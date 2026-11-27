Schritt für Schritt nach oben: Die secunet Aktie gewinnt am Freitagmorgen 1,79 Prozent auf 193,60 Euro und ist Nummer 17 unter den SDAX Gewinnern (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Seit Mittwochabend hat der Essener IT-Sicherheitsspezialist damit neun Euro zugelegt.
secunet Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – zweiter Tag der Erholung, doch die Margenfrage bleibt unbeantwortet
Die secunet Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,79 Prozent auf 193,60 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der IT-Sicherheitsspezialist für Behörden und Bundeswehr setzt seine Stabilisierung nach dem Zahlen-Rutsch fort. Das Schlussquartal wird zum Prüfstein.
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Der Auslöser
Warum steigt die secunet Aktie heute?
Eine Meldung aus Essen gibt es nicht. Die secunet Aktie trägt zwei Etiketten, die am Freitag beide gefragt sind. Als Technologiewert profitiert sie von der Erholung des Sektors, die nach kräftigen Gewinnen an den asiatischen Börsen weiterläuft. Als Ausrüster von Bundeswehr und Sicherheitsbehörden zählt sie zum erweiterten Kreis der Verteidigungswerte, die seit dem Kapitalmarkttag von Rheinmetall am Donnerstag im Fokus stehen.
Der Titel hat Nachholbedarf. Nach den Zahlen zum dritten Quartal war die secunet Aktie Mitte November von rund 200 Euro deutlich zurückgefallen und zeitweise Schlusslicht im Index. Die Erholung des SDAX Gewinners gleicht davon bisher nur einen Teil aus.
Der Hintergrund
Wachstum ja, Marge nein
secunet sichert die IT von Behörden, Streitkräften und Betreibern kritischer Infrastruktur ab. Bekanntestes Produkt ist die Verschlüsselungstechnik SINA, mit der Verwaltung und Militär vertrauliche Daten übertragen. Mehrheitsaktionär ist der Münchner Technologiekonzern Giesecke+Devrient. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz zweistellig, Marge und Auftragseingang gingen jedoch zurück. Genau das hatte den Kurs belastet. Das traditionell starke Schlussquartal muss zeigen, ob das Wachstum zulasten der Profitabilität geht.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur secunet Aktie
Warum ist die secunet Aktie heute SDAX Gewinner?
Sie erholt sich mit Technologie- und Verteidigungswerten. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Warum war die secunet Aktie zuvor gefallen?
Nach den Quartalszahlen sorgten rückläufige Margen und Aufträge für Verkäufe.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der secunet Aktie?
ISIN DE0007276503, WKN 727650, Handelssymbol YSN (Xetra).
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