Die SentinelOne Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 25,29 Dollar geschlossen, ein Plus von 4,98 Prozent. Auf Wochensicht stehen 10,4 Prozent, seit Jahresbeginn nach Angaben von Finviz 68,6 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch bei 26,50 Dollar ist nur knapp fünf Prozent entfernt. Am Donnerstag, 3. Dezember, legt der Anbieter von Cybersicherheit nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor.
SentinelOne Aktie: Knapp unter dem Jahreshoch, 69 Prozent Jahresplus – am Donnerstag kommt die Bewährungsprobe
Die SentinelOne Aktie schließt bei 25,29 Dollar und notiert damit nahe am 52-Wochen-Hoch. Am 3. Dezember kommen Zahlen. Der Kurs liegt bereits auf Höhe des mittleren Analystenziels.
SentinelOne, Inc. · ISIN: US81730H1095 · US-Handelssymbol: S
Die Erwartung
Der zweite Gewinn in Folge
Analysten erwarten nach Angaben von MarketBeat einen Umsatz von 310,17 Millionen Dollar und einen bereinigten Gewinn von gut neun Cent je Aktie. Im Vorquartal hatte SentinelOne 8 Cent je Aktie verdient und die Erwartung von 7 Cent leicht übertroffen. Ein Jahr zuvor stand noch ein Verlust von 22 Cent je Aktie. Nach Rechnungslegungsstandards schreibt das Unternehmen weiter Verluste.
Neben den Zahlen beschäftigen Anleger neue Felder. Yahoo Finance verweist auf eine Partnerschaft im Verteidigungsbereich in Singapur und den Ausbau von Angeboten für KI-gestützte Sicherheitszentralen. Im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 21,9 Prozent auf eine Milliarde Dollar.
Eine Aktie, die sich fast verdoppelt hat und auf Höhe der Analystenziele steht, braucht am Donnerstag einen Grund für den nächsten Schritt.
Die Bewertung
Kurs und Ziel fast gleichauf
Den mittleren Zielwert der Analysten gibt Stock Analysis mit 25,28 Dollar an und damit fast genau auf Höhe des Schlusskurses. Die Durchschnittsempfehlung lautet „Kaufen“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei rund acht bei einem Börsenwert von 8,8 Milliarden Dollar.
Häufige Fragen zur SentinelOne Aktie
Wann legt SentinelOne Zahlen vor?
Am Donnerstag, 3. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss.
Wie hat sich die Aktie 2026 entwickelt?
Plus 68,6 Prozent seit Jahresbeginn.
Was erwarten Analysten?
310,17 Millionen Dollar Umsatz und gut neun Cent Gewinn je Aktie.
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