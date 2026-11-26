SEICON Energy wächst schnell: Der Umsatz stieg von 0,8 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 4,9 Millionen Euro 2024 und 9,9 Millionen Euro 2025, also im letzten Jahr um rund 100 Prozent. Das Eigenkapital betrug Ende 2025 1,9 Millionen Euro bei einer Bilanzsumme von 4,3 Millionen Euro, der Verschuldungsgrad laut Wertpapierinformationsblatt 131 Prozent. Für 2026 plant das Unternehmen knapp 20 Millionen Euro Umsatz, für 2027 67,7 Millionen Euro und für 2028 mehr als 100 Millionen Euro.

Die eigene Rechnung der Redaktion zeigt die Dimension: Bei vollständiger Platzierung von 20 Millionen Euro beträgt die jährliche Zinslast 1,5 Millionen Euro. Das entspricht rund 15 Prozent des Umsatzes von 2025 und knapp 80 Prozent des Eigenkapitals. Die Anleihe wäre zudem rund zehnmal so groß wie das heutige Eigenkapital. Das Unternehmen trägt das Risiko, dass die ehrgeizigen Planwerte nicht eintreten; die Anleihegläubiger tragen es mit.

Die Mittel sollen nach Angaben der Emittentin zu etwa je einem Drittel verwendet werden für die Vorfinanzierung verkaufter Photovoltaikanlagen bis zur Abnahme, für den Ausbau der Strom- und Gasvermittlung für Privat- und Geschäftskunden und für den Aufbau der geplanten Vergleichsplattform comparista. Das Unternehmen nennt eine Pipeline von mehr als 500 Megawatt Peak und mehr als 275 Bestandskunden im Geschäftskundenbereich. Gründer und Geschäftsführer ist Paul Herrmann. Zuletzt meldete das Unternehmen die Übernahme der Team Germany Energie GmbH durch die SEICON Holding GmbH (Meldung vom 6. November 2026).