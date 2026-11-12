Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern bieten Anlegern ein breites Spektrum an Ertrags- und Diversifikationsmöglichkeiten, so Peter Becker, Fixed Income Investment Director bei Capital Group.
Schwellenländeranleihen: Warum sich aktives Management lohnt
Peter Becker sieht bei Schwellenländeranleihen Chancen jenseits gängiger Indizes und betont die Bedeutung gezielter Risikosteuerung.
Allerdings werde ein erheblicher Teil des investierbaren Marktes von gängigen Anleiheindizes nicht erfasst. Hinzu kämen deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Volkswirtschaften sowie voneinander unabhängige Renditetreiber. Für Anleger könne deshalb ein aktiver Investmentansatz entscheidend sein, um Chancen gezielt zu nutzen und Risiken zu steuern.
Der Markt für Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern habe sich in den vergangenen Jahren erheblich weiterentwickelt. Die Emissionstätigkeit sei gestiegen, die Liquidität habe sich verbessert und die Anleihemärkte seien zunehmend differenzierter geworden. Gleichzeitig bleibe das Anlageuniversum deutlich größer, als es traditionelle Benchmarks vermuten ließen.
"Ein Index ist zunächst ein Instrument zur Orientierung, aber keine vollständige Abbildung der verfügbaren Anlagechancen", erkläre Becker. "Für aktive Investoren kann es deshalb interessant sein, auch kleinere Emissionen, kürzere Laufzeiten oder Anleihen außerhalb klassischer Staatsanleihenindizes zu berücksichtigen. Entscheidend ist dabei eine sorgfältige Analyse der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Bewertungen und Risiken."
Auch die Indexgewichtung könne unbeabsichtigte Risiken schaffen und angesichts regionaler Renditeunterschiede das Rendite- und Risikoprofil einer passiven Anlage beeinflussen. So seien die Renditen in vielen asiatischen Märkten zurzeit strukturell im Durchschnitt niedriger als in anderen Regionen. Dies spiegele sich im Renditeniveau passiver Anlagen wider. Aktive Strategien hingegen könnten das Portfolio stärker auf Märkte mit höheren Renditen ausrichten, insbesondere auf realer Basis, sofern die Fundamentaldaten und das allgemeine Marktumfeld dies unterstützen würden. Diese höheren Realrenditen finde man zurzeit zum Beispiel in einigen der lateinamerikanischen Märkte.
Ein weiteres Merkmal der Anlageklasse sei die zunehmende Differenzierung zwischen den einzelnen Volkswirtschaften. Inflation, Wachstum, Staatsfinanzen und Geldpolitik würden sich keineswegs einheitlich entwickeln. Während einige Schwellenländer ihre Leitzinsen weiter vorsichtig senken würden, hätten andere Notenbanken angesichts erhöhter Energiepreise eine abwartende Haltung eingenommen oder ihre Geldpolitik wieder gestrafft.
Für Becker komme es deshalb darauf an, die makroökonomischen Rahmenbedingungen jedes Landes individuell zu bewerten. "Zwei Länder können auf den ersten Blick vergleichbare Anleiherenditen bieten, sich hinsichtlich ihrer Inflationsentwicklung und geldpolitischen Perspektiven aber erheblich unterscheiden", erläutere er. "Gerade diese Unterschiede können für die künftige Entwicklung der Anleihekurse wichtiger sein als das aktuelle Renditeniveau."
Neben dem laufenden Zinsertrag werde die Gesamtrendite von Lokalwährungsanleihen durch unterschiedliche Faktoren bestimmt. Dazu würden die Duration, die Positionierung entlang der Zinskurve, Währungsbewegungen und die Liquidität einzelner Märkte zählen. Diese Komponenten könnten sich unabhängig voneinander entwickeln. "Eine attraktive Anleihe muss nicht zwangsläufig auch ein attraktives Währungsinvestment sein", betone Becker. "Wir können beispielsweise eine positive Einschätzung zur Zinsentwicklung eines Landes haben, gleichzeitig aber Risiken für dessen Währung sehen. Ein aktiver Ansatz ermöglicht es, diese Positionen voneinander zu trennen und Währungsrisiken gezielt abzusichern."
Chancen könnten sich auch aus den technischen Mechanismen der Anleihemärkte ergeben. Die Zusammensetzung von Indizes werde nach festen Regeln angepasst, etwa wenn neue Länder aufgenommen oder bestehende Gewichtungen verändert würden. Passive Strategien müssten entsprechende Anpassungen unabhängig von der jeweiligen Bewertung nachvollziehen. Für aktive Manager könnten solche vorhersehbaren Kapitalströme zusätzliche Möglichkeiten eröffnen. So könnten sie bereits vor einer Indexanpassung Positionen aufbauen oder bei temporären Preisverzerrungen gezielt investieren.
"Nicht jede Kursbewegung ist Ausdruck einer veränderten wirtschaftlichen Einschätzung", sage Becker. "Wenn große Kapitalströme allein durch Indexregeln ausgelöst werden, können sich Marktpreise vorübergehend von den Fundamentaldaten entfernen. Solche Situationen zu erkennen, erfordert neben makroökonomischem Research auch ein tiefes Verständnis der Marktmechanismen."
Nach Einschätzung Beckers könnten Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern langfristig interessante Möglichkeiten bieten. Voraussetzung sei jedoch eine sorgfältige Auswahl der Märkte und eine bewusste Steuerung der unterschiedlichen Risiken. "Erfolgreiches aktives Management bedeutet nicht, möglichst viele Risiken einzugehen", resümiere Becker. "Mindestens ebenso wichtig ist die Entscheidung, welche Risiken wir bewusst vermeiden oder absichern. Gerade bei Schwellenländeranleihen kann diese Disziplin einen wesentlichen Unterschied für die langfristige Wertentwicklung machen."
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.