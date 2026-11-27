Die Sandisk Aktie (Ticker SNDK) hat zum Black-Friday-Halbtag einen kräftigen Satz nach oben gemacht: Intraday stand der Kurs bei rund 84 bis 85 US-Dollar, ein Plus von 14 bis 16 Prozent. Damit ist Sandisk laut Investing.com der Spitzenreiter im S&P 500. Die Erholung folgt auf einen drastischen Absturz: In 26 Handelstagen verlor die Aktie rund 61 Prozent und fiel von 171,38 US-Dollar am 19. Oktober auf 67,02 US-Dollar am 25. November. Die Sandisk Aktienprognose der Analysten liegt dennoch weit über dem Kurs: Der Durchschnitt der Kursziele liegt je nach Quelle bei rund 245 bis 252 US-Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose ab.
Sandisk Aktie Prognose: Nach 60 Prozent Absturz springt die Aktie um rund 15 Prozent – wie weit liegen die Kursziele der Analysten über dem Kurs?
Die Sandisk Aktie erholt sich zum Black Friday um 14 bis 16 Prozent auf rund 84 bis 85 Dollar und ist Spitzenreiter im S&P 500. Analysten nennen im Schnitt Kursziele um 245 bis 252 Dollar. Die Sandisk Aktienprognose: Zahlen, Konsens und Risiken im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sandisk Corp.
- Ticker / Börse
- SNDK / Nasdaq
- Marktkapitalisierung
- rund 98 Mrd. $ (bei 83,88 $)
- 52-Wochen-Hoch
- 294,30 $ (22.06.2026, intraday)
- Vortagesschluss
- 73,61 $ (25.11.2026)
- Q2-Zahlen
- voraussichtlich Ende Januar 2027
Stand: 27.11.2026, Intraday-Kurse; die Börse schloss am Black Friday um 13:00 Uhr New Yorker Zeit. Alle Kurse nach dem 8-für-1-Aktiensplit vom 20.11.2026
Sandisk Aktie Prognose
Was ist bei der Sandisk Aktie passiert – und woher kommt die Erholung?
Laut Investing.com und TradingNews sind mehrere Faktoren zusammengekommen: eine überverkaufte Lage und Short-Covering, eine Erholung der Speicherwerte insgesamt (Micron legte laut Yahoo 6 bis 7 Prozent auf 638,51 US-Dollar zu, Seagate 5 bis 7,7 Prozent auf 497,38 US-Dollar) sowie ein Kioxia-Konzepttest für KI-Speicher im Rack-Maßstab. Zudem zeigten die Nasdaq-100-Futures vorbörslich ein Plus von rund 2,9 Prozent. Die Erholung wirke „technisch“, zitiert Yahoo die Analystin Kathleen Brooks von XTB.
Der Absturz hatte mehrere Etappen: Nach den Zahlen am 30. Oktober gab die Aktie rund 13 Prozent nach, am 5. November fiel sie bei einem breiten KI-Ausverkauf um 22,3 Prozent, und am ersten Handelstag nach dem 8-für-1-Aktiensplit am 20. November belastete eine Warnung von TrendForce vor sinkenden NAND-Preisen Anfang 2027 die Sandisk Aktie.
Wie sieht das Geschäftsmodell von Sandisk aus?
Sandisk entwickelt NAND-Flash-Speicher und SSDs. Wichtigste Sparte ist inzwischen das Rechenzentrumsgeschäft: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 kam es auf 4,80 Milliarden US-Dollar Umsatz, rund 44 Prozent des Gesamtumsatzes, ein Plus von 61 Prozent zum Vorquartal. Das Konsumgeschäft ist mit 397 Millionen US-Dollar deutlich kleiner. Die Fertigung erfolgt gemeinsam mit Kioxia. Die Sandisk Aktie gilt damit als Hebel auf die KI-getriebene Nachfrage nach Speicher – und auf den NAND-Preiszyklus.
Wie lauten Zahlen und Unternehmensprognose für die Sandisk Aktie?
