Schaeffler Aktie: Vom Gewinner zum Verlierer – der Zulieferer dreht nach der Rally ins MDAX Minus

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:05 2 Min.

Die Schaeffler Aktie fällt am Freitag um 0,76 Prozent auf 5,21 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Verlierern. Am Morgen lag sie noch fast 2 Prozent im Plus. Nach dem kräftigen Anstieg vom Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit.

Bild: Schaeffler AG

Die Schaeffler Aktie dreht im Tagesverlauf ins Minus. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Herzogenauracher Zulieferers bei 5,21 Euro, ein Minus von 0,04 Euro oder 0,76 Prozent. Damit gehört Schaeffler am Abend zu den MDAX Verlierern. Am Morgen hatte die Aktie bei 5,35 Euro noch fast 2 Prozent im Plus gelegen. Kurs der Schaeffler Aktie am Abend 5,21 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -0,76 % Kurs am Morgen 5,35 EUR Nettoerlös aus der Platzierung in Indien 314 Mio. EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; Schaeffler; aktiencheck.de Der Auslöser Warum die Schaeffler Aktie als MDAX Verlierer fällt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Nach dem kräftigen Anstieg vom Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit. Da hatte Schaeffler mehr als 6 Prozent zugelegt, nachdem der Konzern Anteile an seiner indischen Tochter platziert hatte. Der Rückgang am Freitag fällt im Vergleich dazu gering aus. Am Donnerstag hatte Schaeffler 6,5 Prozent an Schaeffler India platziert. Netto fließen 314 Millionen Euro zu, die in den Schuldenabbau gehen. Schaeffler hält danach noch 67,63 Prozent. Am Mittwoch hatte zudem JPMorgan die Aktie hochgestuft. Die Einordnung Bilanz vor Wachstum Der Teilverkauf zeigt die Prioritäten: Schaeffler stärkt die Bilanz, ohne die Kontrolle über das Indiengeschäft abzugeben. Die Verschuldung war nach der Fusion mit Vitesco ein zentraler Kritikpunkt am Markt. Was für die Schaeffler Aktie sprechen könnte 314 Millionen Euro für den Schuldenabbau

Hochstufung durch JPMorgan

Verlust nach Rally gering Was Anleger bedenken sollten Schwache Autoindustrie

Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg

Erholung nach langem Abwärtstrend Einordnung der Redaktion: Die Schaeffler Aktie ist MDAX Verlierer, weil Anleger nach der Rally Kasse machen. Der Kurs bleibt über der Marke von 5 Euro. FAQ Häufige Fragen zur Schaeffler Aktie Warum fällt die Schaeffler Aktie heute?

Nach dem kräftigen Anstieg vom Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit. Wie viel hält Schaeffler noch an Schaeffler India?

Nach der Platzierung 67,63 Prozent. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Schaeffler Aktie?

ISIN DE000SHA0100, WKN SHA010. Handelssymbol an deutschen Börsen: SHA0. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Schaeffler Aktie Die Schaeffler Aktie ist am Abend MDAX Verlierer. Nach der Rally vom Donnerstag legt der Zulieferer eine Pause ein.

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