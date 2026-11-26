Morgens im Plus, abends im Plus: Die SFC Energy Aktie gewinnt am Donnerstag 3,79 Prozent auf 18,64 Euro und ist fünfzehntgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Der Brennstoffzellen-Spezialist aus Brunnthal bei München hielt seine Gewinne über den gesamten Handelstag.
SFC Energy Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Brennstoffzellen-Spezialist gewinnt 3,8 Prozent
Die SFC Energy Aktie steigt am Donnerstag um 3,79 Prozent auf 18,64 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der Anbieter netzferner Stromversorgung profitiert vom Interesse an Verteidigungswerten.
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Der Auslöser
Warum steigt die SFC Energy Aktie heute?
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Die SFC Energy Aktie hat zwei Standbeine, und beide waren am Donnerstag gefragt. Als Technologiewert profitierte sie von der Erholung des Sektors nach der Kehrtwende an der Wall Street. Als Lieferant für Streitkräfte gehörte sie zu den Titeln, die rund um den Kapitalmarkttag von Rheinmetall Aufmerksamkeit bekamen. Mit OHB und Vincorion standen zwei weitere Werte mit Verteidigungsbezug weit oben unter den SDAX Gewinnern.
Der Hintergrund
Strom, wo kein Netz ist
SFC Energy baut Brennstoffzellen auf Methanol- und Wasserstoffbasis, die fernab des Stromnetzes zuverlässig Energie liefern. Eingesetzt werden sie für Überwachungstechnik, Telekommunikation, Windmessung und in der Industrie. Ein wachsender Teil des Geschäfts kommt von Armeen, die damit Sensoren und Funkgeräte im Feld versorgen. Dazu kommt Leistungselektronik für Industriekunden. Das Verteidigungsgeschäft gilt als wichtigster Wachstumstreiber der SFC Energy Aktie.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur SFC Energy Aktie
Warum ist SFC Energy heute SDAX Gewinner?
Technologie- und Verteidigungswerte waren gefragt, SFC Energy gehört zu beiden Gruppen. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Was stellt SFC Energy her?
Brennstoffzellen für die Stromversorgung ohne Netzanschluss und Leistungselektronik.
SFC Energy Aktie: ISIN DE0007568578, WKN 756857, Börsenkürzel F3C.
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