Warum ist die Sandisk Aktie heute Nasdaq100 Gewinner?

Chipwerte erholen sich nach der Verkaufswelle der Vortage, Asiens Börsen führten die Erholung an.

Was ist über den Aktiensplit bekannt?

Sandisk hat laut Berichten einen Split im Verhältnis 8:1 umgesetzt, der splitbereinigte Handel läuft seit dem 20. November.

Wann legt Sandisk die nächsten Zahlen vor?

Ein Termin ist in den vorliegenden Quellen nicht genannt; die Redaktion sollte ihn im Unternehmenskalender prüfen.