Das Barroso-Projekt gehört Savannah zu 100 Prozent und ist nach Unternehmensangaben die größte Spodumen-Lagerstätte Europas. Die EU hat es im März 2025 als strategisches Projekt nach dem Critical Raw Materials Act eingestuft. Die im Juli 2026 vorgelegte Machbarkeitsstudie für die erste Phase rechnet mit 14 Jahren Laufzeit und durchschnittlich 183.000 Tonnen Konzentrat (SC5.5) pro Jahr. Der Kapitalwert nach Steuern liegt bei 913 Millionen Dollar, die interne Verzinsung bei 43 Prozent, die Amortisationszeit bei 1,9 Jahren.

Die anfänglichen Investitionen beziffern Analysten auf Basis der Studie mit 377 Millionen Dollar ohne und 417 Millionen Dollar mit Reserve für Unvorhergesehenes. Portugal steuert einen nicht rückzahlbaren Zuschuss von bis zu 110 Millionen Euro bei, der im Januar 2026 bewilligt wurde. Nach dessen Abzug bleiben rund 283 Millionen Dollar – ohne Reserve.