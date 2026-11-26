Die Nachricht kam am Donnerstagnachmittag und hätte bei vielen Konzernen für einen Kurssturz gesorgt. Der Softwarekonzern SAP erwägt nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg, im Zuge seiner Ausrichtung auf künstliche Intelligenz mindestens 10.000 Stellen abzubauen. Das wären mindestens 9 Prozent der weltweiten Belegschaft. Die SAP Aktie reagierte gelassen, sie gehörte am Abend mit einem Plus von gut 2 Prozent zu den Gewinnern im DAX.
SAP Aktie: 10.000 Stellen auf der Kippe – und die Börse kauft den KI-Umbau
Am Nachmittag platzt die Nachricht: SAP erwägt laut Bloomberg, mindestens 10.000 Stellen zu streichen, fast jede zehnte. Die SAP Aktie steigt trotzdem und gehört zu den Gewinnern im DAX. Die große Analyse: was hinter dem Umbau steckt, warum Anleger ihn begrüßen, wie massiv SAP gleichzeitig eigene Aktien kauft und was nach 15 Prozent Kursrutsch eingepreist ist.
Die Stammdaten: Die SAP Aktie trägt die ISIN DE0007164600 und die WKN 716460. Das Handelssymbol lautet SAP, auch an der New York Stock Exchange wird der Hinterlegungsschein unter dem US-Handelssymbol SAP gehandelt.
Der Bericht
Was über den Umbau bekannt ist
Die Zahl ist nach dem Bericht noch nicht endgültig und kann sich in Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern ändern. SAP selbst bestätigte nichts. Der Konzern überprüfe kontinuierlich seine Organisationsstruktur, um sie an Strategie und Kundenbedürfnissen auszurichten, zitiert Bloomberg aus einer Stellungnahme. Ob ein Stellenabbau geplant sei, sagte SAP nicht. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht nach eigenen Angaben nicht unabhängig überprüfen.
Die Börse fürchtet nicht, dass SAP Stellen streicht. Sie fürchtet, dass KI das Geschäftsmodell von SAP angreift. Der Umbau ist die Antwort darauf.
Die Logik
Warum Anleger den Abbau begrüßen
Um die Reaktion zu verstehen, muss man auf die vergangenen zwei Wochen schauen. Zwischen dem 16. und dem 23. November verlor die SAP Aktie knapp 15 Prozent, ohne Gewinnwarnung und ohne schlechte Nachricht aus Walldorf. Der Grund war eine wachsende Angst, dass KI-Programme klassische Unternehmenssoftware überflüssig machen könnten. Am Mittwoch schloss die Aktie bei 189,82 Euro, weit unter dem Hoch von 219,65 Euro vom 5. November. Ein Umbau, der Kosten senkt und Ressourcen in KI verlagert, beantwortet genau diese Sorge. Zudem steigt die Marge, wenn die Umsätze bei geringerer Belegschaft weiter wachsen.
Operativ steht SAP solide da. Im dritten Quartal wuchs der vertraglich gesicherte Auftragsbestand im Cloud-Geschäft um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro. Bereits zum Jahresbeginn 2024 hatte SAP einen großen Umbau angestoßen, um Ressourcen in Richtung KI zu verschieben.
Der Rückkauf
SAP kauft so viele eigene Aktien wie nie
Ein weiteres Signal kommt aus der Pflichtmitteilung zum Aktienrückkauf. Vom 16. bis 20. November, mitten im Kursrutsch, kaufte SAP rund 1,94 Millionen eigene Aktien für etwa 374 Millionen Euro, fast 39-mal so viele wie in der Woche zuvor. Seit Programmbeginn summieren sich die Käufe auf 11.590.531 Aktien. Das Unternehmen nutzt die Schwäche also kräftig, um eigene Papiere einzusammeln.
Die Termine
Was als Nächstes kommt
Am 1. Dezember tritt SAP bei der UBS Global Technology Conference auf, spätestens dort dürften Fragen zum Umbau kommen. Am 28. Januar 2027 folgen die vorläufigen Zahlen für 2026. Bestätigt SAP den Stellenabbau früher, dürfte der Konzern auch Kosten für Abfindungen beziffern. Diese würden das Ergebnis kurzfristig belasten, die Kosten aber ab 2027 senken.
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Wie viele Stellen will SAP streichen?
Laut Bloomberg erwägt SAP den Abbau von mindestens 10.000 Stellen, mindestens 9 Prozent der Belegschaft. Die Zahl ist nicht endgültig, SAP hat sie nicht bestätigt.
Warum steigt die SAP Aktie trotz der Nachricht?
Anleger sehen den Umbau als Antwort auf die Sorge, KI könne das Geschäftsmodell schwächen. Geringere Kosten könnten zudem die Marge erhöhen.
Wie viele eigene Aktien kauft SAP zurück?
Vom 16. bis 20. November rund 1,94 Millionen Aktien für etwa 374 Millionen Euro, seit Programmbeginn 11,59 Millionen Aktien.
Welche ISIN und WKN hat die SAP Aktie?
ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP.
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