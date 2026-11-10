Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) nach Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen zu? 275,00 oder 170,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

Die SAP SE hat am 21. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2026 veröffentlicht.

📈 Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, traut Toby Ogg von J.P. Morgan dem Titel am meisten zu, denn er hat 275 Euro ausgegeben. Die Aktien wurden von "neutral" auf "overweight" hochgestuft. Das Thema KI gehe in den Unternehmen aus der Pilotphase in die produktive Nutzung über, habe Ogg am 09. November geschrieben. Es nehme Einzug in die zentralen Systeme - wie die SAP-Software. Gleichzeitig mache das eigene KI-Angebot der Walldorfer Fortschritte. Ogg gehe von einer schnellen Amortisierung aus. Die SAP-Aktien stünden nach der Erholung seit Juli bereits nicht mehr da wie ein "KI-Opfer".

📉 Die niedrigste Kursprognose für SAP kommt hingegen von der DZ BANK, die den fairen Wert für die Aktie nach Zahlen von 170 Euro genannt und die Einstufung auf "verkaufen" belassen hat. Das starke 3. Quartal verfestige den positiven Stimmungsumschwung aus dem zweiten Quartal, habe Armin Kremser in einer am 22. Oktober vorliegenden Studie geschrieben. SAP habe mit Blick auf die wichtigsten operativen Finanzkennzahlen wie den Clouderlösen und dem Betriebsergebnis die Markterwartungen übertroffen und den Umsatzausblick an das obere Ende der zuvor genannten Spannen konkretisiert. Strategisch zeichne sich immer klarer ab, dass die laufende Transformation zum "Autonomous Enterprise" nach der SaaS-Ära erfolgreich sein dürfte. Angesichts des aktuellen Kursniveaus bleibe es aber bei seinem Anlageurteil.

Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur SAP-Aktie?

Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur SAP-Aktie nach Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen auf einen Blick: