Die SBM-Offshore-Aktie (ISIN: NL0000360618, WKN: A0JLZV, Handelssymbol Amsterdam: SBMO, US-Handelssymbole: SBFFY und SBFFF) steigt am Freitagmorgen 1,77 Prozent auf 34,44 Euro. SBM Offshore ist damit AEX Gewinner. Zuvor hatte die Aktie am Mittwoch 1,74 Prozent und am Donnerstag 3,36 Prozent zugelegt.
SBM-Offshore-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,8 Prozent auf 34,44 Euro – der Lauf geht weiter
Die SBM-Offshore-Aktie steigt am Freitagmorgen 1,77 Prozent auf 34,44 Euro und ist AEX Gewinner. Nach starken Tagen zur Wochenmitte setzt der Offshore-Spezialist seine Erholung fort.
Die Gründe
Rückenwind aus Ölpreis und Marktstimmung
Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Der Aufschwung folgt dem Markt (AEX plus 1,24 Prozent) und einem hohen Ölpreis. Brent war am Mittwoch nach einer Houthi-Erklärung zu einem Angriff auf eine saudische Raffinerie um 3,5 Prozent auf 94,61 Dollar gestiegen. Teurer Rohstoff macht Förderprojekte auf See rentabler, von denen SBM mit seinen schwimmenden Anlagen lebt.
Prognose angehoben
Am 12. November hob SBM Offshore seine Jahresprognose an.
Neuer Auftrag
Am 17. November folgte der Vertrag für das Projekt Longtail.
Analysten positiv
Mehrere Banken führen die Aktie mit Kaufen, darunter Morgan Stanley.
Häufige Fragen zur SBM-Offshore-Aktie
Warum ist die SBM-Offshore-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 1,77 Prozent auf 34,44 Euro. Sie profitiert vom freundlichen Markt, vom hohen Ölpreis und von guten Nachrichten aus dem Unternehmen in den Wochen zuvor.
Wie lauten ISIN und WKN der SBM-Offshore-Aktie?
ISIN NL0000360618, WKN A0JLZV, Symbol in Amsterdam SBMO.
Was macht SBM Offshore?
Das Unternehmen baut, verleast und betreibt schwimmende Förder- und Lageranlagen für Öl und Gas.
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