Schwellenländeranleihen: Warum sich aktives Management lohnt

Neben dem laufenden Zinsertrag werde die Gesamtrendite von Lokalwährungsanleihen durch unterschiedliche Faktoren bestimmt. Dazu würden die Duration, die Positionierung entlang der Zinskurve, Währungsbewegungen und die Liquidität einzelner Märkte zählen. Diese Komponenten könnten sich unabhängig voneinander entwickeln. "Eine attraktive Anleihe muss nicht zwangsläufig auch ein attraktives Währungsinvestment sein", betone Becker. "Wir können beispielsweise eine positive Einschätzung zur Zinsentwicklung eines Landes haben, gleichzeitig aber Risiken für dessen Währung sehen. Ein aktiver Ansatz ermöglicht es, diese Positionen voneinander zu trennen und Währungsrisiken gezielt abzusichern."