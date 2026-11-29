Am 6. November kostete die SES AI Aktie noch 83 Cent. Am 24. November schloss sie bei 33,85 Cent, dem tiefsten Stand seit einem Jahr; am Mittwoch erholte sie sich auf rund 39 Cent. Das ist mehr als eine Halbierung in knapp drei Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 2,62 Dollar. Der Börsenwert beträgt nur noch rund 139 Millionen Dollar – etwa so viel, wie das Unternehmen an liquiden Mitteln besitzt.
SES AI Aktie: Halbiert in drei Wochen – dabei ist die Kasse so groß wie der gesamte Börsenwert
Die SES AI Aktie ist seit Anfang November von 83 auf unter 40 Cent gefallen. Der Batterieentwickler aus Boston hat seine Fabrik für Drohnenzellen in Südkorea hochgefahren, erste Aufträge aus dem Drohnenprogramm des US-Militärs erhalten und 137 Millionen Dollar ohne Schulden auf dem Konto. Warum der Markt trotzdem verkauft und was das vierte Quartal beweisen muss.
Das Geschäft
Vom Elektroauto zur Drohne
SES AI wurde mit Lithium-Metall-Batterien für Elektroautos bekannt. Daraus ist ein anderes Unternehmen geworden. Am 12. November stellte das Management eine neue Struktur mit drei Geschäften vor: stationäre Speicher als heutige Umsatzbasis, Drohnenzellen als Wachstumstreiber und eine Software für die Materialforschung namens Molecular Universe.
Im Zentrum steht das Werk im südkoreanischen Chungju. Die Linie für Drohnenzellen läuft seit Anfang Oktober mit einer Kapazität von einer Million Zellen im Jahr; bis Mitte 2027 sollen es drei Millionen sein. Die Zellen erfüllen die US-Beschaffungsregeln, die chinesische Komponenten ausschließen. Nach Unternehmensangaben haben mehrere Teilnehmer des Drohnenprogramms des US-Verteidigungsministeriums im Oktober und November bestellt. Mehr als 50 Drohnenhersteller und Batteriepack-Anbieter stehen in der Pipeline.
Die Zahlen
Wachstum, aber unter den Erwartungen
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 31 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf 6,6 Millionen Dollar, knapp die Hälfte davon aus Speichersystemen. Der Nettoverlust sank von 17,9 auf 13,4 Millionen Dollar. Analysten hatten allerdings mit etwas mehr Umsatz gerechnet, und die Bruttomarge ging zurück.
Der eigentliche Prüfstein folgt jetzt. SES AI hält am Jahresziel von 30 bis 35 Millionen Dollar fest. Nach neun Monaten stehen 18,4 Millionen in den Büchern. Für das vierte Quartal ergibt das rechnerisch 11,6 bis 16,6 Millionen Dollar – mindestens 75 Prozent mehr als im dritten.
Die Bewertung
Was der Kurs unterstellt
Bei der SES AI Aktie bezahlt der Markt für das operative Geschäft derzeit praktisch nichts: Liquidität von rund 137 Millionen Dollar ohne Schulden steht einem Börsenwert in ähnlicher Höhe gegenüber. Das ist keine Garantie. Das Unternehmen verbrennt Geld, im dritten Quartal lagen die operativen Kosten bei 18,7 Millionen Dollar. Und ein Kurs dauerhaft unter 1 Dollar verstößt gegen die Mindestanforderungen der New Yorker Börse.
Häufige Fragen zur SES AI Aktie
Warum fällt die SES AI Aktie?
Der Umsatz des dritten Quartals blieb leicht unter den Erwartungen, die Marge sank, und Wachstumswerte wurden im November generell stark verkauft.
Was macht SES AI heute?
Das Unternehmen baut Batteriezellen für Drohnen, liefert stationäre Stromspeicher und vermarktet eine KI-Software für die Batterieforschung.
Hat SES AI Schulden?
Nein. Das Unternehmen weist rund 137 Millionen Dollar Liquidität und keine Finanzschulden aus.
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