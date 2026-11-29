Die Schaeffler Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 5,21 Euro geschlossen, ein Minus von 0,76 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Schaeffler Aktie dennoch 7,87 Prozent und profitierte damit von der Erholung der Autowerte, die zuvor auf den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren gefallen waren.
Schaeffler Aktie: Fast 8 Prozent Wochenplus bei 5,21 Euro – der Zulieferer zwischen Sparprogramm und Roboter-Fantasie
Die Schaeffler Aktie hat sich in dieser Woche mit den Autowerten erholt. Der Konzern streicht 3.460 Stellen in Europa und bittet die Belegschaft um Gehaltsverzicht. Gleichzeitig setzt er auf humanoide Roboter und Verteidigungstechnik.
Schaeffler AG · ISIN: DE000SHA0100 · WKN: SHA010 · Handelssymbol: SHA0 (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): SCFLF
Das Sparprogramm
Vier Standorte zu, Gehaltsverzicht bis in den Vorstand
Am 3. November kündigte Schaeffler ein weiteres Sparprogramm an. Bis 2028 sollen in Europa netto 3.460 Stellen wegfallen, davon rund 2.660 in Deutschland. Die Standorte Dortmund, Morbach, Berlin und Schwalbach will der Konzern aufgeben, an weiteren Werken Kapazitäten abbauen. Die Einmalkosten beziffert Schaeffler auf rund 480 Millionen Euro, der größte Teil soll noch 2026 verbucht werden.
Neu ist ein sogenannter Solidaritätsbeitrag: Die verbleibende Belegschaft soll vorübergehend auf einen Teil ihres Gehalts verzichten, der Vorstand will bei sich selbst anfangen. Ohne diesen Beitrag würde der Stellenabbau nach Angaben des Unternehmens größer ausfallen. IG Metall und Betriebsrat kritisieren die Pläne scharf und verlangen ein Zukunftskonzept für die deutschen Standorte.
Das Geschäft
Stabile Marge, neue Wachstumsfelder
Operativ hält Schaeffler Kurs. Nach neun Monaten stehen 17,5 Milliarden Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von 4,5 Prozent. Die Prognose für 2026 und die Mittelfristziele für 2028 hat der Konzern bestätigt. Einen Teil der wegfallenden Arbeitsplätze will Schaeffler durch neue Stellen in Wachstumsfeldern wie humanoider Robotik und Verteidigungstechnik ersetzen.
Schaeffler schrumpft im klassischen Autogeschäft und sucht das nächste Standbein. Die Börse bewertet den Konzern bislang nach dem alten Geschäft.
Häufige Fragen zur Schaeffler Aktie
Wo hat die Schaeffler Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 5,21 Euro, ein Minus von 0,76 Prozent.
Wie viele Stellen will Schaeffler abbauen?
Bis 2028 netto 3.460 Stellen in Europa, davon rund 2.660 in Deutschland.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000SHA0100, WKN SHA010, Handelssymbol SHA0.
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