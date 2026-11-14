Es ist ein Meilenstein in der Geschichte des Walldorfer Softwarekonzerns. Im dritten Quartal 2026 setzte SAP erstmals mehr als 10 Milliarden Euro in einem Quartal um und erzielte erstmals mehr als 3 Milliarden Euro operativen Gewinn nach Non-IFRS. Der aktuelle Cloud-Auftragsbestand – die Cloud-Umsätze, die Kunden für die kommenden zwölf Monate bereits fest zugesagt haben – stieg um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro. Und doch bleibt die SAP-Aktie in einem schwierigen Umfeld für Softwarewerte gefangen. Was muss Europas größter Softwarekonzern jetzt beweisen?
SAP-Aktie: Erstmals 10 Milliarden Euro Quartalsumsatz, Cloud-Auftragsbestand plus 28 Prozent – was Europas Software-Riese jetzt beweisen muss
SAP knackt erstmals die Marke von 10 Milliarden Euro Umsatz und 3 Milliarden Euro operativem Gewinn in einem Quartal. Der Cloud-Auftragsbestand steigt um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro, die Prognose für den Cloud-Umsatz rückt ans obere Ende. Doch das Wachstum soll sich leicht abschwächen, und die Cloud-Marge sinkt. Die große SAP Aktienanalyse: KI, Cloud, Bewertung und alle Chancen und Risiken für die SAP-Aktie.
Q3 was an outstanding quarter, with current cloud backlog up 26% at constant currencies.
Übersetzt: Das dritte Quartal sei herausragend gewesen, der aktuelle Cloud-Auftragsbestand sei währungsbereinigt um 26 Prozent gestiegen.
SAP Aktienanalyse
Die Zahlen: Wachstum und Marge gleichzeitig
Der Cloud-Umsatz stieg im dritten Quartal um 26 Prozent, die Cloud-ERP-Suite – das Herzstück des Geschäfts – sogar um 29 Prozent. Gleichzeitig zeigt SAP Disziplin bei den Kosten: Die operative Marge (Non-IFRS) stieg um 1,2 Prozentpunkte auf 29,5 Prozent, der freie Cashflow im Quartal um 36 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Künstliche Intelligenz spielt eine wachsende Rolle: Laut SAP enthielten neun der 50 größten Abschlüsse im Quartal KI- und Datenangebote. Einziger Wermutstropfen: Die Bruttomarge im Cloud-Geschäft sank leicht von 75,1 auf 74,3 Prozent.
Für das Gesamtjahr erwartet SAP nun einen Cloud-Umsatz am oberen Ende der Spanne von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro. Der operative Gewinn soll währungsbereinigt bei 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro liegen, der freie Cashflow bei rund 10 Milliarden Euro. Zugleich dämpft das Management die Erwartungen: Das Wachstum des Cloud-Auftragsbestands soll sich leicht verlangsamen, für das vierte Quartal stellt SAP ein Cloud-Wachstum von rund 23 Prozent in Aussicht. Die nächsten Zahlen kommen am 28. Januar 2027.
Das große Bild
KI: Bedrohung oder Turbo für SAP?
Die große Frage für alle Softwareaktien lautet derzeit: Ersetzt künstliche Intelligenz klassische Unternehmenssoftware – oder macht sie sie wertvoller?
Die Börse ist bei Softwarewerten nervös geworden. Neue KI-Assistenten können Aufgaben übernehmen, für die Unternehmen bisher teure Software kauften. SAPs Antwort lautet: Wer die Geschäftsdaten von Zehntausenden Unternehmen verwaltet, ist für KI unverzichtbar. Mit dem Assistenten Joule und der Business Data Cloud will der Konzern KI direkt in die Abläufe von Einkauf, Finanzen und Logistik einbauen. Die Zahlen zeigen, dass Kunden diesen Weg mitgehen – doch die Börse will sehen, dass KI nicht nur Umsätze bringt, sondern auch die Preismacht von SAP sichert.
Wer die Daten der Unternehmen verwaltet, sitzt an der Quelle der KI.
Häufige Fragen zur SAP-Aktie
Wie fielen die SAP-Quartalszahlen aus?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro, der operative Gewinn (Non-IFRS) um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro. Der aktuelle Cloud-Auftragsbestand wuchs um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro.
Was erwartet SAP für 2026?
Einen Cloud-Umsatz am oberen Ende von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro, einen operativen Gewinn von 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro und rund 10 Milliarden Euro freien Cashflow.
Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor?
Die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.
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