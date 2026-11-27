Warum ist die SBM-Offshore-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 1,77 Prozent auf 34,44 Euro. Sie profitiert vom freundlichen Markt, vom hohen Ölpreis und von guten Nachrichten aus dem Unternehmen in den Wochen zuvor.

Wie lauten ISIN und WKN der SBM-Offshore-Aktie?

ISIN NL0000360618, WKN A0JLZV, Symbol in Amsterdam SBMO.

Was macht SBM Offshore?

Das Unternehmen baut, verleast und betreibt schwimmende Förder- und Lageranlagen für Öl und Gas.