettogewinn von 751,4 Millionen Dollar gemeldet, nach 104,3 Millionen Dollar ein Jahr zuvor (The Block, 9. November). Der Gewinn stammt fast vollständig aus Buchgewinnen auf den Ether-Bestand: 676,7 Millionen Dollar unrealisiert, 75,2 Millionen Dollar realisiert. Seitdem hat der Ether Kurs nachgegeben und liegt am Freitagabend bei rund 1.669 Dollar, minus 1,1 Prozent am Tag (Finexus, 21:10 Uhr MEZ). Für Krypto-Aktien, die wie SharpLink an einer Kryptowährung hängen, ist das der klassische Zielkonflikt zwischen Bilanzgewinn und Marktwert.
SharpLink Aktie: 751 Millionen Dollar Quartalsgewinn aus Ether-Buchgewinnen, doch Ether liegt seit Quartalsende rund 29 Prozent tiefer – wie viel Gewinn bleibt im vierten Quartal?
Die SharpLink Aktie meldete für das dritte Quartal 751 Millionen Dollar Gewinn, fast ausschließlich aus unrealisierten Ether-Gewinnen. Seit dem 30. September ist der Ether Kurs auf rund 1.669 Dollar gefallen, der Ether-Bestand von etwa 892.700 Ether verliert an Wert.
Die Zahlen
Woher kommt der Gewinn der SharpLink Aktie?
SharpLink ist eine Ether-Treasury-Firma: Das Unternehmen hält Ether als Hauptvermögen und setzt einen großen Teil im Staking ein. Laut The Block lag der Bestand zum 30. September bei etwa 892.708 Ether, die gesamten Krypto-Vermögenswerte bei rund 2,1 Milliarden Dollar nach US-GAAP. Der Umsatz betrug 13,5 Millionen Dollar, davon 13,1 Millionen Dollar aus Staking, und die liquiden Mittel 47,9 Millionen Dollar. Das Unternehmen hat 200 Millionen Dollar des Bestands über Lido gestakt und begonnen, Mittel in den 125 Millionen Dollar großen Galaxy Sharplink Onchain Yield Fund zu investieren.
Zum Wachstum nennt The Block 24 Prozent beim Umsatz und 27 Prozent beim Staking-Ertrag; die Vergleichsbasis ist in der Quelle nicht einheitlich, die Redaktion verwendet sie deshalb nicht weiter.
Vorstandschef Joseph Chalom sagte laut The Block, man wolle „die Produktivität unserer Ether-Bestände maximieren“, eine sinngemäße Wiedergabe des englischen Originals.
|Kennzahl
|Wert
|Anmerkung
|Nettogewinn
|751,4 Mio. $
|Vorjahr: 104,3 Mio. $
|Davon unrealisierter Ether-Gewinn
|676,7 Mio. $
|Buchgewinn
|Davon realisierter Krypto-Gewinn
|75,2 Mio. $
|Verkäufe
|Staking-Umsatz
|13,1 Mio. $
|Teil des Umsatzes von 13,5 Mio. $
|Ether-Bestand
|rund 892.708
|30.9.2026
|Liquide Mittel
|47,9 Mio. $
|31.12.2025: 28,5 Mio. $
Bestand und Vermögen zum 30.9.2026; Preise seitdem gesunken.
Quelle: The Block, 9.11.2026
Das große Bild
Was passiert mit dem Gewinn, wenn der Ether Kurs weiter fällt?
Rechnet man den Bestand grob hoch, entsprach der Wert von 2,1 Milliarden Dollar bei 892.708 Ether einem Preis von etwa 2.350 Dollar je Ether. Bei 1.669 Dollar wären es rund 1,5 Milliarden Dollar, also etwa 29 Prozent weniger, in absoluten Zahlen grob 600 Millionen Dollar (Redaktionsrechnung, Bestand unverändert angenommen). Gewinne aus dem dritten Quartal können im vierten Quartal buchhalterisch wieder in Verluste umschlagen.
Das Marktumfeld bleibt schwierig. Spot-Ether-ETFs in den USA verzeichneten neun Abflusstage in Folge und im November Rücknahmen von 1,23 Milliarden Dollar; Finexus nennt 1.600 Dollar als Unterstützung und spricht von einem möglichen Test von 1.000 Dollar bei einem Bruch. Bitcoin, der Leitwert des Marktes, hielt am Black Friday die Marke von 60.000 Dollar nur knapp (TradingNEWS). Hinzu kommt der MSCI-Stichtag am 30. November: Laut Cointelegraph (12. November) steht SharpLink als Ether-Treasury auf einer Beobachtungsliste von MSCI, eine Löschung ist nicht beschlossen.
Termine
Welche Termine bestimmen die SharpLink Aktie als Nächstes?
Häufige Fragen zur SharpLink Aktie
Was ist SharpLink? Eine börsennotierte Ether-Treasury-Firma, deren Hauptvermögen Ether ist; sie setzt einen großen Teil im Staking ein.
Wie viel Ether hält SharpLink? Etwa 892.708 Ether am 30. September 2026 (The Block).
Warum ist der Gewinn so hoch? 676,7 Millionen Dollar des Nettogewinns sind unrealisierte Ether-Gewinne.
Wie hängt die SharpLink Aktie am Ether Kurs? Sehr eng: Der Bestandswert verändert sich mit jedem Preissprung, und Ether-Abflüsse bei ETFs belasten die Stimmung.
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