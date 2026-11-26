Sandoz Aktie: Größter SMI-Verlierer am Abend – dritter Verlusttag in Folge

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:02 2 Min.

Die Sandoz Aktie schließt am Donnerstag 1,78 Prozent tiefer bei 79,52 Franken und ist der größte SMI-Verlierer. Während der Markt klar zulegt, fällt der Generikahersteller unter die Marke von 80 Franken.

Bild: Sandoz Group AG

Die Sandoz Aktie ist am Donnerstagabend der größte SMI-Verlierer: Das Papier des Basler Generika- und Biosimilar-Herstellers schließt 1,78 Prozent tiefer bei 79,52 Franken. Nur zwei der 20 Titel im Leitindex beenden den Tag im Minus, Sandoz mit deutlichem Abstand. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte. SMI-Verlierer am Abend Warum die Sandoz Aktie gegen den Markt fällt Was dem Markt hilft, schadet Sandoz. Anleger schichten von defensiven in konjunkturabhängige Titel um. Einen unternehmensspezifischen Grund für den Kursverlust nennen die Agenturen nicht. Laut cash.ch fielen am Donnerstag Aktien mit defensiven Eigenschaften zurück, während zyklische Titel wie Amrize und ABB im Aufwind waren. Die Sandoz Aktie war nach Angaben von Finanz und Wirtschaft schon am Vormittag der einzige SMI-Wert im Minus. Am Nachmittag beschleunigte sich der Rückgang: Aus minus 0,4 Prozent am frühen Nachmittag wurden bis zum Schluss minus 1,78 Prozent. Sandoz Aktie am Donnerstag, schwächster SMI-Wert -1,78 % Schlusskurs der Sandoz Aktie 79,52 CHF Eröffnungskurs am Donnerstag 81,86 CHF 52-Wochen-Hoch vom 12. November 86,90 CHF Quelle : comdirect (26.11.2026, 17.30 Uhr), finanzen.ch Sandoz Aktie: Rückenwind der Analysten verpufft Es ist der dritte Verlusttag in Folge. Am Montag hatte die Sandoz Aktie nach einer positiven Analystenstudie noch 3,11 Prozent auf 83,00 Franken gewonnen. Seitdem ging es an jedem Tag abwärts, zusammen um gut 4 Prozent. Auch eine zweite zuversichtliche Studie vom Mittwoch konnte den Kurs nur am Vormittag stützen. Vom 52-Wochen-Hoch bei 86,90 Franken ist die Aktie inzwischen 8,5 Prozent entfernt. Was die Sandoz Aktie belastet Rotation: Hält die Erholung der Technologie- und Zykliker-Aktien an, könnten defensive Titel weiter Kapital verlieren.

Zölle: Die US-Handelsbehörde nennt Pharmazeutika unter den Branchen, die von neuen Zöllen gegen die Schweiz betroffen sein könnten.

Schwacher Schluss: Die Aktie beendete den Handel unter dem Tief vom Nachmittag bei 80,04 Franken. Ausblick: Wie geht es mit der Sandoz Aktie weiter? Der Kursrückgang sagt mehr über die Stimmung am Markt als über das Geschäft. Sandoz bleibt einer der großen Anbieter im wachsenden Markt für Biosimilars, also Nachahmerprodukte biotechnologischer Medikamente. Für den SMI-Verlierer wird entscheidend, ob die Aktie die Zone um 80 Franken rasch zurückerobert. Stammdaten der Sandoz Aktie Sandoz Group AG: ISIN CH1243598427, WKN A3ETYB, Handelssymbol SDZ (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SDZNY (OTC-ADR)

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