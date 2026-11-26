Schaeffler Aktie: 314 Millionen aus Indien für den Schuldenabbau – der Zulieferer ist MDAX Gewinner, die Erholung wird zur Rally

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:58 2 Min.

Die Schaeffler Aktie steigt am Donnerstag um 6,14 Prozent auf 5,27 Euro und zählt am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Der Konzern platziert Anteile an seiner indischen Tochter und senkt damit die Schulden. Die JPMorgan-Hochstufung vom Vortag wirkt nach.

Bild: Schaeffler AG

Die Schaeffler Aktie baut ihre Erholung kräftig aus. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Herzogenauracher Zulieferers bei 5,27 Euro, ein Plus von 0,30 Euro oder 6,14 Prozent. Damit gehört Schaeffler am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Kurs der Schaeffler Aktie am Abend 5,27 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +6,14 % Nettoerlös aus der Platzierung in Indien 314 Mio. EUR platzierter Anteil an Schaeffler India 6,5 % Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:29 Uhr; Schaeffler; dpa-AFX Der Auslöser Warum die Schaeffler Aktie als MDAX Gewinner steigt Der Konzern liefert eine handfeste Nachricht. Schaeffler hat 6,5 Prozent des Aktienkapitals von Schaeffler India bei institutionellen Anlegern platziert. Bei einem Platzierungspreis von umgerechnet 34,63 Euro fließen netto 314 Millionen Euro zu, die zum Abbau der Schulden verwendet werden. Schaeffler hält danach noch 67,63 Prozent an der indischen Tochter und will weiterhin mindestens zwei Drittel behalten. Laut dpa-AFX stieg die Aktie nach der Mitteilung auf ein Tageshoch und baute ihre Erholung vom Tief seit Sommer 2025 auf fast 10 Prozent aus. Das Verhältnis der Netto-Finanzschulden sank auf 2,13. Rückenwind gab zudem die Hochstufung durch JPMorgan vom Mittwoch, die das Geschäft mit humanoiden Robotern gelobt hatte. Die Einordnung Bilanz vor Wachstum Der Teilverkauf zeigt die Prioritäten: Schaeffler stärkt die Bilanz, ohne die Kontrolle über das wichtige Indiengeschäft abzugeben. Nach der Fusion mit Vitesco war die Verschuldung ein zentraler Kritikpunkt am Markt. Jeder Schritt zum Schuldenabbau verbessert die Ausgangslage für die Aktie. Was für die Schaeffler Aktie sprechen könnte 314 Millionen Euro für den Schuldenabbau

Hochstufung durch JPMorgan

Mehrheit an Schaeffler India bleibt erhalten Was Anleger bedenken sollten Schwache Autoindustrie

Verkauf von Anteilen an einer Wachstumstochter

Erholung nach langem Abwärtstrend Einordnung der Redaktion: Die Schaeffler Aktie ist MDAX Gewinner, weil Schuldenabbau und Analystenlob zusammenkommen. Die Marke von 5 Euro liegt nun klar hinter der Aktie. FAQ Häufige Fragen zur Schaeffler Aktie Warum steigt die Schaeffler Aktie heute?

Schaeffler nimmt mit dem Verkauf von Anteilen an Schaeffler India netto 314 Millionen Euro für den Schuldenabbau ein. Wie viel hält Schaeffler noch an Schaeffler India?

Nach der Platzierung 67,63 Prozent. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Schaeffler Aktie?

ISIN DE000SHA0100, WKN SHA010. Handelssymbol an deutschen Börsen: SHA0. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Schaeffler Aktie Die Schaeffler Aktie ist am Abend einer der größten MDAX Gewinner. Der Teilverkauf in Indien bringt Geld für den Schuldenabbau.

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