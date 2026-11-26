Laut Pressemitteilung vom 26. November verkaufte die Schaeffler Schweinfurt Beteiligungs GmbH 10.159.738 Aktien der Schaeffler India Limited, das entspricht 6,5 Prozent des Kapitals, an institutionelle Anleger. Der Preis lag bei 3.493 indischen Rupien je Aktie, umgerechnet etwa 34,63 Euro. Der Nettoerlös beträgt rund 314 Millionen Euro nach Steuern und Gebühren und soll in den Schuldenabbau und die Stärkung der Bilanz fließen.

Pro forma zum 30. September 2026 sinkt der Verschuldungsgrad, gemessen als Netto-Finanzschulden zum bereinigten EBIT, um 0,13 auf 2,13. Die Eigenkapitalquote steigt um 1,2 Prozentpunkte auf 15,8 Prozent. Schaeffler hält an der indischen Tochter künftig noch rund 67,63 Prozent (zuvor 74,13 Prozent) und will mindestens zwei Drittel behalten. Die Teilmonetarisierung hatte der Konzern am 26. Oktober angekündigt.