Die Sandisk Aktie (US-Handelssymbol: SNDK) ist am Freitag, 27. November 2026, der größte Nasdaq100 Gewinner. Laut Kursliste steigt sie um 15,63 Prozent auf 85,00 Dollar. Sandisk stellt Flash-Speicher her, der in KI-Rechenzentren und Endgeräten steckt.
Sandisk Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Speicherwert dreht kräftig auf
Die Sandisk Aktie steht am Freitag bei 85,00 Dollar und ist mit plus 15,63 Prozent laut Kursliste der größte Nasdaq100 Gewinner. Warum Speicherwerte zurückkehren.
Kursgrund
Warum die Sandisk Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Sandisk Aktie schwankt stark: Am 5. November war sie um 22,3 Prozent gefallen, als Anleger Speicherwerte verkauften, und danach mehrfach kräftig gesprungen. Als Nasdaq100 Gewinner führt sie die Liste des Tages an.
Häufige Fragen zur Sandisk Aktie
Warum ist die Sandisk Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Speicherwerte erholen sich.
Wie hoch ist der Kurs der Sandisk Aktie?
Am Freitagabend 85,00 Dollar laut Kursliste.
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