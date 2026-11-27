Die Sandisk-Aktie (ISIN US80004C2008, WKN A411ZM, Handelssymbol SNDK, deutsches Kürzel BW9) gehört am Freitag zu den S&P 500 Gewinnern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Titel bei 77,7299 US-Dollar. Das sind 4,12 US-Dollar oder 5,60 Prozent mehr als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Sandisk-Aktie: S&P 500 Gewinner im Speicher-Rebound
Die Sandisk-Aktie gehört am Freitag mit rund 5,6 Prozent Plus zu den S&P 500 Gewinnern. Speicherwerte erholen sich nach dem Feiertag.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Sandisk-Aktie steigt
Erholung bei Speicherwerten
Speicher- und Chipwerte legen nach dem Feiertag zu. Sandisk, Anbieter von Flash-Speicher, profitiert von dieser Erholung.
Gleichlauf mit Western Digital
Auch Western Digital steigt deutlich. Das spricht für eine Branchenbewegung statt eines Einzelereignisses.
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu Sandisk liegt am Freitag keine spezifische Unternehmensmeldung vor.
Einordnung
Was der Kurssprung bedeutet
Sandisk stellt Flash-Speicher für Rechenzentren, PCs und Smartphones her. Die Aktie hat zuletzt stark geschwankt. Die Indikation ist eine Momentaufnahme, die sich bis zum Handelsschluss verändern kann.
Häufige Fragen zur Sandisk-Aktie
Warum steigt die Sandisk-Aktie am Freitag?
Vor allem wegen der Erholung bei Speicherwerten; ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar.
Wie stark steigt die Sandisk-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 5,60 Prozent auf 77,73 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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