Als die Börse in Seoul am Freitag zur Aufholjagd ansetzte, stand ein Batteriehersteller ganz vorn. Die Samsung SDI Aktie sprang um 8,25 Prozent auf 452.500 Won und war damit laut BusinessKorea der stärkste Wert unter den großen Titeln. Der KOSPI gewann 4,3 Prozent. Für Anleger ist es eine Atempause nach wilden Wochen: Anfang November kostete das Papier noch 545.000 Won, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 723.000 Won. Auf Sicht von zwölf Monaten steht dennoch ein Plus von gut 51 Prozent.
Samsung SDI Aktie: Plus 8 Prozent an einem Tag – der Stromhunger der KI macht den Batteriebauer wieder profitabel
Die Samsung SDI Aktie war am Freitag der stärkste große Wert in Seoul. Der Konzern hat den höchsten Quartalsgewinn seit drei Jahren gemeldet, in den USA einen Milliardenauftrag für Stromspeicher geholt und liefert erste Feststoffzellen für humanoide Roboter. Vom Jahreshoch ist der Kurs trotzdem weit entfernt. Die große Analyse zwischen Speicherboom und schwachem Autogeschäft.
Die Wende
Vom Milliardenverlust zum besten Quartal seit drei Jahren
Vor einem Jahr schrieb Samsung SDI im dritten Quartal einen operativen Verlust von 591,3 Milliarden Won. Jetzt sind es 407,8 Milliarden Won Gewinn – doppelt so viel wie im Vorquartal und der höchste Wert seit dem dritten Quartal 2023. Der Umsatz stieg um 52,6 Prozent auf 4,69 Billionen Won. Die Batteriesparte allein steuerte 4,41 Billionen Won Umsatz und 361,9 Milliarden Won operativen Gewinn bei.
Die Ursache ist dieselbe wie bei anderen koreanischen Herstellern: Rechenzentren für künstliche Intelligenz brauchen Stromspeicher und Notstrombatterien. Samsung SDI nennt ausdrücklich die Nachfrage nach Speichersystemen und nach Batteriemodulen für die Notstromversorgung von Servern. Hinzu kamen mehr Rundzellen für Elektrowerkzeuge und Elektroautos. Für das vierte Quartal erwartet Finanzchef Oh Jae-kyun laut Korea Herald, dass der Konzern profitabel bleibt.
Der Auftrag
16 Gigawattstunden für das US-Stromnetz
Am 16. November folgte die nächste Nachricht. Die US-Tochter schloss mit dem texanischen Speicherbetreiber Jupiter Power einen Liefervertrag über 16 Gigawattstunden Lithium-Eisenphosphat-Batterien für die Jahre 2029 bis 2031. Den Wert nennt Samsung SDI nicht; koreanische Medien schätzen ihn auf 3 bis 4 Billionen Won. Zusammen mit einem früheren Auftrag summieren sich die Bestellungen von Jupiter Power auf rund 27 Gigawattstunden, die gesamten Speicheraufträge von US-Versorgern auf mehr als 76 Gigawattstunden.
Produziert wird in Indiana. Dort begann Anfang Oktober im Werk StarPlus Energy die Serienfertigung prismatischer Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Nach Angaben koreanischer Medien reicht der Auftragsbestand, um die Linien dort und im koreanischen Ulsan bis 2028 auszulasten. Ein zweites Werk in Indiana, das Samsung SDI im August vollständig übernommen hat, soll zur Speicherfabrik umgebaut werden.
Die Zukunft
Feststoffzellen für Roboter
Für die Samsung SDI Aktie gibt es noch eine dritte Geschichte. Der Konzern arbeitet mit mehreren Kunden an Batterien für humanoide Roboter. Seit September liefert er Muster seiner Feststoffzellen und Batteriepacks, die Serienfertigung ist für das kommende Jahr geplant. Roboter gelten als ideale erste Anwendung, weil dort hohe Energiedichte auf kleinem Raum zählt und die Stückzahlen überschaubar sind.
Die Schwachstelle bleibt das Autogeschäft. Samsung SDI rechnet damit, dass die Nachfrage nach Elektroauto-Batterien in den USA vorerst schwach bleibt, während sie in Europa anzieht. Und der Nettogewinn fiel mit 342,2 Milliarden Won trotz höherem operativem Ergebnis 27 Prozent niedriger aus als im Vorquartal.
Häufige Fragen zur Samsung SDI Aktie
Warum ist die Samsung SDI Aktie am Freitag gestiegen?
Der gesamte koreanische Aktienmarkt erholte sich kräftig, der KOSPI gewann 4,3 Prozent. Batteriewerte gehörten zu den größten Gewinnern, Samsung SDI legte 8,25 Prozent zu.
Womit verdient Samsung SDI wieder Geld?
Mit Batterien für Stromspeicher und für die Notstromversorgung von Rechenzentren sowie mit Rundzellen für Werkzeuge und Elektroautos.
Wie kann man die Samsung SDI Aktie in Deutschland handeln?
Über Hinterlegungsscheine (GDR) mit dem Symbol XSDG. Die Stammaktie notiert in Seoul unter der Nummer 006400.
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