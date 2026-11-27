Was ist SharpLink? Eine börsennotierte Ether-Treasury-Firma, deren Hauptvermögen Ether ist; sie setzt einen großen Teil im Staking ein.

Wie viel Ether hält SharpLink? Etwa 892.708 Ether am 30. September 2026 (The Block).

Warum ist der Gewinn so hoch? 676,7 Millionen Dollar des Nettogewinns sind unrealisierte Ether-Gewinne.

Wie hängt die SharpLink Aktie am Ether Kurs? Sehr eng: Der Bestandswert verändert sich mit jedem Preissprung, und Ether-Abflüsse bei ETFs belasten die Stimmung.