Eine eigene Meldung gibt es nicht. Die SFC Energy Aktie hat zwei Standbeine, und beide waren am Donnerstag gefragt. Als Technologiewert profitierte sie von der Erholung des Sektors nach der Kehrtwende an der Wall Street. Als Lieferant für Streitkräfte gehörte sie zu den Titeln, die rund um den Kapitalmarkttag von Rheinmetall Aufmerksamkeit bekamen. Mit OHB und Vincorion standen zwei weitere Werte mit Verteidigungsbezug weit oben unter den SDAX Gewinnern.