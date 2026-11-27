Die Samyang-Biopharm-Aktie (ISIN: KR70120G0001, KRX-Kürzel: 0120G0) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier schloss in Seoul bei 46.600 Won und damit 14,50 Prozent über dem Vortag.
Samyang-Biopharm-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 14,50 Prozent – Biotech-Schnäppchenjäger greifen zu
Die Samyang-Biopharm-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der Pharma- und Biotechwert steigt um 14,50 Prozent auf 46.600 Won. Nach dem Ausverkauf kehren Käufer in Biotech-Aktien zurück. Eine eigene Meldung gab es nicht.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Samyang Biopharm kräftig zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. Der Anstieg passt zum Tagesbild: Nach den starken Verlusten der Vorwoche griffen Anleger bei Biotech- und Pharmawerten zu. Der technologielastige KOSDAQ sprang um 8,13 Prozent, im KOSPI gewann die Branche Medizin- und Präzisionstechnik 8,55 Prozent. Samyang Biopharm wurde im November 2025 von Samyang Holdings abgespalten und stellt resorbierbares chirurgisches Nahtmaterial, Krebsmedikamente und Trägersysteme für Gentherapien her. Im August hatte eine Fachveröffentlichung zur mRNA-Trägerplattform des Unternehmens für einen Kurssprung gesorgt.
Häufige Fragen zur Samyang-Biopharm-Aktie
Warum ist die Samyang-Biopharm-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?
Die Samyang-Biopharm-Aktie stieg um 14,50 Prozent auf 46.600 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Biotech-Werte waren nach dem Ausverkauf insgesamt gefragt.
Was macht Samyang Biopharm?
Das Unternehmen stellt chirurgisches Nahtmaterial, Krebsmedikamente und Trägersysteme für Gentherapien her.
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