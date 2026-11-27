Bei SAP steht offenbar ein tiefer Einschnitt bevor. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägt der Softwarekonzern im Zuge seiner stärkeren Ausrichtung auf künstliche Intelligenz den Abbau von mindestens 10.000 Stellen. Das wären mindestens 9 Prozent der weltweit rund 113.000 Beschäftigten. Die endgültige Zahl steht laut den Berichten noch nicht fest und kann sich in Verhandlungen mit den Gewerkschaften noch ändern. Die SAP Aktie hatte den Donnerstag zuvor 2,3 Prozent höher bei 194,14 Euro beendet.
SAP Aktie: Mindestens 10.000 Stellen auf der Kippe – der KI-Umbau erreicht Walldorf, und dann meldet SAP noch verdächtige Aktivitäten
Laut Insidern erwägt SAP den Abbau von rund 10 Prozent aller Stellen, um sich stärker auf künstliche Intelligenz auszurichten. Am selben Abend berichtet der Spiegel über einen möglichen Hackerangriff. Die große Analyse: was der Umbau für die SAP Aktie bedeutet.
Die Stammdaten: Die SAP Aktie trägt die ISIN DE0007164600 und die WKN 716460. In Deutschland lautet das Handelssymbol SAP, in den USA werden Hinterlegungsscheine an der New York Stock Exchange unter dem US-Handelssymbol SAP gehandelt.
Der Umbau
Weniger Stellen, mehr KI
Es wäre nicht der erste große Umbau. Bereits 2024 hatte SAP rund 10.000 Stellen über freiwilliges Ausscheiden und Umschulungen abgebaut. Solche Programme verkündet der Konzern traditionell zusammen mit den Jahreszahlen Ende Januar. Gleichzeitig stellt SAP weiter ein, um die Belegschaft zu verjüngen und stärker auf KI-Kompetenzen auszurichten.
JPMorgan-Analyst Toby Ogg sieht die Kosten als verkraftbar: Würde der Abbau Ende Januar angekündigt, könnte der freie Mittelzufluss 2027 die finanziellen Belastungen auffangen. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
SAP will beweisen, dass KI den eigenen Konzern effizienter macht, nicht überflüssig. Der Stellenabbau ist Teil dieser Wette.
Der zweite Schlag
Verdächtige Aktivitäten
Am selben Abend berichtete der Spiegel über einen möglichen Hackerangriff. SAP erklärte, man habe verdächtige Aktivitäten identifiziert. Zum Umfang gibt es bislang keine gesicherten Angaben. Für die SAP Aktie wird entscheidend, ob Kundendaten betroffen sind.
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Wie viele Stellen will SAP abbauen?
Laut Insidern mindestens 10.000, also mindestens 9 Prozent der Belegschaft. Die Zahl ist noch nicht final.
Wann könnte der Abbau verkündet werden?
Üblicherweise mit den Jahreszahlen Ende Januar.
Was ist mit dem Hackerangriff?
SAP hat verdächtige Aktivitäten identifiziert, der Umfang ist noch unklar.
Welche ISIN und WKN hat die SAP Aktie?
ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP.
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