Die Scout24 Aktie (ISIN: DE000A12DM80, WKN: A12DM8, Handelssymbol: G24, US-Handelssymbol: SCOTF) setzt ihre Erholung fort. Am Freitagabend steht das Papier des Münchner Plattformbetreibers bei 84,60 Euro, ein Plus von 1,81 Prozent. Damit gehört Scout24 zu den DAX Gewinnern am Abend. Vor genau einer Woche war die Scout24-Aktie noch um mehr als 8 Prozent eingebrochen.
Scout24 Aktie: DAX Gewinner am Abend – Immobilienportal erholt sich vom KI-Schock, Rückkauf läuft, ist der Ausverkauf übertrieben gewesen?
Die Scout24 Aktie gehört am Freitagabend zu den DAX Gewinnern: Plus 1,81 Prozent auf 84,60 Euro. Eine Woche nach dem Kurssturz wegen KI-Sorgen stabilisiert sich der Betreiber von ImmoScout24, der Aktienrückkauf stützt. Was hinter dem Anstieg der Scout24 Aktie steckt.
Der Auslöser
KI-Sorgen weichen: warum die Scout24 Aktie steigt
Erst schickte eine Analystenstudie die Aktie auf Talfahrt, jetzt kommen die Schnäppchenjäger.
Am 20. November hatte eine Studie von JPMorgan die Sorge neu belebt, KI-Assistenten könnten klassische Online-Portale wie ImmoScout24 umgehen. Die Scout24 Aktie verlor daraufhin an einem Tag mehr als 8 Prozent. Am Freitag profitierte das Papier nun von der Erholung der Technologiewerte. Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht, nach Einschätzung der Redaktion setzen Anleger auf eine Gegenbewegung nach dem Ausverkauf. Die Folgen von KI für das Geschäft sind bislang Prognosen und keine messbaren Auswirkungen.
Gegenbewegung
Die Aktie erholt sich vom KI-Schock der Vorwoche.
Starkes Wachstum
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um fast 20 Prozent.
Rückkauf läuft
Seit Juni wurden fast 2,85 Millionen Aktien zurückgekauft.
KI bleibt Thema
Die Sorge um neue Konkurrenz ist nicht vom Tisch.
Die Fundamentaldaten
Umsatz plus 20 Prozent: das Geschäft brummt
Im dritten Quartal steigerte Scout24 den Konzernumsatz um 19,7 Prozent auf 198,2 Millionen Euro, getragen auch vom Spaniengeschäft. Für 2026 erwartet der Konzern nun rund 18 Prozent Umsatzwachstum, das obere Ende der bisherigen Spanne. Seit dem 1. Juni hat Scout24 bis zum 20. November gut 2,85 Millionen eigene Aktien zurückgekauft. Zum 27. November meldete das Unternehmen eine neue Gesamtzahl von 70,4 Millionen Stimmrechten.
Die Marken
Scout24 Aktie: 90 Euro als Ziel der Erholung
Charttechnisch hat sich die Scout24 Aktie von ihrem Tief gelöst. Die nächste Hürde liegt um 87 Euro, darüber wartet die Zone um 90 Euro, wo die Aktie Mitte November notierte. Nach unten bildet der Bereich um 82 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur Scout24 Aktie
Warum ist die Scout24 Aktie heute DAX Gewinner?
Nach dem Kurssturz wegen KI-Sorgen in der Vorwoche erholt sich die Aktie mit den Technologiewerten.
Welche ISIN und WKN hat die Scout24 Aktie?
Die ISIN lautet DE000A12DM80, die WKN A12DM8, das Handelssymbol G24. In den USA wird die Aktie außerbörslich unter SCOTF gehandelt.
Wie stark wächst Scout24?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 19,7 Prozent, für 2026 erwartet der Konzern rund 18 Prozent Wachstum.
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