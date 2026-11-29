Am 3. November kündigte Schaeffler ein weiteres Sparprogramm an. Bis 2028 sollen in Europa netto 3.460 Stellen wegfallen, davon rund 2.660 in Deutschland. Die Standorte Dortmund, Morbach, Berlin und Schwalbach will der Konzern aufgeben, an weiteren Werken Kapazitäten abbauen. Die Einmalkosten beziffert Schaeffler auf rund 480 Millionen Euro, der größte Teil soll noch 2026 verbucht werden.

Neu ist ein sogenannter Solidaritätsbeitrag: Die verbleibende Belegschaft soll vorübergehend auf einen Teil ihres Gehalts verzichten, der Vorstand will bei sich selbst anfangen. Ohne diesen Beitrag würde der Stellenabbau nach Angaben des Unternehmens größer ausfallen. IG Metall und Betriebsrat kritisieren die Pläne scharf und verlangen ein Zukunftskonzept für die deutschen Standorte.