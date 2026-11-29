Nach neun Monaten schnitt Sartorius bei Umsatz und operativem Ergebnis leicht besser ab als erwartet. Den Unterschied machte die kleinere Laborsparte, die von KI-gestützter Wirkstoffforschung profitiert. Sartorius hob die Prognose für diesen Bereich an. Das größere Bioprozessgeschäft, das Pharmaunternehmen mit Ausrüstung für die Herstellung biologischer Medikamente versorgt, lag nach Einschätzung von Marktbeobachtern weitgehend im Rahmen der Erwartungen und stabilisiert sich.

Für den Konzern bestätigte Sartorius die Jahresziele: ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 bis 9 Prozent und eine EBITDA-Marge von etwas über 30 Prozent. Nach den Zahlen sprang die Aktie zeitweise um fast 7 Prozent nach oben.