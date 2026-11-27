Die SAP Aktie kämpft sich zurück. Am Donnerstag stieg sie um 2,3 Prozent auf 194,14 Euro. Vor einer Woche war sie mit einem Wochenminus von fast 14 Prozent noch das Schlusslicht im DAX und schloss am Freitag bei 183,68 Euro. Zum Jahreshoch von 219,65 Euro Anfang November fehlen aber weiter mehr als 11 Prozent.
SAP Aktie: Vom Wochenverlierer zurück über 194 Euro – hat die KI-Angst den Software-Riesen zu billig gemacht?
Minus 14 Prozent in einer Woche, ohne eine einzige schlechte Zahl. Jetzt erholt sich die SAP Aktie, am Donnerstag mit plus 2,3 Prozent. Rekordquartal, Cloud-Backlog plus 28 Prozent, Durchschnittsziel der Analysten 244 Euro. Die große Analyse: Wer recht hat, die Börse oder die Zahlen?
Die Stammdaten: Die SAP Aktie trägt die ISIN DE0007164600 und die WKN 716460. In Deutschland lautet das Handelssymbol SAP, in den USA werden Hinterlegungsscheine an der New York Stock Exchange unter dem US-Handelssymbol SAP gehandelt.
Die Angst
KI-Agenten gegen Lizenzmodell
Der Absturz der Vorwoche hatte drei Auslöser: den angekündigten Wechsel von Vorstandsmitglied Thomas Saueressig zum Cloud-Anbieter IONOS, die Sorge, dass KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware verdrängen könnten, und einen Bericht über verzögerte KI-Produkte. Keine dieser Nachrichten betraf die laufenden Zahlen.
Bei SAP kämpft eine Erzählung gegen eine Bilanz. Bisher gewinnt die Bilanz jedes Quartal.
Die Zahlen
Rekordquartal und neue Großkunden
Im dritten Quartal setzte SAP erstmals mehr als 10 Milliarden Euro um, der Cloud-Umsatz wuchs um 26 Prozent. Der Current Cloud Backlog, also die vertraglich gesicherten Cloud-Erlöse der kommenden zwölf Monate, stieg um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro. Zuletzt schloss SAP die Übernahme des KI-Spezialisten TechWolf ab, zudem stellt der Pharmakonzern AstraZeneca auf SAP Cloud ERP um. Für die SAP Aktie ist das ein Beleg, dass Kunden weiter investieren.
Die Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von rund 244 Euro, die Spanne reicht von 199 bis 290 Euro. JPMorgan nennt 275 Euro, die UBS ist mit 201 Euro und neutraler Einstufung am vorsichtigsten. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Warum fiel die SAP Aktie in der Vorwoche?
Wegen der Sorge vor KI-Agenten, dem Abgang von Thomas Saueressig und Berichten über verzögerte KI-Produkte.
Wie stark wächst SAP?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 13 Prozent, der Cloud-Backlog um 28 Prozent.
Was sagen Analysten?
Im Schnitt rund 244 Euro. Das ist eine Einschätzung der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die SAP Aktie?
ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP.
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