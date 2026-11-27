Die Sandisk Aktie (ISIN: US80004C2008, US-Handelssymbol: SNDK) gehört am Freitagmorgen, 27. November 2026, zu den fünf größten Nasdaq100 Gewinnern im vorbörslichen Handel. Gegen 10:20 Uhr deutscher Zeit steigt der Titel des Flash-Speicherherstellers um 8,19 Dollar oder 11,13 Prozent auf 81,80 Dollar. Damit ist die Sandisk Aktie der stärkste Wert unter den Nasdaq100 Gewinnern der Vorbörse.
Sandisk Aktie: Nasdaq100 Gewinner vorbörslich – plus 11 Prozent, Speicherwerte erholen sich
Die Sandisk Aktie springt am Freitagmorgen vorbörslich um 11,13 Prozent auf 81,80 Dollar und führt die Nasdaq100 Gewinner an. Chipwerte erholen sich von der Verkaufswelle der Vortage.
Kursgrund
Warum die Sandisk Aktie heute steigt
Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es für die Sandisk Aktie an diesem Morgen nicht. Der Schub kommt aus dem Umfeld: In Asien legten die Börsen am Freitag breit zu, Chipwerte führten die Gewinne an. Der südkoreanische Leitindex KOSPI stieg um rund 4,4 Prozent. Zugleich traten Sorgen über die US-Handelspolitik zurück, weil die neuen US-Zölle auf China und Dutzende weitere Länder Berichten zufolge nicht auf bestehende Zölle aufgeschlagen werden sollen.
Hinzu kommt der Blick auf die Wall Street. Der Nasdaq 100 hatte am Mittwoch vor Thanksgiving nahezu alle frühen Verluste aufgeholt, schloss aber noch rund 16,6 Prozent unter seinem Rekord vom 6. Oktober. Am Donnerstag ruhte der US-Handel, am Freitag endet er bereits um 13 Uhr Ortszeit. In dünnen Märkten fallen Kursbewegungen bei volatilen Titeln wie der Sandisk Aktie oft größer aus.
Hintergrund
Rekordumsatz, Aktiensplit und hohe Erwartungen
Sandisk hatte am 29. Oktober für das erste Geschäftsquartal 2027 einen Umsatz von 11 Milliarden Dollar gemeldet, ein Plus von 378 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für das zweite Quartal stellt das Unternehmen 12,2 bis 12,6 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Getrieben wird das Geschäft von der Nachfrage nach Speicher für KI-Rechenzentren.
Wichtig für den Vergleich: Sandisk hat einen Aktiensplit im Verhältnis acht zu eins vollzogen, der splitbereinigte Handel begann Berichten zufolge am 20. November. Der Kurs von 81,80 Dollar lässt sich deshalb nicht mit früheren vierstelligen Notierungen vergleichen.
Häufige Fragen zur Sandisk Aktie
Warum ist die Sandisk Aktie heute Nasdaq100 Gewinner?
Chipwerte erholen sich nach der Verkaufswelle der Vortage, Asiens Börsen führten die Erholung an.
Was ist über den Aktiensplit bekannt?
Sandisk hat laut Berichten einen Split im Verhältnis 8:1 umgesetzt, der splitbereinigte Handel läuft seit dem 20. November.
Wann legt Sandisk die nächsten Zahlen vor?
Ein Termin ist in den vorliegenden Quellen nicht genannt; die Redaktion sollte ihn im Unternehmenskalender prüfen.
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