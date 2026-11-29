Ende September sammelte Savannah Resources frisches Geld zu 5,5 Pence je Aktie ein. Zwei Monate später, am 27. November 2026, schloss die Savannah Resources Aktie in London bei 3,80 Pence. Das sind 31 Prozent weniger – und nur noch gut 10 Prozent mehr als das Zwölfmonatstief von 3,40 Pence. Gleichzeitig meldet das Unternehmen aus Nordportugal Fortschritt um Fortschritt. Die Börse blickt offensichtlich auf etwas anderes: den Lithiumpreis.
Savannah Resources Aktie: 110 Millionen Euro vom Staat, Kurs 31 Prozent unter dem Platzierungspreis – kommt Europas Lithium-Mine wirklich?
Die Savannah Resources Aktie notiert bei 3,80 Pence – im September zahlten Investoren noch 5,5 Pence. Dabei rückt die Bauentscheidung für das Barroso-Projekt in Portugal näher. Was die Zahlen sagen und wo die Lücke klafft. Die große Analyse.
Das Projekt
Barroso: Europas Antwort auf Australien?
Das Barroso-Projekt gehört Savannah zu 100 Prozent und ist nach Unternehmensangaben die größte Spodumen-Lagerstätte Europas. Die EU hat es im März 2025 als strategisches Projekt nach dem Critical Raw Materials Act eingestuft. Die im Juli 2026 vorgelegte Machbarkeitsstudie für die erste Phase rechnet mit 14 Jahren Laufzeit und durchschnittlich 183.000 Tonnen Konzentrat (SC5.5) pro Jahr. Der Kapitalwert nach Steuern liegt bei 913 Millionen Dollar, die interne Verzinsung bei 43 Prozent, die Amortisationszeit bei 1,9 Jahren.
Die anfänglichen Investitionen beziffern Analysten auf Basis der Studie mit 377 Millionen Dollar ohne und 417 Millionen Dollar mit Reserve für Unvorhergesehenes. Portugal steuert einen nicht rückzahlbaren Zuschuss von bis zu 110 Millionen Euro bei, der im Januar 2026 bewilligt wurde. Nach dessen Abzug bleiben rund 283 Millionen Dollar – ohne Reserve.
Die Nachrichten
Genehmigungen, Aufträge, neue Köpfe
Am 23. November berichtete Savannah über den Stand: Die Energiebehörde DGEG hat die Verlegung einer 60-Kilovolt-Leitung und einen neuen 15-Kilovolt-Netzanschluss genehmigt. Die Detailplanung mit dem Anlagenbauer Sedgman läuft, Anzahlungen für Komponenten mit langen Lieferzeiten sollen binnen zwei Monaten folgen. Die Ausschreibungen für Erdarbeiten und Bergbau sind draußen, die Vergabe ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Anfang November wurde zudem der Umweltkonformitätsbericht (RECAPE) bei der Umweltbehörde APA eingereicht.
Kommerziell meldet das Unternehmen unterzeichnete Eckpunkte für Abnahmeverträge; eine zweite Abnahmevereinbarung soll vor Jahresende stehen. Größter Aktionär ist mit 18,87 Prozent AMG Critical Materials, das ebenfalls Eckpunkte für eine Abnahme vereinbart hat. Die endgültige Investitionsentscheidung ist für Anfang 2027 angekündigt, das erste Konzentrat für Ende 2028.
Die Studie rechnet mit 1.788 Dollar je Tonne Konzentrat. Am Spotmarkt werden derzeit rund 1.120 Dollar gezahlt. Diese Lücke erklärt den Kurs besser als jede Projektmeldung.
Die Rechnung
Was der Preissturz für Barroso bedeutet
Der Vergleich hinkt leicht, weil sich der Spotpreis auf Konzentrat mit 6 Prozent Lithiumoxid bezieht und die Studie auf 5,5 Prozent. Die Richtung ist dennoch eindeutig: Der Marktpreis liegt rund 37 Prozent unter der Annahme, mit der Savannah seine Wirtschaftlichkeit berechnet hat. Der Lithiumcarbonat-Future in Guangzhou hat seit dem Hoch vom 13. Mai rund 61 Prozent verloren.
Auf der anderen Seite stehen niedrige Kosten: Die Studie nennt Betriebskosten (C1) von 473 Dollar je Tonne. Und die Kasse ist für die Vorarbeiten gefüllt – die Platzierung im September brachte rund 30 Millionen Dollar, zusätzlich zu damals 15,5 Millionen Dollar Barmitteln. Den Bau selbst muss Savannah aber erst noch finanzieren. Aus dem von AMG gemeldeten Aktienbestand ergibt sich rechnerisch ein Börsenwert von rund 98 Millionen Pfund – ein Bruchteil der Bausumme.
Die Szenarien
Drei Wege für die Savannah Resources Aktie
Bauentscheidung Anfang 2027
Stehen Abnahmeverträge, Umweltfreigabe und Finanzierung rechtzeitig, kann Savannah den Zeitplan halten. Das Projekt wäre dann eines der wenigen europäischen Lithiumvorhaben im Bau.
Verzögerung
Bleibt der Lithiumpreis auf dem aktuellen Niveau, dürften Kreditgeber und Abnehmer härter verhandeln. Die Investitionsentscheidung könnte sich verschieben.
Teure Finanzierung
Muss ein größerer Teil der Bausumme über neue Aktien zum gedrückten Kurs aufgebracht werden, würden bestehende Aktionäre deutlich verwässert.
Häufige Fragen zur Savannah Resources Aktie
Was macht Savannah Resources?
Das Unternehmen entwickelt das Barroso-Lithiumprojekt in Nordportugal. Dort soll Spodumenkonzentrat für die europäische Batterieindustrie entstehen.
Wann fällt die Bauentscheidung?
Savannah hat die endgültige Investitionsentscheidung für Anfang 2027 angekündigt. Das erste Konzentrat soll Ende 2028 folgen.
Warum fällt die Savannah Resources Aktie trotz guter Nachrichten?
Der Lithiumpreis ist seit Mai stark gefallen. Der Spotpreis für Spodumen liegt deutlich unter der Annahme der Machbarkeitsstudie, das belastet alle Entwickler.
Wo wird die Savannah Resources Aktie gehandelt?
Die Heimatbörse ist der Londoner AIM (Symbol SAV). In Frankfurt wird die Aktie ebenfalls unter SAV gehandelt, in den USA außerbörslich unter SAVNF.
Stammdaten der Savannah Resources Aktie
- Unternehmen
- Savannah Resources Plc
- ISIN
- GB00B647W791
- WKN
- A1C8XS
- Handelssymbol
- SAV (London, AIM)
- Handelssymbol Frankfurt
- SAV
- US-Handelssymbol
- SAVNF
- Schlusskurs
- 3,80 Pence
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs London (AIM) vom 27. November 2026
Weitere im Artikel genannte Aktien: AMG Critical Materials (ISIN NL0000888691, WKN A0MWED, Handelssymbol AMG in Amsterdam und ADG in Frankfurt, US-Handelssymbol AMVMF).
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