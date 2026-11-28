Zwei Nachrichten, die jede für sich einen Kurs drücken können, trafen SAP am selben Tag. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unter Berufung auf Kreise, Europas größter Softwarekonzern erwäge angesichts des KI-Umbruchs einen massiven Stellenabbau. Zugleich bestätigte SAP verdächtige Aktivitäten in seinen Systemen. Die SAP Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra dennoch bei 195,64 Euro, ein Plus von 0,77 Prozent.
SAP Aktie: Bericht über massiven Stellenabbau, dazu ein Sicherheitsvorfall – zwei Schlagzeilen, ein Kurs, der hält
Reuters berichtet, SAP erwäge wegen des KI-Umbruchs einen massiven Stellenabbau. Gleichzeitig bestätigt der Konzern verdächtige Aktivitäten in seinen Systemen. Die SAP Aktie schließt trotzdem im Plus.
SAP SE · ISIN: DE0007164600 · WKN: 716460 · Handelssymbol: SAP · US-Handelssymbol: SAP
Nachricht eins
Der Umbau, den niemand offiziell bestätigt
Nach dem Reuters-Bericht prüft SAP einen umfangreichen Personalabbau als Antwort auf die Veränderungen, die künstliche Intelligenz in der Softwarebranche auslöst. Eine offizielle Bestätigung, Zahlen oder ein Zeitplan liegen nicht vor. An der Börse wurde die Meldung nüchtern aufgenommen: Die Aktie startete schwächer, drehte im Tagesverlauf aber ins Plus.
Das hat eine Logik, die für Beschäftigte bitter ist. Sinkende Kosten bedeuten kurzfristig höhere Margen. Die größere Frage dahinter beantwortet ein Stellenabbau aber nicht: ob KI das Geschäftsmodell klassischer Unternehmenssoftware stärkt oder untergräbt. Genau diese Sorge hatte die Aktie im Sommer bis auf 127,44 Euro gedrückt.
Der Markt liest einen Stellenabbau als Effizienzprogramm. Er kann aber auch ein Eingeständnis sein, dass sich das Geschäft schneller verändert als geplant. Beides zugleich ist möglich.
Nachricht zwei
Verdächtige Aktivitäten, bisher ohne Datenabfluss
SAP bestätigte gegenüber Reuters verdächtige Aktivitäten, sieht nach eigenen Angaben bislang aber keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Geschäftsdaten von Kunden. Für einen Konzern, dessen Software Buchhaltung, Lieferketten und Personaldaten vieler großer Unternehmen steuert, ist das mehr als eine Randnotiz. Entscheidend wird sein, ob es bei dieser Einschätzung bleibt.
Die Schweizer Großbank UBS beließ SAP am 27. November 2026 auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 215 Euro. JPMorgan hatte tags zuvor „Overweight“ mit einem Kursziel von 275 Euro bestätigt. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Wo steht die SAP Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 195,64 Euro (plus 0,77 Prozent).
Baut SAP Stellen ab?
Laut einem Reuters-Bericht erwägt der Konzern einen massiven Stellenabbau. Offiziell bestätigt ist das nicht.
Wurden Kundendaten gestohlen?
SAP sieht nach eigenen Angaben bislang keine Hinweise auf einen Abfluss von Kundendaten.
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