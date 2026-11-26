Die SEICON Energy Anleihe 2026/2031 (ISIN DE000A46ZWV5) zahlt 7,5 Prozent Zinsen pro Jahr und läuft fünf Jahre bis zum 1. Juni 2031. Die Berliner SEICON Energy GmbH, ein Anbieter von Energievermittlung, Photovoltaik und Energieaudits für den Mittelstand, gibt die unbesicherte Anleihe mit einer Stückelung von 1.000 Euro und einem Volumen von bis zu 20 Millionen Euro aus. Zum Vergleich: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Donnerstag um 17:03 Uhr MEZ mit 3,26 Prozent. Der Aufschlag der SEICON-Anleihe liegt damit bei gut vier Prozentpunkten.
SEICON Energy Anleihe 2026/2031: 7,5 Prozent Zinsen, bis zu 20 Millionen Euro bei 1,9 Millionen Euro Eigenkapital – wie belastbar ist die Energieplattform?
Die 7,5-Prozent-Anleihe 2026/2031 der Berliner SEICON Energy GmbH (ISIN DE000A46ZWV5) soll bis zu 20 Millionen Euro einbringen, bei einem Umsatz von 9,9 Millionen Euro und 1,9 Millionen Euro Eigenkapital im Jahr 2025. Was die Anleihebedingungen und Kennzahlen verraten.
Die Eckdaten
Was sagen die Anleihebedingungen der SEICON Energy Anleihe 2026/2031?
Die Anleihe ist ein Debüt: SEICON Energy tritt erstmals als Emittent am Kapitalmarkt auf. Die Bedingungen sind schlank, die Sicherheiten fehlen.
Von den bis zu 20 Millionen Euro sollen bis zu 8 Millionen Euro über ein öffentliches Angebot und bis zu 12 Millionen Euro über Privatplatzierungen kommen. Die Zeichnungsfrist des öffentlichen Angebots läuft laut Wertpapierinformationsblatt voraussichtlich bis zum 15. April 2027 und kann bei Vollplatzierung verkürzt werden. Die erste Zinszahlung ist am 1. Juni 2027 fällig. Die Emittentin kann die Anleihe erstmals zum 31. Dezember 2029 kündigen und zahlt dann zusätzlich eine Vorfälligkeitsentschädigung von 2,5 Prozent des Nennbetrags. Die Rückzahlung erfolgt zu 100 Prozent.
|Merkmal
|Angabe
|ISIN
|DE000A46ZWV5
|Kupon
|7,5 % p. a., jährlich
|Laufzeit
|5 Jahre bis 1. Juni 2031
|Erste Zinszahlung
|1. Juni 2027
|Stückelung
|1.000 €
|Rang / Sicherheit
|nicht nachrangig, unbesichert, keine Garantie
|Kündigung
|erstmals 31.12.2029, 2,5 % Entschädigung
|Börse
|Freiverkehr Frankfurt, Einbeziehung geplant
Angaben der Emittentin. Rating wird nicht genannt. Mindestzeichnung und Valuta werden in den gesichteten Unterlagen nicht ausgewiesen.
Quelle: Wertpapierinformationsblatt der SEICON Energy GmbH, Emittentenangaben
Zu den Anleihebedingungen gehören übliche Schutzklauseln, darunter eine Begrenzung unzulässiger Ausschüttungen. Die Einbeziehung in den Freiverkehr der Frankfurter Börse ist geplant, der Zeitpunkt aber noch offen.
Die Zahlen
Wie viel Zinslast trägt ein Unternehmen mit 1,9 Millionen Euro Eigenkapital?
SEICON Energy wächst schnell: Der Umsatz stieg von 0,8 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 4,9 Millionen Euro 2024 und 9,9 Millionen Euro 2025, also im letzten Jahr um rund 100 Prozent. Das Eigenkapital betrug Ende 2025 1,9 Millionen Euro bei einer Bilanzsumme von 4,3 Millionen Euro, der Verschuldungsgrad laut Wertpapierinformationsblatt 131 Prozent. Für 2026 plant das Unternehmen knapp 20 Millionen Euro Umsatz, für 2027 67,7 Millionen Euro und für 2028 mehr als 100 Millionen Euro.
Die eigene Rechnung der Redaktion zeigt die Dimension: Bei vollständiger Platzierung von 20 Millionen Euro beträgt die jährliche Zinslast 1,5 Millionen Euro. Das entspricht rund 15 Prozent des Umsatzes von 2025 und knapp 80 Prozent des Eigenkapitals. Die Anleihe wäre zudem rund zehnmal so groß wie das heutige Eigenkapital. Das Unternehmen trägt das Risiko, dass die ehrgeizigen Planwerte nicht eintreten; die Anleihegläubiger tragen es mit.
Die Mittel sollen nach Angaben der Emittentin zu etwa je einem Drittel verwendet werden für die Vorfinanzierung verkaufter Photovoltaikanlagen bis zur Abnahme, für den Ausbau der Strom- und Gasvermittlung für Privat- und Geschäftskunden und für den Aufbau der geplanten Vergleichsplattform comparista. Das Unternehmen nennt eine Pipeline von mehr als 500 Megawatt Peak und mehr als 275 Bestandskunden im Geschäftskundenbereich. Gründer und Geschäftsführer ist Paul Herrmann. Zuletzt meldete das Unternehmen die Übernahme der Team Germany Energie GmbH durch die SEICON Holding GmbH (Meldung vom 6. November 2026).
Das große Bild
Was bedeuten 7,5 Prozent im Mittelstandsanleihenmarkt?
Mittelstandsanleihen ohne Rating und Sicherheiten zahlen derzeit Kupons zwischen rund 6 und 10 Prozent. Der Kupon allein sagt wenig über die Qualität; entscheidend sind Eigenkapital, Zinsdeckung, Sicherheiten und die Frage, ob die Planung eintritt. Bei SEICON Energy sind es die Planwerte: Das Unternehmen müsste seinen Umsatz in drei Jahren mehr als verzehnfachen.
Zur Einordnung: Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite hängt vom Kaufkurs ab. Bei einem Ausgabepreis von 100 Prozent entspricht die Rendite bis Fälligkeit dem Kupon, sofern der Emittent zahlt. Liegt der Kurs im Handel darunter, steigt die Rendite, ebenso das Risiko.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
15. April 2027: voraussichtliches Ende der Zeichnungsfrist des öffentlichen Angebots.
1. Juni 2027: erste Zinszahlung; 1. Juni 2031: Fälligkeit.
31. Dezember 2029: erster Kündigungstermin der Emittentin mit 2,5 Prozent Entschädigung.
Laufend: Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2026 gegenüber dem Plan von knapp 20 Millionen Euro.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur SEICON Energy Anleihe
Wie hoch ist der Zins der SEICON Energy Anleihe 2026/2031?
7,5 Prozent pro Jahr, gezahlt jährlich, Laufzeit bis 1. Juni 2031.
Ist die SEICON Energy Anleihe besichert?
Nein. Sie ist nicht nachrangig, aber unbesichert, ohne Garantiegeber.
Wo stehen die verbindlichen Bedingungen?
Im Wertpapierinformationsblatt und in den Anleihebedingungen der Emittentin.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.