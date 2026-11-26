Wie viele Stellen will SAP streichen?

Laut Bloomberg erwägt SAP den Abbau von mindestens 10.000 Stellen, mindestens 9 Prozent der Belegschaft. Die Zahl ist nicht endgültig, SAP hat sie nicht bestätigt.

Warum steigt die SAP Aktie trotz der Nachricht?

Anleger sehen den Umbau als Antwort auf die Sorge, KI könne das Geschäftsmodell schwächen. Geringere Kosten könnten zudem die Marge erhöhen.

Wie viele eigene Aktien kauft SAP zurück?

Vom 16. bis 20. November rund 1,94 Millionen Aktien für etwa 374 Millionen Euro, seit Programmbeginn 11,59 Millionen Aktien.

Welche ISIN und WKN hat die SAP Aktie?

ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP.