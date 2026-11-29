Serve ist ein Kind von Uber. Die kniehohen Lieferroboter mit den runden Leuchtaugen entstanden beim Lieferdienst Postmates, den Uber übernahm; 2021 wurde Serve ausgegründet. Uber blieb Aktionär und wichtigster Auftraggeber: Die Roboter fuhren Bestellungen von Uber Eats aus.

Damit ist es vorbei. Im zweiten Quartal 2026 verkaufte Uber sein gesamtes Aktienpaket. Serve erfuhr davon laut TechCrunch erst aus der Pflichtmitteilung. Firmenchef Ali Kashani erklärte im August, den Vertrag mit Uber 2027 nicht zu verlängern, und sprach von „unterschiedlichen Ansichten“ über den Einsatz der Roboter. Die Liefermengen über Uber waren erstmals seit 2022 gesunken. Seither baut Serve um: Neue Partner sind DoorDash und Wonder, die Muttergesellschaft von Grubhub.