Im Quartal bis 2. Oktober erzielte Sandisk laut Pressemitteilung vom 29. Oktober 11,031 Milliarden US-Dollar Umsatz (+23 Prozent zum Vorquartal, +378 Prozent zum Vorjahr), über der Prognose von 10,3 bis 10,8 Milliarden. Die Non-GAAP-Bruttomarge lag bei 85,1 Prozent. Der operative Cashflow betrug 6,363 Milliarden, der Free Cashflow 6,309 Milliarden US-Dollar. Für das zweite Quartal stellt Sandisk 12,2 bis 12,6 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht.
|Kennzahl
|Q1 FY2027 (Ist)
|Q2 FY2027 (Prognose)
|Umsatz
|11,031 Mrd. $
|12,2–12,6 Mrd. $
|Non-GAAP-EPS
|rund 6,19 $
|rund 6,88–7,13 $
|Non-GAAP-Bruttomarge
|85,1 %
|84,5–85,5 %
EPS nach 8-für-1-Split umgerechnet (vor Split: 49,51 $ im Q1 und 55–57 $ als Prognose für Q2). Konsensschätzungen für Umsatz und EPS der Geschäftsjahre 2027/2028 konnten nicht belegt werden.
Quelle: Sandisk-Pressemitteilung (29.10.2026), Investing.com UK, TradingNews
Wie lautet die Sandisk Aktienprognose der Analysten?
Die Konsensdaten sind uneinheitlich, weil Quellen teils noch Kurse vor dem Aktiensplit führen. FinanceFeeds zählt vom 27. November 25 Analysten: 17 Strong Buy, 5 Buy, 3 Hold, kein Verkaufen, mit einem Durchschnittsziel von 244,96 US-Dollar, einem Median von 250, einem Höchstziel von 375 und einem Tiefstziel von 85 US-Dollar. TipRanks nennt 12 Kaufen- und 3 Halten-Einstufungen und ein Durchschnittsziel von 252,10 US-Dollar. Beide Durchschnitte liegen fast beim Dreifachen des aktuellen Kurses.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Evercore ISI (Amit Daryanani)
|Outperform
|175 $ (zuvor 200 $)
|24.11.2026
|FinanceFeeds
|Citi (Asiya Merchant)
|Kaufen
|rund 263 $
|23./24.11.2026
|FinanceFeeds, Yahoo
|Mizuho
|Kaufen-Äquivalent
|238 $
|23./24.11.2026
|FinanceFeeds
|Jefferies
|Kaufen-Äquivalent
|219 $
|23./24.11.2026
|FinanceFeeds
|Morgan Stanley
|Kaufen-Äquivalent
|218 $
|23./24.11.2026
|FinanceFeeds
|RBC
|Sector Perform
|175 $ (umgerechnet)
|Ende Okt./Anfang Nov. 2026
|MarketBeat
|Wells Fargo
|Equal Weight
|162,50 $ (umgerechnet)
|Ende Okt./Anfang Nov. 2026
|MarketBeat
|Fox Advisors
|Equal Weight (zuvor Overweight)
|–
|02.11.2026
|MarketBeat
Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. RBC und Wells Fargo: ursprüngliche Ziele vor dem Split (1.400 bzw. 1.300 US-Dollar) durch 8 geteilt. Kaufen-Äquivalent = Outperform/Buy.
Quelle: FinanceFeeds (24.11.2026), MarketBeat, Yahoo Finance, TipRanks
Die Spanne zeigt, wie weit die Meinungen auseinanderliegen: Evercore, Mizuho, Jefferies, Citi und Morgan Stanley sehen Ziele zwischen 175 und 263 US-Dollar, während RBC und Wells Fargo bei Halten-Einstufungen auf Zielen zwischen 162,50 und 175 US-Dollar liegen. Fox Advisors stufte die Aktie am 2. November von Overweight auf Equal Weight herab.
Wie bewertet der Markt die Sandisk Aktie?
Auf Basis der Q2-Prognose ergibt sich laut TradingNews/Investing.com ein erwartetes KGV von nur rund 3, auf Basis der letzten zwölf Monate rund 4,9. Das fünfjährige Median-KGV liegt über 21. Zugleich weist Investing.com darauf hin, dass ein niedriges KGV auch die Zyklusspitze widerspiegeln kann. Peers: Micron und Seagate verloren laut Yahoo im Monatsverlauf 29 beziehungsweise 23 Prozent, ebenfalls ein Zeichen, dass es sich um eine Sektorbewegung handelt.
