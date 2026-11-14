SAP-Aktie: Erstmals 10 Milliarden Euro Quartalsumsatz, Cloud-Auftragsbestand plus 28 Prozent – was Europas Software-Riese jetzt beweisen muss

Die Börse ist bei Softwarewerten nervös geworden. Neue KI-Assistenten können Aufgaben übernehmen, für die Unternehmen bisher teure Software kauften. SAPs Antwort lautet: Wer die Geschäftsdaten von Zehntausenden Unternehmen verwaltet, ist für KI unverzichtbar. Mit dem Assistenten Joule und der Business Data Cloud will der Konzern KI direkt in die Abläufe von Einkauf, Finanzen und Logistik einbauen. Die Zahlen zeigen, dass Kunden diesen Weg mitgehen – doch die Börse will sehen, dass KI nicht nur Umsätze bringt, sondern auch die Preismacht von SAP sichert.

Wer die Daten der Unternehmen verwaltet, sitzt an der Quelle der KI.