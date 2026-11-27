Was ist die aktuelle Sandisk Aktienprognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel liegt laut FinanceFeeds bei 244,96 US-Dollar und laut TipRanks bei 252,10 US-Dollar.

Warum steigt die Sandisk Aktie heute? Überverkaufte Lage, Short-Covering und eine Erholung der Speicherwerte nach dem Rückgang der vergangenen Wochen.

Wie lautet die Unternehmensprognose von Sandisk? Für das zweite Geschäftsquartal stellt Sandisk 12,2 bis 12,6 Milliarden US-Dollar Umsatz und 55 bis 57 US-Dollar Non-GAAP-EPS vor Split in Aussicht (rund 6,88 bis 7,13 US-Dollar nach Split).

Welches Kursziel hat Evercore ISI für die Sandisk Aktie? 175 US-Dollar bei Outperform, zuvor 200 US-Dollar (24. November 2026).

Wann kommt der nächste Quartalsbericht? Erwartet wird Ende Januar 2027, ein genaues Datum liegt nicht vor.