Warum ist die SBM-Offshore-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 3,01 Prozent auf 34,86 Euro, gestützt von höherem Ölpreis, freundlichem Markt und guten Nachrichten der Vorwochen.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN NL0000360618, WKN A0JLZV, Symbol in Amsterdam SBMO.

Was macht SBM Offshore?

Das Unternehmen baut, verleast und betreibt schwimmende Förder- und Lageranlagen für Öl und Gas.