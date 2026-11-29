Vor einem Jahr schrieb Samsung SDI im dritten Quartal einen operativen Verlust von 591,3 Milliarden Won. Jetzt sind es 407,8 Milliarden Won Gewinn – doppelt so viel wie im Vorquartal und der höchste Wert seit dem dritten Quartal 2023. Der Umsatz stieg um 52,6 Prozent auf 4,69 Billionen Won. Die Batteriesparte allein steuerte 4,41 Billionen Won Umsatz und 361,9 Milliarden Won operativen Gewinn bei.

Die Ursache ist dieselbe wie bei anderen koreanischen Herstellern: Rechenzentren für künstliche Intelligenz brauchen Stromspeicher und Notstrombatterien. Samsung SDI nennt ausdrücklich die Nachfrage nach Speichersystemen und nach Batteriemodulen für die Notstromversorgung von Servern. Hinzu kamen mehr Rundzellen für Elektrowerkzeuge und Elektroautos. Für das vierte Quartal erwartet Finanzchef Oh Jae-kyun laut Korea Herald, dass der Konzern profitabel bleibt.