Warum fiel die SAP Aktie in der Vorwoche?

Wegen der Sorge vor KI-Agenten, dem Abgang von Thomas Saueressig und Berichten über verzögerte KI-Produkte.

Wie stark wächst SAP?

Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 13 Prozent, der Cloud-Backlog um 28 Prozent.

Was sagen Analysten?

Im Schnitt rund 244 Euro. Das ist eine Einschätzung der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die SAP Aktie?

ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP.