Schaeffler Aktie: Fast 8 Prozent Wochenplus – der Zulieferer ist MDAX Gewinner der Woche, Hochstufung und Indien-Deal

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:44 2 Min.

Die Schaeffler Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 7,87 Prozent auf 5,21 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Eine Hochstufung durch JPMorgan und eine Platzierung in Indien geben Schub.

Bild: Schaeffler AG

Die Schaeffler Aktie beendet die Woche mit einem kräftigen Plus. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Herzogenauracher Zulieferers um 7,87 Prozent und schloss am Freitag bei 5,21 Euro. Damit gehört Schaeffler zu den MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der Schaeffler Aktie am Freitag 5,21 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +7,87 % Hochstufung durch JPMorgan 25.11.2026 Erlös aus der Platzierung in Indien 314 Mio. EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026; aktiencheck.de Die Woche Warum die Schaeffler Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Den ersten Impuls gab ein Analystenhaus: JPMorgan stufte Schaeffler am Mittwoch hoch, ausgerechnet an dem Tag, an dem der DAX auf den tiefsten Stand seit Juli fiel. Die Hochstufung lenkte den Blick der Anleger auf die gedrückte Bewertung des Zulieferers. Am Donnerstag folgte eine Platzierung von Aktien der indischen Tochter Schaeffler India mit einem Erlös von rund 314 Millionen Euro. Das Geld stärkt die Bilanz des hoch verschuldeten Konzerns. Zusammen mit der breiten Markterholung ab Donnerstag reichte das für ein Wochenplus von fast acht Prozent. Was für die Schaeffler Aktie sprechen könnte Hochstufung durch JPMorgan

Mittelzufluss aus Indien

Erholung der Autowerte Was Anleger bedenken sollten Hohe Verschuldung

Schwache Autokonjunktur

Geringer Streubesitz Einordnung der Redaktion: Die Schaeffler Aktie ist MDAX Gewinner der Woche, weil Analystenlob und Bilanzentlastung zusammenkamen. Die Verschuldung bleibt das zentrale Thema. FAQ Häufige Fragen zur Schaeffler Aktie Warum war die Schaeffler Aktie MDAX Gewinner der Woche?

JPMorgan stufte die Aktie hoch, zudem brachte eine Platzierung in Indien rund 314 Millionen Euro. Was wurde in Indien platziert?

Aktien der Tochter Schaeffler India. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Schaeffler Aktie?

ISIN DE000SHA0100, WKN SHA010. Handelssymbol an deutschen Börsen: SHA0. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Schaeffler Aktie Die Schaeffler Aktie ist MDAX Gewinner der Woche und schließt über 5 Euro.

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