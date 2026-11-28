SAP bestätigte gegenüber Reuters verdächtige Aktivitäten, sieht nach eigenen Angaben bislang aber keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Geschäftsdaten von Kunden. Für einen Konzern, dessen Software Buchhaltung, Lieferketten und Personaldaten vieler großer Unternehmen steuert, ist das mehr als eine Randnotiz. Entscheidend wird sein, ob es bei dieser Einschätzung bleibt.