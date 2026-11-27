Warum ist die Scout24 Aktie heute DAX Gewinner?

Nach dem Kurssturz wegen KI-Sorgen in der Vorwoche erholt sich die Aktie mit den Technologiewerten.

Welche ISIN und WKN hat die Scout24 Aktie?

Die ISIN lautet DE000A12DM80, die WKN A12DM8, das Handelssymbol G24. In den USA wird die Aktie außerbörslich unter SCOTF gehandelt.

Wie stark wächst Scout24?

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 19,7 Prozent, für 2026 erwartet der Konzern rund 18 Prozent Wachstum.