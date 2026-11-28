Die Seagate Aktie (US-Handelssymbol: STX) zählt mit plus 11,52 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 7,90 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 23,69 Prozent.
Seagate Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – Festplattenwert mit Jahresplus von über 87 Prozent
Die Seagate Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 11,52 Prozent. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 23,69 Prozent. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die Seagate Aktie in der Woche steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Seagate Aktie erholt sich mit den Speicherwerten von einem Rückschlag im Monatsverlauf. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche gewann sie vor allem am Freitag deutlich.
Häufige Fragen zur Seagate Aktie
Warum ist die Seagate Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Speicherwerte erholen sich.
Wie hat sich die Seagate Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 11,52 Prozent bis Freitagabend.
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