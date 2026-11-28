Die SAP Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Handelssymbol: SAP, US-Handelssymbol: SAP) erholt sich vom KI-Ausverkauf. In der abgelaufenen Woche gewann sie 6,51 Prozent und schloss am Freitag bei 195,64 Euro. Damit ist der Walldorfer Softwarekonzern der fünftgrößte DAX Gewinner der Woche. Seit Jahresbeginn liegt die SAP-Aktie allerdings noch rund 6 Prozent im Minus.
SAP Aktie: DAX Gewinner der Woche – plus 6,5 Prozent trotz Bericht über 10.000 Stellen, wird der KI-Umbau zum Kurstreiber?
Die SAP Aktie gehört zu den größten DAX Gewinnern der Woche: Plus 6,51 Prozent auf 195,64 Euro. Die Erholung der Technologiewerte trug den Walldorfer Softwarekonzern, selbst ein Bericht über einen großen Stellenabbau und ein Sicherheitsvorfall stoppten den Anstieg nicht. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Erholung mit Störfeuer: so lief die Woche der SAP Aktie
Nach dem Ausverkauf der Softwarewerte kehrten die Käufer zurück – und ließen sich auch von schlechten Schlagzeilen nicht abschrecken.
In den Wochen zuvor hatten der KI-Ausverkauf und der Abgang eines Vorstandsmitglieds die SAP Aktie unter Druck gesetzt. In der abgelaufenen Woche kam die Gegenbewegung: Mit der Erholung der Technologiewerte arbeitete sich das Papier nach oben. Am Donnerstag kurz vor Handelsschluss machte ein Bloomberg-Bericht über einen möglichen Stellenabbau die Runde. Am Freitag reagierten Anleger zunächst verunsichert, nach mehreren Richtungswechseln schloss die Aktie aber mit 0,77 Prozent im Plus.
Die Gründe
Tech-Erholung und Sparfantasie: was den Wochengewinner antrieb
Laut Bloomberg erwägt SAP im Zuge der KI-Transformation den Abbau von mindestens 10.000 Stellen, rund 9 Prozent der 113.076 Beschäftigten. Im Fokus stehen Produktentwicklung und Vertrieb, die endgültige Zahl ist noch nicht festgelegt. SAP äußerte sich dazu nicht. Für Anleger hat das auch eine positive Seite: JPMorgan-Analyst Toby Ogg rechnet ab 2028 mit einer möglichen Ergebnisverbesserung von rund 750 Millionen Euro. Citi-Analyst Balajee Tirupati verwies darauf, dass der Kostenanstieg zuletzt die operative Marge gebremst habe.
Tech-Erholung
Softwarewerte erholen sich vom KI-Ausverkauf.
Sparfantasie
Ein Stellenabbau könnte die Marge stärken.
Sicherheitsvorfall
SAP fand keine Hinweise auf Zugriff auf Kundendaten.
Noch im Minus
Seit Jahresbeginn liegt die Aktie rund 6 Prozent zurück.
Einordnung
KI als Chance und Risiko: die große Frage
Neben dem möglichen Stellenabbau meldete SAP verdächtige Aktivitäten, der „Spiegel“ berichtete von einem Hackerangriff. Hinweise auf einen Zugriff auf Kundendaten fand der Konzern nach eigenen Angaben nicht. Die zentrale Frage für die SAP Aktie bleibt, ob KI-Werkzeuge das klassische Softwaregeschäft unter Druck setzen oder SAP selbst zum Gewinner der neuen Software-Welt wird.
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Warum ist die SAP Aktie DAX Gewinner der Woche?
Die Technologiewerte erholten sich vom KI-Ausverkauf, zudem sehen Anleger im möglichen Stellenabbau Sparpotenzial.
Welche ISIN und WKN hat die SAP Aktie?
Die ISIN lautet DE0007164600, die WKN 716460, das Handelssymbol SAP. An der NYSE wird die Aktie ebenfalls unter SAP gehandelt.
Hat SAP den Stellenabbau bestätigt?
Nein, SAP äußerte sich auf Anfrage nicht. Die Angaben beruhen auf Medienberichten unter Berufung auf Insider.
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