SES AI wurde mit Lithium-Metall-Batterien für Elektroautos bekannt. Daraus ist ein anderes Unternehmen geworden. Am 12. November stellte das Management eine neue Struktur mit drei Geschäften vor: stationäre Speicher als heutige Umsatzbasis, Drohnenzellen als Wachstumstreiber und eine Software für die Materialforschung namens Molecular Universe.

Im Zentrum steht das Werk im südkoreanischen Chungju. Die Linie für Drohnenzellen läuft seit Anfang Oktober mit einer Kapazität von einer Million Zellen im Jahr; bis Mitte 2027 sollen es drei Millionen sein. Die Zellen erfüllen die US-Beschaffungsregeln, die chinesische Komponenten ausschließen. Nach Unternehmensangaben haben mehrere Teilnehmer des Drohnenprogramms des US-Verteidigungsministeriums im Oktober und November bestellt. Mehr als 50 Drohnenhersteller und Batteriepack-Anbieter stehen in der Pipeline.