Am Mittwoch war die verlängerte Bankensteuer das Thema in Madrid, am Donnerstag war es die Erholung. Die Santander-Aktie (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, deutsches Handelssymbol: BSD2, US-Handelssymbol: SAN an der NYSE) schließt 4,11 Prozent höher bei 10,44 Euro. Damit ist sie der stärkste Bankwert unter den Eurostoxx50 Gewinnern und belegt insgesamt Platz fünf. Am Vormittag hatte das Plus bei 2,83 Prozent gelegen.
Santander-Aktie Eurostoxx50 Gewinner am Abend: Plus 4,1 Prozent – der Steuerschock ist binnen eines Tages verdaut
Die Santander-Aktie beendet den Donnerstag als stärkster Bankwert unter den Eurostoxx50 Gewinnern: Spaniens größte Bank schließt 4,11 Prozent höher bei 10,44 Euro. Im Tagesverlauf legte das Papier weiter zu. Die Gründe für den Kursgewinn und der Blick auf die Wahl am Sonntag.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Santander-Aktie stärker stieg als andere Banken
Europas Bankaktien waren am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Am Donnerstag wurden sie auf breiter Front zurückgekauft. Sechs Banken stehen am Abend unter den 20 größten Gewinnern im Euro Stoxx 50, Santander führt diese Gruppe an.
Die spanischen Institute hatten am Mittwoch besonders gelitten, weil die Regierung die Sondersteuer für Banken per Eilverordnung bis 2027 verlängert hat. Die Abgabe reicht von 1 bis 7 Prozent auf Zins- und Provisionserträge, Santander zahlt den Höchstsatz. Neu ist allerdings nur die Verlängerung. Die Steuer selbst gibt es seit 2022, und der Schritt war angekündigt. Entsprechend kräftig fiel die Gegenbewegung aus. Eine eigene Meldung der Bank gab es nicht.
Sektor-Erholung
Bankaktien holten nach dem Tief seit Juni kräftig auf.
Steuer war erwartet
Die Verlängerung schreibt eine bekannte Regel fort.
Zinsen
Am 17. Dezember dürfte die EZB die Leitzinsen anheben.
Häufige Fragen zur Santander-Aktie
Warum ist die Santander-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die Santander-Aktie erholte sich mit dem Bankensektor vom Rückschlag am Mittwoch, als die verlängerte Bankensteuer die Kurse drückte.
Wo schloss die Santander-Aktie am Donnerstag?
Bei 10,44 Euro in Madrid, ein Plus von 4,11 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Santander-Aktie?
Die ISIN lautet ES0113900J37, die WKN 858872.
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