Was sagt die Charttechnik zur Sandisk Aktie?
Beschreibend: Der Kurs liegt unter der 20-Tage-Linie (rund 110 US-Dollar) und unter dem 50-Tage-Durchschnitt (143,14 US-Dollar laut TipRanks). Der 14-Tage-RSI lag je nach Quelle bei rund 27 bis 33 und damit im überverkauften Bereich. Unterstützungen nennt TradingNews bei 80,25, 77,10 bis 77,95, 73,61 und 67,02 US-Dollar, Widerstände beim Tageshoch von 84,73 US-Dollar, dann bei 94,40 bis 97,03 und rund 110 US-Dollar. Benzinga meldete ein Death Cross.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Was bedeutet das für die Sandisk Aktienprognose?
|Szenario
|Argument
|Beleg
|Bull
|Langfristverträge für rund 50 % der Bits im GJ 2027, Rechenzentrums-Nachfrage, Q2-Prognose 12,2–12,6 Mrd. $
|Sandisk, 29.10.2026
|Base
|Management erwartet leicht steigende Preise, Zahlen Ende Januar 2027 als nächster Test
|Investing.com UK
|Bear
|TrendForce erwartet NAND-Preise flat bis minus 5 % im ersten Quartal 2027; Citi warnt vor höherem Angebot
|FinanceFeeds, Yahoo
Keine Kursprognose von aktiencheck.de. Zuordnung: eigene Einordnung der öffentlich genannten Argumente.
Quelle: Sandisk, TrendForce (via Investing.com UK, FinanceFeeds), Citi (via Yahoo)
Welche Termine sind für die Sandisk Aktie wichtig?
Die nächsten Zahlen (Q2 Geschäftsjahr 2027) werden laut Investing.com Ende Januar 2027 erwartet; ein genaues Datum bestätigte Sandisk bisher nicht. Am 1. Dezember um 10:00 Uhr New Yorker Zeit findet laut FinanceFeeds ein Virtual Investor Meeting von Rosenblatt statt. Das Management sieht das dritte Quartal historisch als saisonal schwächstes.
Häufige Fragen zur Sandisk Aktie Prognose
Was ist die aktuelle Sandisk Aktienprognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel liegt laut FinanceFeeds bei 244,96 US-Dollar und laut TipRanks bei 252,10 US-Dollar.
Warum steigt die Sandisk Aktie heute? Überverkaufte Lage, Short-Covering und eine Erholung der Speicherwerte nach dem Rückgang der vergangenen Wochen.
Wie lautet die Unternehmensprognose von Sandisk? Für das zweite Geschäftsquartal stellt Sandisk 12,2 bis 12,6 Milliarden US-Dollar Umsatz und 55 bis 57 US-Dollar Non-GAAP-EPS vor Split in Aussicht (rund 6,88 bis 7,13 US-Dollar nach Split).
Welches Kursziel hat Evercore ISI für die Sandisk Aktie? 175 US-Dollar bei Outperform, zuvor 200 US-Dollar (24. November 2026).
Wann kommt der nächste Quartalsbericht? Erwartet wird Ende Januar 2027, ein genaues Datum liegt nicht vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt unter anderem die Einschätzung von Evercore ISI (Analyst Amit Daryanani, 24.11.2026: Outperform, Kursziel 175 US-Dollar) wieder, die über FinanceFeeds bekannt wurde. aktiencheck.de macht sich die Einschätzungen nicht zu eigen. Offenlegungen der Quelle: Evercore Important Regulatory Information. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Sandisk Corp. (SNDK): Kaufen, Kursziel 175,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Evercore ISI (Analyst Amit Daryanani), über FinanceFeeds vom 24.11.2026, 18:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 27.11.2026, 22:09 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 27.11.2026, 22:09 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Evercore ISI (Analyst Amit Daryanani), über FinanceFeeds.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.