Die Seplat-Aktie springt am Freitag in Frankfurt um 10,27 Prozent auf 10,20 Euro und führt damit die CBOE UK 100 Gewinner an. Am Morgen lag das Plus noch bei 5,41 Prozent. Der Frankfurter Umsatz blieb mit rund 5.700 Euro allerdings klein.
Seplat-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Nigerias Ölförderer springt um 10,3 Prozent – Spitzenreiter des Freitags
Die Seplat-Aktie ist am Freitagabend der klare Spitzenreiter unter den CBOE UK 100 Gewinnern. Ein Großaktionär, Sonderdividende und starker Jahresverlauf liefern den Rahmen, ein konkreter Auslöser fehlt.
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Die Hintergründe
Ein Großaktionär kauft zu
Mitte November meldete Heirs Energies den Zukauf von rund 5,9 Millionen Seplat-Aktien für etwa 53 Millionen Pfund. Der Anteil von Tony Elumelu stieg damit auf 22,05 Prozent, die Käufe erfolgten laut Marktbericht zu 900 Pence je Aktie und damit über dem damaligen Börsenkurs. Dazu kommt die Ausschüttung: Für das dritte Quartal zahlt Seplat 5 US-Cent regulär plus 14 US-Cent Sonderdividende, die Zahlung ist für den 27. November angesetzt.
Die Seplat-Aktie hat ein starkes Jahr hinter sich: An der Nigerian Exchange liegt sie seit Jahresbeginn rund 175 Prozent im Plus. Ob am Freitag eine neue Nachricht oder nur der dünne Handel den Sprung auslöst, lässt sich nicht belegen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Seplat Energy Plc
- ISIN
- NGSEPLAT0008
- Symbol London
- SEPL
- US-Symbol
- SEPLF (OTC)
- Kurs
- 10,20 Euro
- Veränderung
- +10,27 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Frankfurt, 17:38 Uhr
Warum steigt die Seplat-Aktie?
Großaktionär Elumelu stockt auf, die Q3-Dividende wird gezahlt, und die Aktie läuft seit Monaten stark.
Ist Seplat der größte CBOE UK 100 Gewinner?
Ja, mit +10,27 Prozent in Frankfurt am Freitagabend.
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