Warum ist die Santander-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?

Die Santander-Aktie erholte sich mit dem Bankensektor vom Rückschlag am Mittwoch, als die verlängerte Bankensteuer die Kurse drückte.

Wo schloss die Santander-Aktie am Donnerstag?

Bei 10,44 Euro in Madrid, ein Plus von 4,11 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Santander-Aktie?

Die ISIN lautet ES0113900J37, die WKN 858872.