Analysten erwarten nach Angaben von MarketBeat einen Umsatz von 310,17 Millionen Dollar und einen bereinigten Gewinn von gut neun Cent je Aktie. Im Vorquartal hatte SentinelOne 8 Cent je Aktie verdient und die Erwartung von 7 Cent leicht übertroffen. Ein Jahr zuvor stand noch ein Verlust von 22 Cent je Aktie. Nach Rechnungslegungsstandards schreibt das Unternehmen weiter Verluste.