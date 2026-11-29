Die Sartorius Aktie (Vorzugsaktie) hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 288,00 Euro geschlossen, ein Plus von 0,42 Prozent. Auf Wochensicht blieb die Sartorius Aktie auf den Cent unverändert. In einer Woche, in der Anleger in zyklische Werte umschichteten, waren Gesundheitswerte nicht gefragt.
Sartorius Aktie: Laborsparte überrascht, Kurs tritt auf der Stelle – was fehlt zur nächsten Etappe?
Die Sartorius Aktie schließt die Woche auf den Cent unverändert bei 288,00 Euro. Nach starken Neunmonatszahlen hatten mehrere Banken ihre Zielwerte erhöht. Jetzt wartet der Markt auf den nächsten Impuls.
Sartorius AG (Vorzugsaktie) · ISIN: DE0007165631 · WKN: 716563 · Handelssymbol: SRT3 (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): SARTF
Die Zahlen
Die kleine Sparte setzt das Ausrufezeichen
Nach neun Monaten schnitt Sartorius bei Umsatz und operativem Ergebnis leicht besser ab als erwartet. Den Unterschied machte die kleinere Laborsparte, die von KI-gestützter Wirkstoffforschung profitiert. Sartorius hob die Prognose für diesen Bereich an. Das größere Bioprozessgeschäft, das Pharmaunternehmen mit Ausrüstung für die Herstellung biologischer Medikamente versorgt, lag nach Einschätzung von Marktbeobachtern weitgehend im Rahmen der Erwartungen und stabilisiert sich.
Für den Konzern bestätigte Sartorius die Jahresziele: ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 bis 9 Prozent und eine EBITDA-Marge von etwas über 30 Prozent. Nach den Zahlen sprang die Aktie zeitweise um fast 7 Prozent nach oben.
Mehrere Banken erhöhten danach ihre Zielwerte. Berenberg hob den Zielwert von 280 auf 340 Euro an und stuft die Vorzugsaktie mit „Buy“ ein. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Sartorius hat die Talsohle hinter sich. Den nächsten Schub muss aber das große Bioprozessgeschäft liefern, nicht nur das Labor.
Häufige Fragen zur Sartorius Aktie
Wo hat die Sartorius Aktie am 27. November geschlossen?
Die Vorzugsaktie schloss auf Xetra bei 288,00 Euro, ein Plus von 0,42 Prozent.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 bis 9 Prozent und eine EBITDA-Marge von etwas über 30 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0007165631, WKN 716563, Handelssymbol SRT3.
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