Warum ist die Samyang-Biopharm-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die Samyang-Biopharm-Aktie stieg um 14,50 Prozent auf 46.600 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Biotech-Werte waren nach dem Ausverkauf insgesamt gefragt.

Was macht Samyang Biopharm?

Das Unternehmen stellt chirurgisches Nahtmaterial, Krebsmedikamente und Trägersysteme für Gentherapien her.