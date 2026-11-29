Die Serve Robotics Aktie kostete am Freitag 2,45 Dollar. Auf dem 52-Wochen-Hoch waren es 16,08 Dollar – ein Minus von 85 Prozent. Der Börsenwert des Lieferroboter-Pioniers aus Kalifornien ist auf rund 215 Millionen Dollar geschrumpft. In der Kasse lagen Ende September 198 Millionen Dollar. Für das eigentliche Geschäft zahlt die Börse damit fast nichts mehr – obwohl sich der Umsatz gerade vervierfacht hat.
Serve Robotics Aktie: 85 Prozent unter dem Hoch, Uber ausgestiegen – die Börse zahlt kaum mehr als die Kasse
Die Serve Robotics Aktie kostet 2,45 Dollar, 85 Prozent weniger als auf dem Hoch. Der einstige Partner Uber hat alle Anteile verkauft, die Zusammenarbeit läuft 2027 aus. Gleichzeitig vervierfacht der Lieferroboter-Pionier den Umsatz und hebt die Prognose an. Die große Analyse der Serve Robotics Aktie: was nach dem Bruch mit Uber bleibt, wie lange das Geld reicht und warum der Börsenwert fast dem Kassenbestand entspricht.
Der Bruch
Wie Uber sein eigenes Kind verstieß
Serve ist ein Kind von Uber. Die kniehohen Lieferroboter mit den runden Leuchtaugen entstanden beim Lieferdienst Postmates, den Uber übernahm; 2021 wurde Serve ausgegründet. Uber blieb Aktionär und wichtigster Auftraggeber: Die Roboter fuhren Bestellungen von Uber Eats aus.
Damit ist es vorbei. Im zweiten Quartal 2026 verkaufte Uber sein gesamtes Aktienpaket. Serve erfuhr davon laut TechCrunch erst aus der Pflichtmitteilung. Firmenchef Ali Kashani erklärte im August, den Vertrag mit Uber 2027 nicht zu verlängern, und sprach von „unterschiedlichen Ansichten“ über den Einsatz der Roboter. Die Liefermengen über Uber waren erstmals seit 2022 gesunken. Seither baut Serve um: Neue Partner sind DoorDash und Wonder, die Muttergesellschaft von Grubhub.
Die Zahlen
Umsatz mal vier, Verlust mal 21
Am 5. November zeigte Serve, dass es auch ohne Uber geht – zumindest beim Wachstum. Der Umsatz im dritten Quartal stieg um 313 Prozent auf 2,84 Millionen Dollar; Analysten hatten mit etwa 1,65 Millionen Dollar gerechnet. Im Schnitt waren 917 Roboter pro Tag im Einsatz, nach 312 ein Jahr zuvor. Das Liefervolumen mit den neuen Plattformpartnern hat sich verdreifacht. Die Umsatzprognose für 2026 steigt auf 12 Millionen Dollar. Die Serve Robotics Aktie sprang am Tag danach um fast 39 Prozent auf 3,22 Dollar.
Drei Wochen später ist der Gewinn wieder weg, und der Grund steht in derselben Mitteilung. Der Nettoverlust des Quartals betrug 59,2 Millionen Dollar, das 21-Fache des Umsatzes. Allein die Umsatzkosten lagen bei 10,4 Millionen Dollar: Serve verliert mit jeder Lieferung Geld. Gegenüber dem zweiten Quartal ist der Umsatz zudem leicht gesunken.
Serve wächst schneller als fast jede andere Roboter-Firma – und verbrennt dabei schneller Geld, als es verdient.
Der Plan B
Kliniken, Australien und Technik für andere
Kashani stellt das Unternehmen breiter auf. Mit dem Zukauf von Diligent Robotics fährt Serve jetzt auch durch Krankenhausflure; zwölf Kliniken haben ihre Verträge in diesem Jahr verlängert, vier kamen neu hinzu. Im Oktober startete die erste Stadt außerhalb der USA, in Australien. Und unter dem Namen Serve Physical AI Services bietet das Unternehmen seine Navigationstechnik anderen Roboterbauern an. Gleichzeitig wird gespart: Die bereinigten Betriebskosten sollen 2026 bei 150 Millionen Dollar liegen statt bei 160 bis 170 Millionen Dollar.
Damit ist die entscheidende Rechnung schnell gemacht. 198 Millionen Dollar in der Kasse stehen Betriebskosten von 150 Millionen Dollar im Jahr gegenüber – grob überschlagen reicht das Polster ohne frisches Kapital kaum länger als ein gutes Jahr. Viele Profis wetten gegen das Papier: Laut Seeking Alpha sind rund 36 Prozent der frei handelbaren Aktien leerverkauft.
Stammdaten: Serve Robotics – ISIN US81758H1068, WKN A3EW4Q, US-Handelssymbol SERV (Nasdaq). Uber – ISIN US90353T1007, WKN A2PHHG, Handelssymbol UT8, US-Handelssymbol UBER. DoorDash – ISIN US25809K1051, WKN A2QHEA, Handelssymbol DD2, US-Handelssymbol DASH.
Häufige Fragen zur Serve Robotics Aktie
Warum ist die Serve Robotics Aktie so stark gefallen?
Uber hat seine Anteile verkauft und fällt 2027 als Partner weg. Dazu kommen hohe Verluste: Im dritten Quartal lag der Nettoverlust beim 21-Fachen des Umsatzes.
Was macht Serve Robotics?
Das Unternehmen betreibt autonome Lieferroboter, die auf Gehwegen Essen ausliefern, und seit 2026 auch Serviceroboter in Krankenhäusern.
Wie viel Geld hat Serve Robotics?
Ende September 2026 waren es 198 Millionen Dollar an liquiden Mitteln und Wertpapieren.
Ist Uber noch an Serve Robotics beteiligt?
Nein. Uber hat laut Pflichtmitteilung im zweiten Quartal 2026 alle Aktien verkauft.
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