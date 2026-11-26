Wenn ein Konzern die Hälfte seines Börsenwerts in diesem Jahr verloren hat, zählt jede Meldung, die die Bilanz entlastet. Am Donnerstag lieferte Schaeffler eine solche Meldung: Der Autozulieferer platzierte 6,5 Prozent seiner indischen Tochter und holt rund 314 Millionen Euro herein. Die Schaeffler-Aktie (Ticker SHA0, ISIN DE000SHA0100) stieg um 5,7 Prozent und gehörte in einem starken Marktumfeld mit einem DAX-Plus von gut 2 Prozent zu den Gewinnern im MDAX. Der Kurs liegt damit knapp über der 5-Euro-Marke.
Schaeffler-Aktie: 314 Millionen aus Indien, Roboterfantasie – reicht das für die Wende?
Schaeffler-Aktie legt 5,7 % zu: Der Verkauf von 6,5 % an Schaeffler India bringt rund 314 Mio. Euro für den Schuldenabbau. Analysten bleiben gespalten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Schaeffler AG
- Ticker
- SHA0
- ISIN
- DE000SHA0100
- Index
- MDAX
- Kurs (ca.)
- 5,2–5,3 €
Stand: 26.11.2026, Tagesbewegung laut Xetra-Schlussbericht
Zugleich schwingt Hoffnung mit: Humanoide Roboter gelten bei Analysten als möglicher Wachstumstreiber des Konzerns. Doch zwischen Schuldenlast, Autokrise und Zukunftsfantasie bleibt die Frage, ob die Schaeffler-Aktie wirklich vor einer Wende steht.
Was bringt der Verkauf von Schaeffler India der Schaeffler-Aktie – und was bleibt?
Laut Pressemitteilung vom 26. November verkaufte die Schaeffler Schweinfurt Beteiligungs GmbH 10.159.738 Aktien der Schaeffler India Limited, das entspricht 6,5 Prozent des Kapitals, an institutionelle Anleger. Der Preis lag bei 3.493 indischen Rupien je Aktie, umgerechnet etwa 34,63 Euro. Der Nettoerlös beträgt rund 314 Millionen Euro nach Steuern und Gebühren und soll in den Schuldenabbau und die Stärkung der Bilanz fließen.
Pro forma zum 30. September 2026 sinkt der Verschuldungsgrad, gemessen als Netto-Finanzschulden zum bereinigten EBIT, um 0,13 auf 2,13. Die Eigenkapitalquote steigt um 1,2 Prozentpunkte auf 15,8 Prozent. Schaeffler hält an der indischen Tochter künftig noch rund 67,63 Prozent (zuvor 74,13 Prozent) und will mindestens zwei Drittel behalten. Die Teilmonetarisierung hatte der Konzern am 26. Oktober angekündigt.
Wie steht Schaeffler operativ da – nach dem dritten Quartal?
Die vorläufigen Neunmonatszahlen vom 13. Oktober zeigen einen Konzern im Umbau. Der Umsatz im dritten Quartal lag mit 5,8 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau, nach neun Monaten stehen 17,5 Milliarden Euro (Vorjahr 17,7 Milliarden). Die bereinigte EBIT-Marge betrug im dritten Quartal 4,2 Prozent nach 4,5 Prozent im Vorjahr, über neun Monate 4,5 Prozent nach 4,2 Prozent. Der Free Cashflow war im Quartal mit 260 Millionen Euro positiv, über neun Monate mit minus 40 Millionen Euro leicht negativ. Belastet wurde das Ergebnis durch Sondereffekte im Geschäft mit Elektromobilität von rund 240 Millionen Euro.
Die Prognose für 2026 und die Mittelfristziele bis 2028 bestätigte das Unternehmen. Für 2028 steht eine bereinigte EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent im Raum. Dass dazwischen ein Restrukturierungsprogramm in Europa liegt, macht den Weg dorthin nicht leichter.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Neun Monate 2026
|Umsatz
|5,8 Mrd. €
|17,5 Mrd. €
|Bereinigte EBIT-Marge
|4,2 %
|4,5 %
|Free Cashflow
|+260 Mio. €
|-40 Mio. €
Vorläufige Zahlen vom 13.10.2026; 2028er Zielkorridor laut Unternehmensaussagen.
Quelle: EQS-News Schaeffler, 13.10.2026 (onvista)
Was sagen Analysten zum Schaeffler-Kursziel – Hochstufung oder Skepsis?
Die Meinungen gehen auseinander, und das ist eher die Regel. JPMorgan stufte die Aktie am 25. November auf „Overweight“ hoch, nach „Neutral“, mit einem Kursziel von 6,50 Euro, was etwa 25 Prozent Potenzial entspräche. Das Geschäft mit humanoiden Robotern sei im Kursziel noch nicht voll berücksichtigt. Die DZ Bank sieht laut Berichten vom 26. November einen fairen Wert von 7 Euro (zuvor 10 Euro) bei der Einstufung „Kaufen“. Kepler Cheuvreux bleibt bei „Halten“ und nennt 5,50 Euro (zuvor 6,10 Euro). UBS und Deutsche Bank führen zuletzt neutrale Einstufungen, Jefferies „Buy“; Kursziele dazu sind in unseren Quellen nicht belegt.
Das heißt: Die Häuser sehen die Schaeffler-Aktie im Bereich ihrer Ziele, aber kaum eine Mehrheit mit großem Optimismus. Die Roboterfantasie ist damit eine Wette auf die Zukunft, kein Geschäftsergebnis. Von JPMorgan ist nur belegt, dass das Geschäft mit humanoiden Robotern schnell wächst; konkrete Umsatzzahlen nannte die Quelle nicht.
Wie geht es weiter bei der Schaeffler-Aktie – welche Termine zählen?
Ein bestätigter Termin für die Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 lag in unseren Quellen nicht vor; üblich ist ein Termin im Frühjahr. Wichtiger für die Stimmung sind bis dahin die Umsetzung des Schuldenabbaus, mögliche weitere Teilverkäufe und Neuigkeiten aus dem Robotergeschäft. Der Konzern will an der indischen Tochter dauerhaft mindestens zwei Drittel halten, weitere große Platzierungen sind danach nicht zu erwarten.
FAQ: Schaeffler-Aktie
Warum stieg die Schaeffler-Aktie am 26. November? Der Konzern verkaufte 6,5 Prozent von Schaeffler India für rund 314 Millionen Euro Nettoerlös; die Aktie legte um 5,7 Prozent zu.
Was macht Schaeffler mit dem Geld? Der Erlös soll die Netto-Verschuldung senken und die Bilanz stärken. Pro forma sinkt der Verschuldungsgrad auf 2,13.
Welche Kursziele nennen Analysten? JPMorgan 6,50 Euro (Overweight, 25.11.), DZ Bank 7 Euro fairer Wert (Kaufen, 26.11.), Kepler Cheuvreux 5,50 Euro (Halten). Alles Einschätzungen Dritter.
Zahlt Schaeffler eine Dividende? Dazu liegen in der Recherche keine belegten Angaben vor.
Wann kommen die nächsten Schaeffler-Zahlen? Ein bestätigter Termin liegt nicht vor.
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