Die SBM-Offshore-Aktie (ISIN: NL0000360618, WKN: A0JLZV, Handelssymbol Amsterdam: SBMO, US-Handelssymbole: SBFFY und SBFFF) steigt am Freitag 3,01 Prozent auf 34,86 Euro. SBM Offshore ist damit AEX Gewinner auf Platz drei. Es ist der dritte Gewinntag in Folge.
SBM-Offshore-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 3,0 Prozent auf 34,86 Euro – Ölpreis und Markt treiben
Die SBM-Offshore-Aktie steigt am Freitag 3,01 Prozent auf 34,86 Euro und ist AEX Gewinner. Ein höherer Ölpreis und die Börsenerholung helfen dem Spezialisten für schwimmende Förderanlagen.
Die Gründe
Öl wird wieder teurer
Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Laut De Aandeelhouder wurde Öl am Freitag teurer, die Börsen in Europa und Asien legten zu. Höhere Ölpreise machen Förderprojekte auf See rentabler, von denen SBM mit seinen Anlagen lebt. Dazu kommt die gute Nachrichtenlage der vergangenen Wochen.
Prognose angehoben
Am 12. November hob SBM Offshore seine Jahresprognose an.
Neuer Auftrag
Am 17. November folgte der Vertrag für das Projekt Longtail.
Drei Tage Plus
Von 32,74 Euro am Mittwoch auf 34,86 Euro sind es rund 6,5 Prozent (eigene Rechnung).
Häufige Fragen zur SBM-Offshore-Aktie
Warum ist die SBM-Offshore-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 3,01 Prozent auf 34,86 Euro, gestützt von höherem Ölpreis, freundlichem Markt und guten Nachrichten der Vorwochen.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN NL0000360618, WKN A0JLZV, Symbol in Amsterdam SBMO.
Was macht SBM Offshore?
Das Unternehmen baut, verleast und betreibt schwimmende Förder- und Lageranlagen für Öl und Gas.
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