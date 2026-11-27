Wie viele Stellen will SAP abbauen?

Laut Insidern mindestens 10.000, also mindestens 9 Prozent der Belegschaft. Die Zahl ist noch nicht final.

Wann könnte der Abbau verkündet werden?

Üblicherweise mit den Jahreszahlen Ende Januar.

Was ist mit dem Hackerangriff?

SAP hat verdächtige Aktivitäten identifiziert, der Umfang ist noch unklar.

Welche ISIN und WKN hat die SAP Aktie?

ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP.