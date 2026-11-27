Die Santander-Aktie (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, deutsches Handelssymbol: BSD2, US-Handelssymbol: SAN (NYSE)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 10,902 Euro und damit 4,43 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Santander damit Platz zwei. Mit einem Handelsvolumen von 297,56 Millionen laut comdirect war Santander zugleich der meistgehandelte Wert im Index.
Santander-Aktie IBEX 35 Gewinner: Spaniens größte Bank mit kräftigem Plus – Bankenrally vor der Wahl
Die Santander-Aktie gehört zu den größten IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 4,43 Prozent auf 10,902 Euro war Spaniens größte Bank zugleich der mit Abstand meistgehandelte Wert. Zwei Tage vor der Parlamentswahl kaufen Anleger wieder Bankwerte. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Die Banken trieben den IBEX 35 auch am Freitag an. Die Santander-Aktie gehörte zu den stärksten Werten.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Für die Banken bleibt die Parlamentswahl am Sonntag das große Thema. Die Sondersteuer auf Bankerträge wurde zuletzt per Eilverordnung bis 2027 verlängert. Ob sie danach fortbesteht, hängt nach Einschätzung von Marktbeobachtern auch von der künftigen Regierung ab. Den Höchstsatz zahlen Santander, BBVA und CaixaBank. Alle sechs Bankwerte im IBEX 35 schlossen am Freitag im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Santander-Aktie so kräftig zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. Santander setzte die Bankenrally vom Donnerstag fort und baute sein Plus im Tagesverlauf auf mehr als 4 Prozent aus. Nach unserer Einschätzung spielen zwei Punkte zusammen: Die niedrigere Inflation in Spanien entschärft die Konjunktursorgen, und vor der Wahl am Sonntag spekulieren Anleger darauf, dass die Bankensteuer nach 2027 auslaufen könnte. Dazu kommt das laufende Rückkaufprogramm der Bank.
Bankenrally
Alle sechs Bankwerte im IBEX 35 schlossen im Plus.
Wahl am Sonntag
Die Zukunft der Bankensteuer hängt auch von der neuen Regierung ab.
Rückkäufe
Santander kauft im Rahmen eines Programms über rund 1,8 Milliarden Euro eigene Aktien zurück.
Das Unternehmen
Banco Santander: Spaniens größte Bank
Banco Santander ist gemessen am Börsenwert die größte Bank Spaniens. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte der Konzern einen Rekordgewinn von 11,18 Milliarden Euro, 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Am 2. November zahlte Santander eine Zwischendividende von 12,7 Cent je Aktie, 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Am 12. November verbesserte die Bank ihr Angebot für die rund 10 Prozent an Santander Brasil, die sie noch nicht besitzt, um 5 Prozent.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Santander-Aktie
Warum ist die Santander-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Santander-Aktie stieg um 4,43 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation und den Erwartungen vor der Wahl am Sonntag.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Santander-Aktie?
Die ISIN lautet ES0113900J37, die WKN 858872. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BSD2 gehandelt, in den USA unter SAN (NYSE).
Wie stark ist die Santander-Aktie am Freitag gestiegen?
Die Santander-Aktie schloss bei 10,902 Euro und damit 4,43 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (10,44 Euro).
Wie viel hat Santander 2026 bisher verdient?
In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Santander einen Rekordgewinn von 11,18 Milliarden Euro, 16 Prozent mehr als im Vorjahr.
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