Eine Meldung aus Essen gibt es nicht. Die secunet Aktie trägt zwei Etiketten, die am Freitag beide gefragt sind. Als Technologiewert profitiert sie von der Erholung des Sektors, die nach kräftigen Gewinnen an den asiatischen Börsen weiterläuft. Als Ausrüster von Bundeswehr und Sicherheitsbehörden zählt sie zum erweiterten Kreis der Verteidigungswerte, die seit dem Kapitalmarkttag von Rheinmetall am Donnerstag im Fokus stehen.

Der Titel hat Nachholbedarf. Nach den Zahlen zum dritten Quartal war die secunet Aktie Mitte November von rund 200 Euro deutlich zurückgefallen und zeitweise Schlusslicht im Index. Die Erholung des SDAX Gewinners gleicht davon bisher nur einen Teil aus.