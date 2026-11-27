Die Seagate Aktie (US-Handelssymbol: STX) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 7,88 Prozent auf 509,57 Dollar. Am Morgen hatte sie noch im Minus gelegen.
Seagate Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Festplattenwert legt kräftig zu
Die Seagate Aktie steht am Freitag bei 509,57 Dollar und zählt mit plus 7,88 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den Speicherhersteller antreibt.
Kursgrund
Warum die Seagate Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Seagate Aktie dreht im Tagesverlauf deutlich und folgt Speicherwerten wie Sandisk und Western Digital. Als Nasdaq100 Gewinner gehört sie am Abend zu den stärksten Werten.
Häufige Fragen zur Seagate Aktie
Warum ist die Seagate Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Speicherwerte sind gefragt.
Wie hoch ist der Kurs der Seagate Aktie?
Am Freitagabend 509,57 Dollar.
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