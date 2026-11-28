Warum ist die SAP Aktie DAX Gewinner der Woche?

Die Technologiewerte erholten sich vom KI-Ausverkauf, zudem sehen Anleger im möglichen Stellenabbau Sparpotenzial.

Welche ISIN und WKN hat die SAP Aktie?

Die ISIN lautet DE0007164600, die WKN 716460, das Handelssymbol SAP. An der NYSE wird die Aktie ebenfalls unter SAP gehandelt.

Hat SAP den Stellenabbau bestätigt?

Nein, SAP äußerte sich auf Anfrage nicht. Die Angaben beruhen auf Medienberichten unter Berufung auf Insider.